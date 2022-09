En Nueva York encontró la receta del éxito: renovó el mundo de las pizzas, vendió 30 franquicias y ahora va por otro batacazo

En el mapa de locales gastronómicos de Buenos Aires se ve, cada vez más, pizzerías de estilo neoyorkino. Sin embargo, uno de los que primero apostó a este concepto, cuando solo existían leves intentos, fue Matías Cabrera, socio fundador de la cadena Hell’s Pizza, que en la actualidad tiene treinta locales en todo el país y ya planean expandirse al exterior.

“Lo que traté de transmitir era una experiencia, que te lleve a Brooklyn, Nueva York: la música, la ambientación y el sistema de pizzas a la vista en vitrinas”, comienza diciendo Matías en diálogo con LA NACIÓN.

Su primera experiencia en gastronomía había llegado de la mano de la franquicia de Tanta, el reconocido restaurante del peruano Gastón Acurio que trajo al microcentro porteño. Licenciado en Administración de Empresas, y especializado en Marketing Digital, Cabrera ya soñaba en ese momento con un emprendimiento de diseño propio. Sin embargo, si bien pensó en varias alternativas junto a sus socios, ninguna terminaba de cuajar del todo.

"Fuimos por Danilo Ferraz que, a mi entender, es un referente de la pizza. Le hicimos la propuesta y le encantó el proyecto”, señaló Matías Cabrera Matías Cabrera

“A mí, que viajaba mucho a Nueva York, me atraían sus productos: pensé en traer la pizza de estilo americano. Así fue que volqué la experiencia que tengo en marketing y todo lo que movíamos de gente. Fuimos por Danilo Ferraz que, a mi entender, es un referente de la pizza. Le hicimos la propuesta y le encantó el proyecto”, señaló Matías, quien a los dos meses de abrir su primer local ya tenía 20 pedidos de franquicias.

Pero lo que era color de rosas en un momento, se transformó en una prueba de fuego para la marca y la capacidad resolutiva de los socios durante la pandemia. “Fue desesperante... Nos puso a prueba para sostenernos y generar un nuevo modelo de negocios que fueron las dark kitchen: empezamos a vender desde clubes, cervecerías y nos dimos cuenta de que nos iba muy bien en barrios que no conocíamos”, indicó.

"Obama", una de las pizzas emblemáticas de Hell's Pizza a base de pepperoni y muzzarella Instagram: @hellspizza.ar

Hoy en día la “experiencia” no solo incluye pizza neoyorkina, sino también alitas de pollo, la famosa pasta mac and chesse y a fin de año estarán disponibles los desayunos norteamericanos con huevos revueltos y pancakes.

Los dueños de Hell’s Pizza decidieron abrir dos locales más en paralelo a las franquicias que llegaron a un total de 30. En la actualidad, se pueden encontrar en provincias como San Juan, Mendoza, Neuquén y Salta. Además, está la idea de abrir locales en el exterior, más precisamente, en países como Uruguay y México.

La primera cadena de hamburguesas vegana del país: Joy

Tras la gran explosión de Hell’s Pizza, Matías se avocó a su nuevo desafío gastronómico: fundar la primera cadena de hamburguesas veganas del país. A este proyecto, en el cual trabaja hace un año, decidió llamarlo Joy y en principio abrirá cinco locales en los próximos meses. La idea, también en ese caso, es expandirse luego al exterior. “Es un estilo americano de hamburguesas, pero a base de plantas”, señaló.

Matías Cabrera, en uno de los locales de Hell's Pizza Matías Cabrera

Durante un año, Cabrera estudió las características y tendencias de la gastronomía plant based, tanto en el país como en el exterior. “Hay una explosión de la comida, no tanto saludable, sino consciente. No necesariamente el vegano o el vegetariano come este tipo de productos, sino que el planeta tiende a reducir su consumo de carne. En Argentina apuntamos a que lo elijan porque el producto es sabroso”, precisó.

Cabrera también se refirió a los nuevos hábitos alimenticios de los así llamados “flexitarianos”. “Reducen su consumo de carne en la semana y luego quizás tienen algún permitido, como sushi, pescado o asado”, manifestó. Sin eufemismo, se refirió también a su visión de la industria ganadera: “Es la que más contamina en el planeta y es medio insostenible. Si bien somos un país de la carne, la información llega y las nuevas generaciones saben más del impacto ambiental que existe en este tipo de explotación”.

Además de los sabores, texturas y experiencias que quiere lograr con este nuevo producto como parte de la “evolución de la alimentación”, Cabrera confirmó que todos los muebles de sus locales serán de material reciclado: “Es bueno para los animales, para el planeta y para la gente. Con alegría, por eso se llama Joy la marca, que también significa felicidad, lo que justamente nosotros buscamos transmitir”, concluyó.