Una especialista en sueño dio la clave para poder dormir por las noches

Dormir es uno de los hechos más placenteros que transita el ser humano. Después de una jornada ajetreada de compromisos, las personas se van mentalizando para poder descansar durante varias horas así recomponen las energías.

Aunque parecería una misión sencilla de realizar, algunos cuerpos sufren por los ruidos externos e internos que existen dentro de una casa. Este hecho corta la inducción al sueño y trae muchísimos problemas que pueden derivar en pastillas u otros medicamentos que no son la solución definitiva.

En efecto, la doctora Alba García Aragón, médica española especialista en sueño, grabó un video en su cuenta de TikTok para ofrecer una solución alternativa y eficiente al corto plazo: tapones para los oídos.

El consejo para poder dormir, según una especialista

“Si no puedes dormir por el ruido, hay una solución y no son pastillas”, indicó la profesional, en un video personalizado que apuntó a esta molestia generalizada en los pacientes.

En referencia a los tapones, la profesional indicó que existen tres variantes: espuma, silicona y cera moldeable. Cada uno de ellos con sus ventajas y desventajas se convierten en opciones viables para recuperar el descanso prolongado.

Puntualizando uno por uno, García Aragón explicó que los tapones de espuma “son baratos pero no sellan bien y pueden salirse”. Ante este panorama, prefirió apartarlos de su preferencia, como así también los de silicona.

“Son más incómodos y si no los limpias bien se pueden acumular bastantes bacterias”, exclamó la médica en su publicación de TikTok. Por último, especificó que los protectores de cera moldeable son los ideales para cualquier momento por su cobertura e higiene.

Dormir es clave para la recuperación del cuerpo Unsplash

“Son cómodos, seguros y además perfectos para utilizar en entornos ruidosos o cuando tenemos un sueño ligero. Lo ideal es cambiarlos cada tres o cinco días. Recuerda no empujarlos demasiado ni introducirlos en el canal”, subrayó la profesional al respecto.

A modo de reflexión, García Aragón dijo que las pastillas pueden ser útiles en “contextos clínicos” y bajo “supervisión médica”, aunque no siempre es el camino indicado para curar la falta de sueño. Es que las interferencias químicas pueden causar el efecto deseado, en caso de no estar recetado, y así empeorar el panorama. En definitiva, los tapones, en sus tres versiones, no ayudan a dormir, pero sí a desarticular el problema del ruido.

Las horas de sueño son claves para reparar nuestro organismo y así tener muchas energías para encarar lo que viene. Ante este temática, las personas se preguntan cuántas horas son las necesarias para descansar.

Un buen descanso nos dará vitalidad (imagen ilustrativa) (Foto: FreeP¡CK)

Según investigaciones de médicos especializados, la cantidad de horas recomendadas es de seis. Aunque se cree que ocho son lo ideal, muchas personas no logran trepar a ese número por distintos motivos.

Por ende, con llegar a seis horas el cuerpo lucirá renovado, sin rastros de sueño y con la energía necesaria para cumplir con todas las actividades propuestas.