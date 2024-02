escuchar

Realizar un trabajo en grupo puede resultar un tanto engorroso para algunos miembros del equipo si todos no están comprometidos de la misma manera. La típica situación en la escuela o en la universidad se daba cuando uno o algunos integrantes se hacían cargo de todo el trabajo y el resto recibía los créditos sin aportar nada. Pero un joven decidió terminar con esto y en un video que se viralizó en las redes sociales, mostró qué hizo su compañera mientras él terminó todo el trabajo.

Las redes sociales son un gran canal de comunicación para dar a conocer públicamente distintas situaciones de la vida diaria y las que causan más sorpresa o risas son las que generalmente se viralizan. En esta oportunidad, el usuario Jonathan Ulises, quien comparte contenido de humor y algunos sketches, mostró una insólita situación mientras daba una presentación en el centro educativo al que asiste.

En la imagen se lo ve a Jonathan y a una joven a su lado, en silencio. En el fragmento del video, el estudiante termina su presentación ante el resto de los alumnos que lo miran atentamente; sin embargo, una diapositiva al costado, con algunas acotaciones de su trabajo, se roba toda la atención. Lo que sucedió es que al final de su presentación, decidió mandar al frente a su compañera de equipo. “Conclusión: mi compañera no hizo nada, no me ayudó en nada, maestra”, indicó.

Rápidamente, ante el sorpresivo comentario, la joven se defendió: “Eso no es cierto, estoy presentando, aparte estaba enferma”. Casi como si se tratara de una escena de humor, Jonathan decidió exponerla en su diapositiva. “Tan enferma que se fue a la playa”, acotó con imágenes de prueba de ella disfrutando del tiempo libre con el mar de fondo, lo que generó risas entre el resto de sus compañeros. Ante las contundentes postales que mostraban su falta, solo atinó a defenderse. “Eso no es cierto”, concluyó.

El video hizo reír a miles de usuarios en la red social. Muchos se quedaron con la incógnita del contexto de este video y quisieron más explicaciones al respecto, otros reivindicaron el accionar de Jonathan y los últimos se rieron de la reacción de la compañera ante las acusaciones en su contra.

La publicación de Jonathan Ulises se viralizó en TikTok. Captura: @jonathan_ulises_

“¿Es exponiendo en clases con mis compañeros o exponiendo a mis compañeros?”; “Se hizo justicia por los que realizamos los trabajos solos”; “Tenías mi atención, ahora tienes mi interés”; “Solo que la presentación tenga ese final te dice que claramente no hizo nada”; “Exposiciones que me interesan”; “La verdadera exposición:”; “‘Eso no es cierto, maestra, lo estoy ayudando a exponer’ jajajajajajaja”; “Amo. Se hizo justicia pública”; “Cuántas ganas me da de hacer eso”; “¿Por qué no se me ocurrió antes exponerlos así?”; “Ni Shakira se atrevió a tanto” y “Maravillosa jugada”, fueron algunos de los cientos de mensajes que tuvo esta publicación.

Al parecer, muchos de los usuarios se sintieron identificados con esta situación, ya sea como alumno responsable que terminó el trabajo o, también, como el que no nunca hizo nada y aprobó a cuestas de otros. En este segundo caso deberán pensarlo mejor la próxima vez, ya que si les toca un compañero vengativo podrían quedar expuestos de la misma manera que la joven de este video.