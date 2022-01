Pensó que había encontrado al amor de su vida en una app de citas, pero descubrió un secreto que la devastó

La historia de Julie Haynes, una joven oriunda de Inglaterra, es la de millones de personas alrededor del mundo que buscan el amor a través de una app de citas. Como el boliche en otras épocas, estos nuevos espacios digitales se convirtieron en el lugar ideal para conocer personas. Sobre todo, en medio de las restricciones por la pandemia del coronavirus.

En el caso de Haynes, ella es madre de dos hijos y se acaba de separar del padre de los niños. Todo iba bien en su excursión en la app cuando comenzó a hablar con un hombre, hasta que cayó en la cuenta que esta persona no era quien decía ser.

Por empezar, la engañó sobre su condición laboral, y peor aún, le mintió acerca de su situación sentimental, ya que este hombre, presuntamente, albañil y dueño de su propia empresa, estaba comprometido con otra mujer.

Julie Heynes fue engañada en una app de citas Instagram @twins_and_me_

Incluso, esta persona le aseguró que vivía en Irlanda, cuando en realidad, su vivienda está en otra parte de Gran Bretaña: Newcastle, Inglaterra. En diálogo con RSBP Live, Julie dio detalles de su hilarante conversación con este hombre: “Me dijo que era albañil, que tenía su propia empresa, y que tenía cuatro o cinco muchachos trabajando a sus órdenes. Dijo que se había mudado a Cork desde Clare porque quería expandir su negocio”.

La narración del pretendiente cautivó a Julie, ya que, en teoría, vivía muy cerca de su casa. “Pensé: este tipo está bien parado y trabaja en Douglas, a solo 20 minutos de mi casa”. Para mejor, el candidato le ofrecía un trato “siempre respetuoso”, lo cual le atrajo especialmente.

Finalmente, se dio el momento del encuentro: él la invitó a tomar un café. Para poder asistir al encuentro, Julie tuvo que pedirle ayuda a una persona para que le cuidara a sus niños: en este caso, fue a su propia madre, quien incluso la peinó y la maquilló. El horario del encuentro era las 16, por lo que un rato antes, se puso en contacto con él para ultimar detalles.

La frustración llegó cuando el hombre le dijo que no podría asistir al encuentro por un problema en el trabajo. Atenta, Julie sospechó que algo no andaba bien. “Pensé, ¿por qué no me envió un mensaje de texto antes? ¿Por qué esperó hasta el último minuto?”, dijo en la entrevista.

A raíz del “faltazo”, Haynes decidió investigar un poco más sobre este misterioso sujeto. La pista que utilizó fue un dato que le había dado sobre su padre fallecido, por lo que recurrió al sitio de obituarios de Irlanda. “Fui a RIP.ie y lo encontré. Era dueño de un gran negocio en Limerick”, precisó. A su vez, en el epitafio, aparecían los nombres de sus hijos, entre los que no aparecía su interés amoroso.

Julie Haynes reveló que fue engañada por un hombre a través de una app de citas Instagram: @twins_and_me_

¿Cómo reaccionó Julie ante esta noticia? Según reveló, lo llamó para reprocharle por haberle mentido, y acto seguido, lo bloqueó de sus redes sociales. No solo eso: además, publicó una foto de la persona para advertirle a otras mujeres que se trataba de un impostor.

Peor aún fue enterarse que no había sido la única víctima del individuo: luego de compartir su imagen en Instagram, otras cinco mujeres le enviaron las capturas de pantallas de las conversaciones que habían mantenido con el mismo usuario.

El caso de Julie dejó una profunda reflexión a los usuarios de aplicaciones de citas relacionada a la importancia de verificar siempre la identidad de quienes interactúan con nosotros en el cada vez más extendido mundo virtual.