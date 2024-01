escuchar

Un nuevo desafío de personalidad te pondrá a prueba. Si ya pasaste la prueba de las sillas, motos, hojas de árboles, manchas de café, entre otros ejercicios, este revestirá de una complejidad extrema. Sin margen de tiempo, ni condicionantes que te harán tomar una decisión por apuro, el test visual del perro y el corazón pondrá a pruebas tus habilidades cognitivas.

Sin tener varias alternativas a elección, como sucedió en anteriores casos, este desafío, que se presenta con un fondo naranja y unas líneas entrelazadas que forman al animal y al órgano vital de un cuerpo, pondrán a prueba tus capacidades para saber si realmente sos una persona auténtica o tu personalidad varía según con quién te juntas.

¿Perro o corazón? el test que te pondrá a prueba para conocer si sos auténtico

Con un diagnóstico frío y certero, el test visual pondrá una sola meta a cumplir, lo que lo convierte en un desafío simple, aunque la respuesta puede desconcertarte. Tras establecer las pautas, la persona que está del otro lado de la pantalla deberá indicar si vio primero la forma del perro o del corazón y, a partir de ahí, se sacarán las conclusiones vertidas por los especialistas que generaron este juego que tiene muchos adeptos en las redes sociales.

Qué significa cada opción

Si al detenerte en la imagen en cuestión lo primero que observás es el perro, el test indica que sos una persona responsable, meticulosa, fiel a tus principios y convicciones y con un gran sentido de pertenencia en los grupos de amigos. Al tener una ascendencia notable en tu círculo íntimo, tu inteligencia y perseverancia te harán un ser auténtico e inigualable.

Otra de tus grandes virtudes es no bajar los brazos en las adversidades y en caso de que el panorama no sea favorable, juntas fuerzas de donde no tenés para poder concretar finalmente tus metas. En el plano afectivo, necesitás estar en pareja, ya que crees en las relaciones amorosas para toda la vida.

Caso contrario que tu elección sea el corazón, el resultado indica que tenes una visión cortoplacista de la vida y solamente te interesa realizar actividades que te generen placer. Considerás que tu paso por la Tierra es muy breve y solamente te enfocás en generar vínculos que te den satisfacción, alejándote de aquellos que tienen una cosmovisión opuesta a la tuya.

En cuanto a tu familia, la ubicás en una parte importante para tu día a día y harías cualquier cosa en pos de verlos felices. Te destacás por ser amable, atento, empático y muy atento con las necesidades de los integrantes de tu entorno.

Con este tipo de ejercicios, quienes lo confeccionan buscan la rapidez mental y, por sobre todas las cosas, la decisión de elegir una respuesta sin pensarlo demasiado. A raíz de este método, se verán algunos rasgos de tu personalidad y carácter que contribuirán al resultado final. Por último, al estar trazado por las redes sociales, este tipo de desafíos también cuentan con la posibilidad de ser divulgados en los perfiles públicos o en grupos de WhatsApp para sumar así más integrantes a esta comunidad.

LA NACION