Este domingo 22 de octubre se celebran las Elecciones 2023 para decidir quién va a ser el próximo presidente de la Argentina. Tras superar las PASO, donde Javier Milei, referente de la Libertad Avanza (LLA) se impuso en el primer lugar, los ciudadanos volvieron a las urnas para colocar la boleta de su candidato de preferencia en el sobre y así completar una nueva jornada democrática del país.

Con la seriedad que corresponde en este tipo de procesos, algunas personas intentan salir del molde para generar contenido en sus redes sociales y así darle un color diferente a una jornada que se vive con suma ansiedad y nerviosismo por la elección del máximo referente del Poder Ejecutivo, que estará a cargo del país por los próximos cuatro años.

En esta ocasión, uno de los casos que más notoriedad tomó en esta jornada de domingo fue un hombre que asistió a un colegio a votar y llevo consigo una máscara de una motosierra. Para coronar su actuación, que se viralizó rápidamente en TikTok, esta persona le agregó el efecto de sonido de esta máquina, que estuvo emparentada a Javier Milei en sus actos de campaña.

A partir de ese momento, el debate se abrió entre los ciudadanos sobre si su accionar puede ser tomado como un voto cantado debido a estar vinculada la motosierra con el candidato de La Libertad Avanza. Sin ninguna voz oficial al respecto, los comentarios del posteo que se publicó en la cuenta @_dinosonichan no se hicieron esperar.

“No lo dejo votar: no se ve el rostro y además es voto cantado”; “Eso es voto cantado. No tendrían que aceptarlo” y” Este sí que se toma las cosas en serio... ya me imagino a quién votó”, fueron algunas de las menciones de una publicación a las 700 mil visualizaciones.

