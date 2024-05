Santiago Maratea pidió ayuda para una colecta en donde el tiempo es crucial: “Momento crítico”

Escuchar

Santiago Maratea, en su cuenta de Instagram, volvió a hablar este lunes de una colecta que ya estaba en funcionamiento, pero esta vez pidió apurar los tiempos ya que son una condición importante y “están en un momento crítico”. La colecta es para ayudar a Pablo, que necesita someterse a una operación en México para volver a caminar. Para poder concretar este objetivo, este hombre necesita 127 millones de pesos, una cifra sideral, pero que puede ser alcanzada mediante la ayuda de otras personas que donan a través de links de plataformas digitales.

A raíz de esta problemática, el reconocido influencer grabó tres videos en su red social para concientizar a sus seguidores sobre la situación de Pablo Sánchez, un joven oriundo de Villa Constitución (Santa Fe) que sufrió un accidente de tránsito en el año 2018.

Pablo Sánchez y Santiago Maratea

En una iniciativa que comenzó a finales de marzo, Maratea convocó a quienes estén interesados a donar dinero para que Pablo pueda dejar finalmente la silla de ruedas y operarse con el fin de moverse por sus propios medios. Con una gran cantidad de dinero recolectada, el influencer pidió un esfuerzo más para llegar al día viernes 24 de mayo con los fondos suficientes para operarse en México.

“Para los que no se enteraron, la colecta es para que Pablo vuelva a caminar, está en un momento bastante crítico. Por eso, esta semana viene siendo y seguirá siendo intensa, con bastante presión, porque hay que juntar la plata para antes del viernes; de lo contrario, ya no va a poder recibir la operación y por ende no va a poder volver a caminar y seguirá en silla de ruedas para toda su vida”, explicó el mediático para dimensionar lo que significa esta intervención para Pablo, quien hace seis años está con movilidad asistida.

En esa misma línea, Maratea sostuvo que la escalada del dólar complicó aún más el caso a punto tal de tener que redoblar los esfuerzos para llegar a la cifra final. A pesar de esta circunstancia, el influencer aclaró que se juntaron “19 millones en un día”.

“Nos faltan 27 millones y tenemos cuatro días para juntarlo o todo el esfuerzo fue al pedo. Siento bastante presión, no les voy a mentir. Hay que llegar como sea”, explicó este lunes Maratea, quien actualizó durante esta jornada del martes la colecta con un print de pantalla donde se observa que la cuenta de Mercado Libre llegó a 100 millones de pesos.

El estado actual de la colecta solidaria

Para colaborar con esta causa solidaria, Maratea agregó en sus historias temporales el alias (ayudaracaminar), sumado a links de la aplicación PayPal que son útiles para transferir montos en dólares.

A la hora de conocer un poco más el caso de Pablo, el protagonista de esta historia contó cómo fue su accidente al diario El Norte: “Estaba lloviendo mucho, agarramos un espejo de agua e hicimos un trompo que nos hizo chocar contra el acoplado de un camión que estaba al costado de la ruta. El impacto fue en la parte trasera del auto, en donde yo iba. Estaba con cinturón, pero los daños fueron graves”, aclaró esta persona, que, en medio de la internación, investigó sobre las maneras de poder recuperar su vida normal e hizo llegar el caso al mediático que, con sus reconocidas colectas, buscará juntar el dinero.

LA NACION