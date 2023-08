escuchar

Un influencer estadounidense, conocido por sus reseñas gastronómicas, se hizo viral en TikTok luego de visitar la icónica pizzería Guerrín y cometer un insólito error que fue advertido por los indignados usuarios que no se lo dejaron pasar.

El tiktoker, llamado @jerjams1 en la plataforma china, visitó la famosa pizzería ubicada en la calle Corrientes y quedó maravillado al ver lo que tenía frente a sus ojos: “La mejor pizza de Buenos Aires”, tal como destacó.

Sin embargo, en medio de su comentario, cometió un error bastante llamativo. Y es que mientras se deshacía en elogios frente a la pizza, catalogándola como “fabulosa”, confundió uno de los ingredientes.

El estadounidense, que en su biografía se autodenomina como un crítico gastronómico de la comida argentina, se equivocó al señalar que la pizza tenía tomate cuando, en realidad, se trataba de un morrón. No obstante, el influencer no se dio cuenta de su confusión y siguió grabando el video muy entusiasmado por vivir la experiencia de comer en una de las pizzerías más famosas de nuestro país.

El supuesto crítico de la gastronomía argentina continuó haciendo la reseña con mucha pasión, elogiando el aspecto de la muzzarella y del jamón. Eso sí, no entendió por qué la pizza no estaba cortada en porciones y se lo preguntó a sus seguidores. Inmediatamente, entre los más de 1500 comentarios que recibió la publicación, los usuarios le contestaron que era para que la pizza no se enfríe y para que la muzzarella no se desparrame sobre el plato.

Unos segundos después, el influencer prosiguió a degustar la pizza y estalló de felicidad al saborear la exquisita combinación de ingredientes: “Miren el plato de queso, es asombroso, tengo el queso abollado, me encanta”, dijo al ver la muzzarella derretida.

“La pizza me hace feliz como el día que terminó mi divorcio”, aseguró entre risas. Además, luego de darle unos cuantos bocados a la porción, el gringo les aconsejó a los turistas que visiten el lugar que vayan temprano para evitar largas esperas debido a que él tuvo que esperar cerca de media hora.

“No la puedo superar, es increíble, pero muy pesada, es como cargar a un niño durante media hora en el zoológico. Quiero decir, voy a tener que estar haciendo un gran levantamiento de pesas para sacar esto de aquí”, subrayó en el video.

El clip de la reseña se convirtió en uno de los más virales de su perfil, acumulando más de 740 mil visitas y cerca de 70 mil likes. Si bien tuvo varios comentarios positivos, los usuarios no le perdonaron los errores.

“Dijo ‘tomato’, ¿no? Es morrón, no tomate”, “¿Le dijo tomate al morrón o yo estoy loca?” y “Qué nervios. Hablando con el celular en la calle y cuando le dice tomate al pimiento”, fueron algunos de los comentarios más destacados.

A su vez, una gran parte de los mensajes destacaron a la célebre pizzería. “No importa el día ni la hora, Guerrín siempre explotado de gente. Amo”, “La mejor pizza que probé en mi vida”, “Aguante Guerrín”, escribieron los más fanáticos.

