Mirtha Legrand le hizo un pase de factura a Nicolás Cabré tras su visita a La Noche de Mirtha (eltrece), que se emitió este sábado por la noche. La conductora se destaca por ser una persona picante en el momento de realizar preguntas, que suelen generar polémicas y un ambiente tenso en el estudio, eso mismo sucedió cuando expuso en directo un gesto del actor para con ella. “No eras amoroso”, soltó “la Chiqui”.

En la noche previa a las elecciones generales 2023, Legrand recibió en su mesaza - además de a Cabré - a Guillermo Coppola, Nicolás Vázquez y Luciana Salazar. Y durante la emisión hubo un hecho que descolocó a los invitados, fue cuando la conductora le preguntó al actor la causa de la cual no asistía a los programas de televisión o no prestaba notas a la prensa.

“Ayer a la salida del teatro, uno de los periodistas me dice: ‘Preguntále a Cabré las preguntas que nosotros le hacemos y no nos contesta’. No sé cuáles son, exactamente, pero: ¿No te gusta el periodismo?”, consultó la conductora y sentenció: “No te gusta que se metan en tu vida”. En ese instante, el actor titubeó y contestó: “Son cosas que no hablo. No es que no me guste el periodismo. Yo siempre soy frontal y las cosas cuando están dichas de mala manera, con mala leche, no me gustan”.

“Hay gente que con las que no comparto. Personas que le gustan algunas cosas y otras no. No me gusta cuando se habla por hablar o se miente descaradamente”, señaló Cabré al tiempo que Legrand lanzó un comentario picante: “Conmigo antes no eras amoroso. Ahora sí, sos amoroso”.

Como suele ocurrir en sus programas, Mirtha fue tajante con Nicolás Cabré y averiguó por qué no daba entrevistas a la prensa (Fuente: Captura de Video/El Trece)

Tras aquella afirmación de la Chiqui, el actor aclaró: “Aflojamos un poco. Al principio, siempre lo decía, a mí me cuesta ir a programas más que nada porque me sentía obligado a tener que ser gracioso y viste… Y te clavo unas pausas que te mato. Hoy por hoy estoy más flojo, pero hace un par de años que vengo a tus programas y nos llevamos bien”.

En el marco de esa conversación, Cabré reflexionó sobre su vínculo con la prensa y se refirió al pasado: “Yo pude resolver de otra manera con el periodismo. En ningún momento digo que toda la culpa era del periodismo (...) En sí, uno va creciendo y ve que las cosas que importan pasan por otro lado. Antes a lo mejor me divertía si me venías a preguntar cierta cosa y no te contestaba. Ahora no, ya no tengo tiempo para esas cosas”.

La incómoda pregunta de Mirtha Legrand a Nicolás Vázquez

En una noche que estuvo marcada por las preguntas tajantes de Mirtha, luego del diálogo con el padre de Rufina Cabré - fruto del amor entre el actor y María Eugenia Suárez -, la diva saldó en directo una duda acerca de por qué Nicolás Vázquez no asistía a sus programas desde hace nueve años.

“Decime Nico Vázquez: ¿Qué pasó que desde hace nueve años no venías a mi programa?”, consultó tajante Legrand. En ese instante el actor intentó evadir la consulta y respondió a modo de chiste: “Uh, ya arrancó con todo. Esto para Bendita (Canal 9), está buenísimo”.

Entre risas, el actor le contestó: “No, primero quiero agradecerte porque siempre me has tenido en cuenta. Lo dije en todas las notas que hice recién. Te lo he dicho muchas veces personalmente, cuando nos hemos hablado que nos mandamos mensajes…”.

“Tiene que ver con que, a veces, siento que, a lo mejor estoy equivocado, pero cuando no hay mucho que comunicar, vos me vas a decir: ‘¿Cómo no hay mucho para comunicar si hace diez años que te va bien en el teatro?’ Es como medio estar al pe*** en la mesa”, sostuvo Vázquez.

Y agregó: “Yo estaba pasando momentos difíciles en la vida en donde, yo por ahí no me animaba a sentarme en la mesa y enfrentarlos, a la pregunta. Te soy sincero”. En medio de aquella respuesta, la conductora soltó: “Nunca lo imaginé”. Luego de ello, el actor continuó: “La verdad que prefiero sentarme en la mesa cuando uno esté más armado anímicamente, que esté mejor, y no sentarme y tener que contestar, a lo mejor cosas que me resultaban difíciles. Tiene que ver con eso”.

“Hay momentos en los que por ahí uno no tiene ganas de hablar algunas cosas y vos hacés un programa de lo que se habla de todo. Entonces, hubiera sido faltarte el respeto, venir y no poder hablar cosas de las que no estaba preparado”, dijo Vázquez casi al final y Legrand apoyó su causa: “Pero estás aquí y ahora. Eso es lo importante”.

“Estoy acá y ahora. Para mí, estar hoy por hoy con vos, es como tu cumple. ¿A qué venís acá? A pasarla bien. Es un agradecimiento”, reiteró Nicolás Vázquez y por su parte, Mirtha Legrand aprovechó la ocasión y lo felicitó por el éxito de la obra que lleva a cabo: Tootsie. “¡Es impresionante!”, exclamó ella.