escuchar

Las redes sociales no sólo nos permiten comunicarnos e interactuar con otras personas, sino que también resultan el semillero de millones de historias cotidianas que, en ocasiones, logran ser muy conmovedoras.

En este sentido, Sofía Georgieff emocionó a sus seguidores de TikTok luego de anunciar a través de un video que sus padres tuvieron un nuevo bebé después de 24 años. “Familia feliz. Una bebé muy amada y mimada”, escribió la joven en la descripción del clip. “Mis papás fueron papás nuevamente después de 24 años y yo hermana de 26 años”, agregó encantada.

La brecha de edad entre la hija mayor y su nueva hermana resultó sorprendente para muchos usuarios, una variable que probablemente contribuyó a que el video se hiciera viral: un claro ejemplo que demuestra cómo las redes sociales pueden conectar a las personas a través de historias únicas y poco convencionales.

Por otro lado, sucedió que algunos no terminaban de creer en el hecho debido a la joven apariencia de los padres. Por eso, con la premisa de aclarar el asunto, Sofía incluyó en el video un breve diálogo con ellos, confirmando sus respectivas edades: “Un TikTok para la gente incrédula sobre sus edades porque en las fotos se ven muy jóvenes”.

“¿Cuántos años tienen?”, les consultó la joven. El padre respondió que tenía 49 años, mientras que la madre 48. En ese momento también contaron que la bebé recién nacida, llamada Luz, tenía apenas once días de vida.

El clip, que estaba musicalizado con la canción Desafiando el destino de María Becerra, se hizo rápidamente viral en la plataforma china y cosechó cerca de nueve millones de reproducciones y más de 500 mil likes.

Entre los más de cinco mil comentarios que provocó la publicación, se destacan los deseos de felicidad para la familia y los relatos de experiencias similares vividas por distintos usuarios.

“Yo tengo 46 años y estoy a un par de días de tener mi bebita. Tengo hijos grandes: de 29, 24 y 18. Los tres son hombres y ahora vendrá una niñita, estamos contentos”, escribió una mujer cerca de atravesar la misma situación que la mamá de Sofía.

“A mis 42 años de repente me dio gastritis y me llegó la menopausia. La gastritis más menopausia ya tiene seis años”, “Mi madre me tuvo a los 50 y yo tengo 22, actualmente es muy duro verla envejecer”, “Fui padre a los 46 y mi esposa a los 43, la bebé nació de cinco meses de gestación”, “Nos pasó lo mismo. Mi mamá se sentía mal y decía que era la menopausia y el doctor le dijo: en nueve meses nace la menopausia” y “Yo acabo de tener a mi bebé arcoíris a los 49 años. Hace dos años falleció mi hijo de veinte años y Dios me envió mi angelito”, fueron algunos de los mensajes que generaron más interacción.

La joven tiktoker también publicó otros videos de su nueva hermanita que cautivaron la atención de todos los usuarios, dando cuenta de cómo las redes sociales logran conectar a personas de todo el mundo a través de experiencias y sentimientos.