Fecha de cobro de Anses: el cronograma de pagos para este lunes 11 de mayo

Este lunes 11 de mayo inicia el calendario de pagos dispuesto por la Anses (Administración Nacional de la Seguridad Social) para el quinto mes del año. Durante esta jornada, cobran sus haberes los jubilados y pensionados con haberes que no superan la mínima y las Pensiones No Contributivas (PNC), entre otras asignaciones.

Las jubilaciones y pensiones de mayo se ajustan en un 3,38% Daniel Basualdo

En mayo, las prestaciones sociales tienen un ajuste del 3,38%, porcentaje que refleja la inflación registrada durante marzo pasado (3,4%). Cabe destacar que este cálculo mensual utiliza los valores de incremento con dos decimales para determinar el monto exacto de cada beneficio. En tanto, los jubilados y pensionados perciben un bono extraordinario destinado a reforzar sus ingresos ante la situación económica actual.

Vale recordar que el esquema de pagos se organiza exclusivamente sobre los días hábiles, por lo cual se consideran los feriados y días no laborables al confeccionar el calendario. Todos se distribuyen según la terminación del DNI de cada uno de los beneficiarios.

Cronograma de pagos de Anses para este lunes 11 de mayo

El calendario de este mes organiza los depósitos según el número de terminación del DNI para este lunes 11 de mayo:

Prestaciones Terminación del DNI Monto total a cobrar Jubilaciones y pensiones que no superen los haberes mínimos 0 Hasta $463.174,10 Pensiones No Contibutivas (PNC) 0 y 1 Valor general Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas Todas las terminaciones Valor general

Cuánto cobran los jubilados en mayo 2026

El monto exacto de las jubilaciones y pensiones en mayo 2026

En el siguiente cuadro figuran los montos a percibir en mayo, de acuerdo a los distintos tipos de jubilaciones:

Tipo de jubilación o pensión Haber con aumento Bono Total a cobrar Jubilación mínima $393.174,10 $70.000 $463.174,10 Jubilación máxima $2.645.689,40 - $2.645.689,40 PUAM $314.539,27 $70.000 $384.539,27 PNC (Invalidez/Vejez) $275.221,87 $70.000 $345.221,87

La actualización modifica el monto del haber mínimo previsional, el de las prestaciones contributivas previsionales a cargo de la Anses, el de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM), y las Pensiones No Contributivas (PNC) por vejez, invalidez, madres de siete hijos o más y demás pensiones no contributivas y pensiones graciables.

Cómo consultar la fecha de cobro

Para conocer con precisión el día y el lugar de acreditación, los beneficiarios deben seguir un proceso sencillo en la plataforma oficial del organismo. Este procedimiento permite a los ciudadanos planificar su retiro de fondos en las sucursales bancarias habilitadas o a través de los cajeros automáticos, evitando posibles demoras en el acceso a sus prestaciones sociales.

¿Cómo crear la Clave de la Seguridad Social de la Anses?

A continuación, el paso a paso para consultar la fecha de cobro de las prestaciones sociales de la Anses:

Ingresar al sitio web oficial de la Anses. Allí colocar el CUIL y la clave de la Seguridad Social.

Completar el formulario digital con el número de beneficio o de CUIL.

Hacer clic en el botón de consulta para obtener el detalle.

Verificar el lugar y la fecha asignada para percibir la prestación correspondiente.