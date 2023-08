escuchar

¿Se terminó la paz entre Alexander Caniggia y Mariana Nannis? Todo parecería indicar que sí, ya que el influencer sorprendió a sus seguidores con un particular material en TikTok: “Storytime de cómo mi vieja me echó del departamento”. En las imágenes, se mostró furioso con su madre y dio detalles de la situación ocurrida hace aproximadamente dos meses. Aseguró que la mediática le pidió que se fuera de su casa unos días antes del nacimiento de su hija Venezia, fruto de su relación con Melody Luz. “No se lo voy a perdonar nunca en mi vida. Le hice la cruz”, sentenció, muy molesto.

El 15 de julio, Melody Luz y Alex Caniggia se convirtieron en padres de Venezia Caniggia Stocchetti y tras la llegada de su bebé el flamante padre dejó ver una nueva faceta en las redes sociales, más amorosa y cariñosa. En cuanto a las presentaciones familiares, Charlotte conoció a su sobrina en el hospital y se mostró fascinada con su rol de tía. Lo de Mariana Nannis fue otro tema.

Antes de la llegada de la bebé, Alexander dijo, en diálogo con Socios del espectáculo (eltrece), que no sabía si su madre viajaría a Buenos Aires para el parto, aunque no lo vio como un problema: “Si no viene, voy yo”. Finalmente, tras el nacimiento, el periodista Juan Etchegoyen contó en Mitre Live que se comunicó con Nannis y le dijo que continuaba en Europa, y que vería a su nieta “cuando todo esté para conocerla”.

Alex Caniggia junto a su hija Venezia, fruto de su relación con Melody Luz Instagram @alexcaniggia

No obstante, en las últimas horas, el ganador de la primera temporada de El hotel de los famosos (eltrece) dio una nueva versión de los hechos y no solo relató cómo su madre lo echó de su departamento antes de la llegada de su hija, sino que también aseguró que ella no conoció a su nieta, aun estando en Buenos Aires. “Esto es muy fácil. Lo voy a resumir rápidamente. Me llama mi vieja y me dice: ‘Voy para allá'”, arrancó Alex y comentó que, según Mariana, los motivos del viaje estaban relacionados con el divorcio de Claudio Paul Caniggia.

De acuerdo al relato, esto ocurrió hace aproximadamente dos meses, ya que en julio nació Venezia. Un par de días antes del parto, su madre le dijo que tenía que irse del departamento para el momento en que ella llegara a Buenos Aires. “Tengo a mi mujer embarazada, va a parir la próxima semana o la otra como mucho. Y así fue, parió a los 10 días. ¿Qué hizo? Me echó del departamento”, sostuvo y agregó: “Le dije: ‘Te alquilo un departamento. ¡Me hacés mudarme con todas las cosas, mi jermu esta embarazada, ya viene la beba!’”.

Alex Caniggia apuntó contra su madre Mariana Nannis (TikTok @alexcaniggiaok)

Tras discutir finalmente, él se mudó y le dejó la vivienda, pero aseguró que la historia no terminó ahí. “A todo esto, lo peor fue que cuando vino nunca vivió en el departamento. No solo eso, sino que yo venía pagando las expensas y cuando me echa, escuchen bien, el abogado inútil que tiene lo llama a mi representante y le dice: ‘Che, ¿Alex puede seguir pagando las expensas?’. Y yo me quedé como What?”.

Asimismo, el hermano de Charlotte expresó su malestar con la forma en que su madre ocupó el rol de abuela. “Aparte, ni siquiera se preocupó en ver la panza, en ver a la nieta. No me felicitó, no felicitó a mi mujer. Nada. Nació y ella estaba acá. Ni siquiera vino a verla a la clínica. Un desastre”, enfatizó furioso. Además, le pidió a sus seguidores que comentaran al respecto, ya que quería saber qué pensaban sobre la situación ocurrida hace un par de meses.

Por último, dejó en evidencia lo enojado que está con su madre. “A esto no se lo voy a perdonar a mi vieja nunca en mi vida, para mí ya no existe. Le hice la cruz”, sentenció. Aunque sus dichos parecieron bastante contundentes, solo el tiempo dirá si el vínculo se rompió definitivamente o si tiene posibilidades de recomponerse.