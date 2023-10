escuchar

Este sábado 21 de octubre, a pocas horas del inicio de los comicios de las Elecciones 2023, convocadas para este domingo 22, Mirtha Legrand celebró su mesaza con cuatro invitados especiales. Nicolás Cabré, Nico Vázquez, Luciana Salazar y Guillermo Coppola cenaron juntos en La Noche de Mirtha (eltrece), aunque la Chiqui fue muy directa al preguntarle a la modelo si tuvo una relación con Máximo Kirchner y Luli no titubeó al responder.

“Nos tenemos que ir”, anunció Legrand minutos antes de las 23 horas de este sábado, antes de despedir a los invitados especiales a su programa. Y agregó: “Me estudié la vida de todos ustedes al detalle”. Ante su última revelación, la icónica conductora dirigió la mirada hacia Luciana Salazar y le disparó sin tapujos: “¿Es verdad que estabas de novia con el hijo de la expresidenta?”, en referencia a Cristina Fernández de Kirchner.

Luciana Salazar fue una de las invitadas de lujo de este sábado Instagram: mirthalegrand

Los rumores de que existiría una presunta relación entre la modelo y Máximo Kirchner surgieron hace unos meses atrás, aunque no salieron a la luz fotos de ambos juntos por el momento. “Ay, te amo. Era la última”, advirtió Salazar, ante la sorpresa de la impulsiva pregunta de la conductora en medio de la despedida.

Y fue contundente: “No. Es todo mentira”. Entonces, Legrand le consultó cómo surgieron los rumores de romance entre ambos, a lo que Salazar recordó que la primera vez que se lo dijeron fue en 2019, cuando Fabián Doman se lo consultó en una fiesta. “Yo tuiteaba un montón y todo el mundo quería saber de dónde sacaba la información. Pero, ¿por qué tengo que tener a una persona que sea mi pareja que me pase la información? Para nada”, expresó. “De hecho, nunca me lo crucé en mi vida. O sea, rarísimo, muy random todo”, cerró.

La modelo respondió a los rumores de romance Instagram: salazarluli

Aunque no se trató de la primera vez que Luciana Salazar habló sobre el presunto vínculo con Máximo Kirchner. En julio pasado, compartió un texto a través de sus Stories de Instagram, donde acumuló más de dos millones y medio de seguidores, tras ser consultada por su visión del político. “No lo conozco. Aunque salieron falsos rumores de que era mi pareja”, sentenció.

La pregunta de Mirtha Legrand que descolocó a Luciana Salazar

En la mesaza de este sábado, Mirtha Legrand aprovechó la presencia de Luciana Salazar en el estudio de eltrece para consultarle algunas cuestiones que le rondaron la cabeza. La icónica conductora comenzó por preguntarle a la modelo a quién destinaría su voto en las elecciones de este domingo. “No hay un candidato que sienta que me representa”, expresó.

Posteriormente, tras charlar acerca de su hija Matilda, de 5 años, y su vínculo con su expareja Martín Redrado, el expresidente del Banco Central; Mirtha Legrand disparó una pregunta inesperada que sorprendió a la modelo. “Luli, ¿de qué vivís vos?”, apuntó. “Bueno, de muchas cosas... Ahora estoy viviendo de mis ahorros”, respondió Salazar.

Luciana Salazar junto a su hija Matilda Instagram: salazarluli

La conductora continuó con su análisis. “Es que no te veo trabajar mucho”, puntualizó. La modelo, por su parte, señaló a su expareja Redrado como responsable de que ella no consiga muchas oportunidades en la televisión. “Me cerró mucho las puertas. Hay un canal que a mí, directamente, casi no me puede nombrar”, cerró.