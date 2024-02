escuchar

La confianza se considera una de las claves en cualquier relación, ya sea familiar, amistosa o amorosa. Las redes sociales se convirtieron en una herramienta en la que los usuarios plasman sus experiencias e incluso piden consejo al resto. Así, una mujer contó que le cobró la mitad del alquiler a su novio cuando se fueron a vivir juntos, pero él descubrió la verdad y la dejó.

La usuaria @marian.acosta68 utiliza su perfil de TikTok para relatar historias y experiencias que le envían otras personas sobre sus vivencias, y suelen pedir consejo del resto sobre si hicieron bien o mal. En los últimos días, una joven reveló el motivo por el que su relación terminó y generó un debate en las redes sociales sobre si actuó de manera correcta.

Archivo-. La mujer acordó pagar todo a la mitad iStock

“Hace tres años que estoy de novia y hace uno y medio que él se vino a vivir conmigo. Yo siempre viví en el mismo lugar, un departamento que mi papá me regaló cuando yo me gradué”, describió Marian, a través de leer el relato que compartió con ella una usuaria. Y siguió: “Nunca le conté a mi novio que el departamento donde vivía era mío y ahora está súper enojado y me pidió un tiempo”.

La protagonista de la historia destacó que su papá se sacrificó mucho en el trabajo para poder regalarle un lugar donde vivir a su hija. “Cuando decidimos irnos a vivir juntos con mi novio, le dije que viniera a mi departamento, porque no lo quería dejar, y que pagábamos el 50% cada uno de alquiler. A mí, me pareció lo correcto. Mi viejo se rompió el lomo y yo quería mucho a mi novio, pero la economía, para mí, es aparte de la relación”, expresó la autora, quien remarcó la diferencia que existiría para ella si se tratara de su marido.

La pareja continuó en convivencia durante más de un año, hasta que un día el hombre abrió un cajón, que presuntamente pertenecía a la protagonista de la historia y que contenía la escritura de la vivienda, que llevaba su nombre. “Se recontra enojó. Me llamó al trabajo y me dijo de todo: ‘Sos una rata inmunda’”, describió.

El video se volvió viral en TikTok y abrió un debate en las redes sociales

La autora de la historia destacó que su pareja violó su intimidad al revisar aquel cajón, pero el hombre se centró en que pagó durante un año y medio un alquiler que no era como pensaba. “Me dijo que me aproveché todo este tiempo de él. ¿Qué te pensás, que vas a venir acá a vivir gratis?”, prosiguió la mujer.

El clip se volvió viral en TikTok y acumuló más de 787 mil reproducciones. “Se fue. Me dijo que quería un tiempo y que con una persona tan rata y manipuladora no iba a estar”, cerró. Además, se abrió un debate entre los usuarios de la red social acerca del método que utilizó la protagonista.

“Me parece bien que se fuera. Cualquier engaño merece eso”, apuntó uno. “Para mí, está bien cobrarle el alquiler, lo que no está bien es ocultarle o mentirle respecto a eso”, advirtió otro. Un tercero opinó: “Está bárbaro que le cobres, pero tiene que ser algo acordado. Le decís que puede vivir allá mientras pague su parte y listo”.

