escuchar

Caitlin Sullivan, de 22 años y madre de un bebé, vivió un hecho aterrador que conmovió a sus vecinos de Sauchie, Clackmannanshire, Escocia. La joven denunció que un hombre entró a su cuando ella no estaba y se acostó en su cama. Gracias a la cámara de seguridad, que dejó encendida, descubrió al extraño e inmediatamente llamó a la policía, solo que la respuesta de los oficiales encendió su furia.

Un hombre sorprendió a una mujer tras dormir en su cama por tres horas (Fuente: Caitlin Sullivan/Daily Mail)

Este hecho cobró relevancia luego de viralizarse el testimonio de Caitlin en las redes sociales. Todo empezó cuando la joven se fue a trabajar como cualquier día. Luego de una larga jornada se fue a visitar a su amiga cuando, de pronto, la alarma de su cámara comenzó a sonar. Al mirar su teléfono, vio a un extraño que caminó hasta su cama y se acostó en ella. Incluso se tapó con las sábanas.

Aterrorizada, llamó a la policía y junto a ella acudió a su hogar. Una vez allí, tomó noción de que el invasor tenía sangre en una parte de su cuerpo y sin emitir palabra alguna se retiró de su casa. Lo angustiante para Caitlin fue que las autoridades no lo arrestaron, sino más bien lo demoraron y lo dejaron libre, ya que concluyeron que no cometió un delito.

Este suceso tuvo lugar el 29 de agosto y un día después del incidente, la joven recibió por parte del hombre un misterioso mensaje en su casilla de Facebook, en el cual le agradeció por permitirle dormir unas horas en su cama, a la vez que le pidió disculpas por el susto ocasionado.

“(Le escribo) Para darle mis más sinceras disculpas, no estaba bien. Gracias por dejarme apoyar la cabeza durante tres horas, espero que no haya sucedido ningún daño”, escribió el hombre y remató: “Tengo esperanza de conocerte algún día”.

El extraño se acostó debajo de las sábanas y durmió por tres horas en la cama de la joven (Fuente: Captura de video/Caitlin Sullivan)

Caitlin habló con el medio británico Daily Mail y aseguró que tiene miedo de volver a su casa, ya que vive con su bebé. Además, aseguró que no puede quitarse de la cabeza aquella imagen en la que un extraño se recostó en el mismo colchón donde suele dormir con su hijo.

“No podía creer lo que veía. Me quedé tan sorprendida porque no sabía quién era. No podía creer que hubiera un hombre en mi cama. No entiendo cómo entró en mi casa”, contó al medio citado y añadió: “Es el hecho de que tanto yo como mi pequeño dormimos en esa cama. Si hubiera estado allí, probablemente se habría metido en mi cama y habría dormido a mi lado”.

“No he vuelto a quedarme en casa desde entonces. No quiero volver nunca a esa casa”, confirmó la joven, quien de momento adelantó que busca un nuevo departamento donde instalarse con su bebé, ya que no sabe si el extraño podría aparecer nuevamente.

Ante el medio británico, Caitlin describió: “Llamé a la policía y simplemente me dijeron que lo bloqueara. ¿Quién puede decir que no volverá? No ha sido castigado por ello, por lo que podría volver a hacerlo. Ahora tengo miedo de quedarme en mi casa con mi pequeño”. Asimismo, el relato de sus vecinos la estremeció aún más. “Me dijeron que el hombre estaba tratando de entrar a mi casa la noche anterior, alrededor de las diez de la noche. Lo vieron gritando y chillando”, rememoró.

Caitlin encontró manchas de sangre en la alfombra y en parte de su casa (Fuente: Captura de video/Caitlin Sullivan)

Por su parte, el portavoz de la policía local señaló: “Alrededor de las nueve de la mañana del martes 29 de agosto, los agentes fueron informados de que había alguien dentro de una casa en Rosebank, Sauchie. Los oficiales asistieron y después de poder ingresar a la propiedad hablaron con la persona que estaba dentro”. Y justificó la medida: “No se estableció ningún delito y se habló con la denunciante. No recibimos más quejas ni informes en relación con este incidente”.