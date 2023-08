escuchar

Los carpinchos son unos roedores de gran tamaño, muy tranquilos y de aspecto adorable, que despiertan ternura entre los usuarios de las redes sociales. Sin embargo, no a toda la gente le caen bien estos animales. Es el caso de una vecina de Nordelta, que subió a su Instagram un video en el que se queja de la presencia de estos roedores en su terreno y en el que apunta contra los proteccionistas, a quienes les pide “que se los lleven a su jardín”.

Pero poco después, en X (ex Twitter), un usuario compartió ese video y defendió a los carpinchos, con una picante réplica: “¿Alguien le explica a la señora que la que está invadiendo su hábitat es ella?”.

Una vecina de Nordelta mostró varios carpinchos en su jardín y apuntó contra los proteccionistas

La mujer que habita en Nordelta y realizó su publicación para denunciar la presencia de los capibaras -otro nombre de estos animales- en su lote no fue identificada. El video que ella subió a las redes, sin embargo, se viralizó porque fue compartido por el tuitero @MatiasPa_. A partir de eso, se disparó la polémica y muchas personas salieron a opinar en defensa de estos animales, cuyo nombre científico es Hydrochoerus hydrochaeris.

En las imágenes que subió la vecina de la localidad ubicada en el partido de Tigre es posible ver una docena de carpinchos que caminan o simplemente están tendidos en el césped que rodea una vivienda. Algunos también se dirigen, con dos o tres cachorros, hacia el cuerpo de agua que hay en el lugar.

El usuario de X Matías le contestó a la vecina de Nordelta: "¿Alguien le avisa a la señora que la que está invadiendo su hábitat es ella?" X / @MatiasPe_

La postal, que podría ser para muchos encantadora, fue sin embargo el pie para que la mujer, con una voz en off en el video, se quejara ácidamente: “Divino. Pagando tres lotes de expensas para que destrocen todo el jardín. Esto para los proteccionistas, quiero que se los lleven a sus jardines, eso es lo que quiero, que se los lleven a sus jardines los que protegen a los animales”.

“No tengo problema de hacerles nada, quiero que los reubiquen en otro lugar -continuó la mujer en el video-, porque la ciudad se urbanizó y cuando se urbaniza, los animales que no son domésticos se trasladan”.

Sobre el final, y mientras las imágenes hacían un paneo por una serie de plantas que parecían estar estropeadas por causa de los roedores, la mujer expresó: “Esto es lo que hacen. Rompen sistemáticamente el alambrado, entran y rompen el jardín”.

La respuesta a la señora en las redes

El video de la mujer de Nordelta trascendió el mero posteo en Instagram porque fue reproducido por el tuitero Matías, que compartió las imágenes de los capibaras en el jardín de la señora y escribió en su posteo una provocadora respuesta: “¿Alguien le puede explicar a la señora que la que está invadiendo su hábitat es ella?” .

Aparecieron también memes para contestarle a la señora de Nordelta que se quejó de la presencia de los carpinchos en su jardín X / @azzatiagu

“Los carpinchos (están), aparte, como diciendo: ‘Ni te registro’”, escribió sobre el final de su comentario Matías, en relación a la actitud pacífica y de indiferencia que demostraron los animales en su repentino salto a la fama a través de las redes sociales.

El posteo de este tuitero, que dedica gran parte de sus comentarios en redes a hablar de “carpinchos y panadería”, como él mismo dice en su perfil, se convirtió en un fenómeno viral, con más de 500.000 reproducciones y también miles de ‘me gusta’ y cientos de comentarios, en su mayoría en defensa de los capibaras y, como complemento de esto, hablando en contra de la mujer que se quejó de ellos.

En ese sentido, muchos tomaron la imagen sugerida por Matías, de que en realidad la mujer habría invadido el espacio de los carpinchos, para expresarse por ese lado. Así, por ejemplo, la usuaria Virginia escribió: “Los carpinchos pensando: ‘Por qué no reubican a ese bípedo inadaptado que no para de hacer ruido’”.

Los usuarios de redes, en su mayoría, se pusieron del lado de los carpinchos luego de que una vecina de Nordelta se quejara de ellos porque invadieron su jardín X / @max1Eze

“¿Qué más podés querer que un jardín lleno de carpinchos?”, señaló, por su parte, la tuitera Lucía. Me parece que la que se tiene que reubicar es ella. Ellos están en su hábitat y ella decidió construir en el lugar equivocado. Sorry not sorry”, señaló, por su parte, María Laura en su mensaje.

También, en el mismo sentido y conforme a las leyes no escritas que rigen en el mundo de las redes sociales, las respuestas a Matías se llenaron de memes burlándose también de la queja de la señora. Algunos con mayor sutileza que otros, un poco más hostiles, pero todos ellos en defensa de los carpinchos.

LA NACION