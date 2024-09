Visitó un cementerio de noche, su GPS detectó algo aterrador y se quedó sin palabras

Escuchar

Las redes sociales se convirtieron en un espacio donde las personas comparten todo tipo de historias, desde lo más común hasta lo más extraño. Entre ellas, a veces aparecen usuarios que, por curiosidad o buscando aventuras, terminan viviendo situaciones realmente sorprendentes. Eso fue lo que le pasó a una pareja que decidió entrar a un cementerio en plena noche; situación que los llevó a vivir algo que los dejó sin palabras. El hecho rápidamente se hizo viral en TikTok, llamando la atención de miles de personas intrigadas.

El usuario de TikTok @oficial_robbypurpora decidió visitar Harrisville, en Rhode Island, Estados Unidos, con el objetivo de explorar los alrededores de la famosa casa que inspiró la película de terror El Conjuro. Por lo que se pudo ver en el clip que compartió, fue acompañado por su pareja y, de un momento a otro, vivieron algo paranormal: el radar el GPS detectó algo sorprendente. “Esperen hasta el final… Es lo más salvaje que jamás haya captado en una pantalla”, adelantó el hombre, antes de dar a conocer las espeluznantes imágenes de su aterradora experiencia dentro de un cementerio.

En el video en cuestión se puede observar cómo él y su acompañante deciden recorrer el cementerio en plena noche, creando, de por sí, una atmósfera bastante inquietante. Sin embargo, lo más desconcertante sucedió cuando, de repente, el sistema GPS del Tesla que conducían comenzó a mostrar figuras humanas caminando hacia el vehículo. Lo extraño del asunto es que, al observar a su alrededor, no había ninguna persona cerca. Asimismo, mientras ellos hablaban y se reían del miedo, la pantalla del auto seguía detectando movimientos y presencias.

El radar comenzó a detectar a personas caminando en el cementerio (Captura: TikTok)

Al ver lo que pasaba, los dos aventureros comenzaron a gritar repetidas veces dentro del auto y, a medidas que las sombras se empezaban a acercar, el hombre expresó: “Dios mío (...) Hay mucha gente, esto me da miedo”. Por su parte, la mujer agregó: “Esto no puede ser cierto”.

Es importante tener en cuenta que el sensor del GPS de los vehículos Tesla está diseñado para detectar personas, animales u objetos que se encuentren a varios metros de distancia, alrededor del automóvil, proporcionando así mayor seguridad durante la conducción. Sin embargo, en este caso particular, las figuras que aparecían en pantalla no parecían tener ninguna explicación lógica.

Las reacciones de los usuarios al espeluznante video

Como era de esperarse, la publicación de TikTok no pasó desapercibida entre los internautas, dado que obtuvo más de cinco millones de reproducciones y superó los 500 mil ‘Me Gusta’. Muchas personas quedaron realmente asombradas por la situación y les dejaron todo tipo de mensajes en la sección de comentarios. “Qué miedo”; “Así funciona el sensor de Tesla”; “Manejan hasta la casa de la película”; “A mí me da algo ahí mismo”; “Nunca iría a ese lugar”; “No frenaría ni un segundo”; “Capaz detectaba las estatuas”; “Padre cielo que estás en el nuestro” y “A mí me da algo ahí mismo”, fueron algunas de las reacciones más destacadas.

Por otro lado, algunos descreyeron de que se tratara de algo paranormal, ya que notaron que al comienzo del video se ven algunas personas afuera del auto. “Nah, no mostró la parte de afuera en cuanto pasaban las siluetas, pudo haber sido algún amigo”; “¿Y por qué en el segundo 00:11 se ve una mujer en el cementerio? Hasta parece que trae celular” y “Se ve que se abre la puerta cuando se acercan las figuras, pudo ser la misma persona que estaba en el segundo 11 que se subió al auto”, escribieron.

