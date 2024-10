Tiene 80 años y reveló su secreto de juventud para parecer de 40: “No tener hombres”

Las redes sociales siempre sacan a la luz historias de vida desconocidas que generan un gran impacto. Hace poco se volvió viral un video en TikTok del creador de contenido Jonkas, quien les pidió a dos jóvenes de Bilbao, España, que encuentren a una persona que no tenga pareja para entrevistarla al respecto.

Es así que los jóvenes tuvieron la grata sorpresa de toparse con una mujer de 79 años que, a pesar de su edad, lucía una aspecto mucho más joven. Fue entonces que le consultaron cuál era su secreto para mantenerse tan radiante. A lo que la señora respondió: “No tener un hombre en casa”.

Mujer española se vuelve viral al contar cuál es su receta para parecer 40 años más joven Foto: Tiktok @jonkas

“No tengo pareja pero me encuentro feliz. Siempre me preguntan: ‘¿Cómo te conservás tan linda siempre?’, ‘¿Cuál es la fórmula?’. Voy a cumplir 80 años el próximo año y no tener un hombre en casa es la fórmula. Tú puedes estar con hombres. Vas, vienes, subes y bajas. Pero tenerlo en casa no, por Dios”, comentó la mujer.

Esto desató risas entre los jóvenes, quienes no podían creer lo que esta mujer les estaba contando y en la manera en que se los estaba diciendo. Los comentarios en las redes sociales no se hicieron esperar y muchos se preguntaron si la mujer nunca se casó o si nunca tuvo hijos por su manera de responder. Aunque también muchos otros la alentaron en su postura libre en la vida.

“Muchos pensarán que es broma pero es la realidad”, “¿Dónde hay que firmar para tener la energía de esta señora? Lo de sin hombres en casa ya llevo años en ello”, “Tremendo tip nos dio esta reina, la adoro”, fueron algunos de los mensajes que se viralizaron al respecto.

Autor: Wendys Loraine Pitre Ariza