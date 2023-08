escuchar

Una insólita situación se viralizó en las últimas horas en TikTok. Una usuaria compartió el error ortográfico del tatuaje que tiene una amiga suya y que anuló completamente el sentido del mensaje. Curiosamente, la joven tiene el diseño en su piel desde hace más de diez años, pero recién notaron la falla ahora. A través de un video, mostró la situación y se volvió viral en la plataforma.

Día a día, a través de las redes sociales circulan todo tipo de imágenes virales. Gracias a la popularidad y el poder de difusión que tienen las plataformas, cualquier anécdota o problema puede alcanzar a miles de personas en cuestión de horas.

En ese contexto, hay algunas características y formatos que se repiten. Uno de ellos es el relacionado con los tatuajes. Ya sea por errores o por alguna curiosidad del diseño, todo lo que tenga que ver con la tinta en el cuerpo suele dar que hablar.

Esto fue lo que ocurrió con la usuaria de TikTok Soledad Alfonso, que a través de la plataforma dejó ver el marcado error del tatuaje de su amiga. En su cuenta @solealfonsook, publicó el video que mostró todo al detalle.

“Toda su vida tuvo su tatuaje mal escrito, ¿pueden creerlo?”, presentó sobre la grabación. En las imágenes, se puede escuchar el diálogo entre risas que tuvieron ambas después de descubrir lo que pasaba. Visiblemente tentada, la autora del video relató el inconveniente.

Se hizo un tatuaje y descubrió un insólito error de ortografía

“Con Bere recién nos dimos cuenta de que ella quiso poner ‘Where dreams come true’ (donde los sueños se hacen realidad) y el pel... del tatuador le puso ‘Where breams come true’”, contó. Lo que no fue especificado y no terminó de quedar claro es si se trató de un error de ortografía de la palabra en inglés por parte del encargado de hacer el tatuaje o si fue una falla en el diseño, ya que la B y D minúsculas tienen la misma forma pero se dibujan al revés.

Además del error, Soledad también aclaró que el diseño de su amiga no es reciente y que lo lleva desde hace mucho tiempo, a pesar de que lo descubrieron ahora: “Ella tiene ese tatuaje hace diez años”. Como curiosidad, la palabra “breams” en castellano es el plural de besugo, un pez de agua salada que tiene un aspecto bastante particular, con unos ojos de gran tamaño.

El error de ortografía del tatuaje causó que la palabra escrita signifique "besugos", un pez de agua salada Gentileza

A partir de su publicación, el contenido generó mucha repercusión en la plataforma. En solamente unos días, superó las 43.600 reproducciones y generó más de mil likes y decenas de comentarios. En las respuestas, las opiniones de los usuarios fueron variadas.

En la mayoría de los casos, las personas se rieron de la situación, bromearon sobre el tatuador y su trabajo final y se sorprendieron por el largo tiempo que pasó la joven sin darse cuenta del error. Por otro lado, también se generó debate. Mientras que algunos usuarios afirmaron que no hay error y que la fuente elegida hace que la D se vea de esa forma, otros señalaron que no hay otra interpretación posible y que efectivamente se trató de una falla grave.