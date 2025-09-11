Una psicóloga reveló un truco para detectar mentiras

Una psicóloga reveló un truco fácil de aplicar diseñado para detectar mentiras; el mismo aprovecha las diferencias en cómo el cerebro humano procesa la verdad frente a los inventos. Según la experta Alba Cardalda, es significativamente más desafiante para el cerebro construir una mentira que simplemente recordar y afirmar la verdad.

Cuando una persona relata un evento verídico, su cerebro se dedica principalmente a la recuperación de la memoria, por lo que accede a la información almacenada sobre lo que realmente ocurrió. Este proceso es relativamente sencillo y requiere un esfuerzo cognitivo mínimo, ya que implica recordar datos existentes. Sin embargo, el acto de mentir exige una operación mental mucho más compleja. Para engañar, un individuo no solo debe suprimir u omitir la secuencia real de los acontecimientos, sino también inventar simultáneamente una narrativa completamente nueva.

La psicóloga Alba Cardalda es muy popular en TikTok (Captura: @albacardalda.psicologa)

“Para el cerebro es mucho más difícil mentir que decir la verdad. Para decir la verdad, simplemente tenemos que recordar lo que ha ocurrido. Pero, para mentir, tenemos que omitir la historia real a la vez que creamos otra historia inventada que tenga cierto nivel de coherencia para ser creíble. Esto es mucho más complejo para el cerebro, por eso comete errores. Uno de ellos es que la mentira se construye en orden cronológico para darle coherencia y así la memoriza el mentiroso. Sin embargo, la verdad tiene muchos saltos temporales y va con continuamente de delante para atrás”, explicó la especialista en el video de TikTok en su cuenta @albacardalda.psicologa, que ya alcanzó más de 30 mil reproducciones.

Una de las ideas destacadas por la psicóloga es que los mentirosos tienden a construir sus narrativas falsas en un orden estrictamente cronológico. Este enfoque lineal cumple un propósito crucial para la persona que engaña: les ayuda a mantener la coherencia interna dentro de la historia inventada y facilita su memorización. Al adherirse a una progresión paso a paso, el mentiroso intenta crear un relato aparentemente lógico y fácil de seguir, que luego puede recordar de manera consistente.

La verdad, tal como se experimenta y se recuerda, a menudo implica numerosos “saltos temporales”, donde la mente puede moverse hacia adelante y hacia atrás entre diferentes puntos en el tiempo, lo que permite recordar detalles fuera de secuencia antes de unirlos de forma natural. Este flujo natural y no lineal es característico de la recuperación auténtica, ya que el cerebro recupera información basándose en asociaciones, más que en un orden temporal estricto.

El funcionamiento del cerebro, una de las claves para detectar las mentiras (Foto: Freepik)

La clave infalible para detectar una mentira, según lo propuesto por la psicóloga, reside en explotar esta diferencia fundamental en el procesamiento cognitivo. El truco consiste en pedir a la persona sospechosa de mentir que relate su historia en orden cronológico inverso. En lugar de comenzar desde el principio y avanzar, se le solicita al individuo que explique los eventos desde el final hasta el punto inicial. Esta solicitud aparentemente simple impone una inmensa carga cognitiva a una persona que está fabricando una historia.

Si el individuo miente, es probable que muestre dificultades significativas para realizar esta tarea. El esfuerzo requerido para reconstruir una narrativa inventada hacia atrás suele ser abrumador. Esta tensión mental puede manifestarse de varias maneras: una vacilación prolongada, pausas notables, aumento del movimiento ocular mientras intenta recordar o una dificultad general para articular los detalles con fluidez. De este modo, la persona que recibe el mensaje puede darse cuenta de la veracidad de lo que cuenta con sus gestos.