Hizo su primer asado a los 13 años y revela los dos errores más comunes de todos al cocinarlo: “Paciencia y tiempo”

Este domingo se definirá al nuevo Campeón Federal del Asado, un tema que todo argentino cree dominar, pero que no todos lo logran. En ese sentido, Mauricio Ballato, el representante de San Luis en la competencia, dialogó con LA NACIÓN sobre cómo llegó a hacerse especialista y dio algunos consejos para los que se inician en la materia.

El sanjuanino comenzó como muchos: haciendo la característica punta de espalda para los amigos cuando tenía 13 años y mirando los artilugios de su padre, quien cocinaba en horno de barro. No obstante, ganar el concurso del Asador Sanjuanino 2017 le significó un cambio rotundo en su vida, ya que le permitió viajar a Viale, Entre Ríos, y conocer a Lucas Larran en la Fiesta Nacional del Asado con Cuero. “Las gastronomías regionales y provinciales son bastantes chatas porque se basan en eso justamente, el conocerlo a Lucas me permitió ampliar mi espectro porque si no seguía con la punta de espalda”, relató.

Mauricio Ballato, participante del Campeonato Federal del Asado 2022. Foto/Instagram: @mauricioballato

Tras su consagración, Mauricio Ballato comenzó a dar cursos para hacer asado, pero a los cinco meses sus alumnos le dijeron que querían comer y así nació su restaurante, puertas adentro, en el que cocina un menú de cinco pasos para los diez clientes que hayan reservado ese fin de semana. Al mismo tiempo, continúa con sus actividades en su empresa constructora.

“Vos hablás con cualquier argentino y todos saben, es un tema de opinión general”, manifestó el asador, quien se refirió a dos errores puntuales que comete la mayoría a la hora de hacer un asado. “Poner la carne del lado equivocado, para mí ese es el mayor error que yo percibo y lo tengo totalmente identificado”, precisó

Mauricio Ballato contó algunos tips para hacer el mejor asado del medio: “Primero tener paciencia y segundo lograr sostener el asado, al menos, tres horas y media en la parrilla. Dos horas y media del lado del hueso y una hora del lado de la carne”. Foto/Instagram: @mauricioballato

“También lo que es muy común es el tema de el de sellar la carne y no dejarle el tiempo correcto después a bajo fuego para encontrar el punto que buscan”, manifestó el asador y argumentó: “Todo el mundo piensa ‘¿cómo veo el punto?’ y empiezan a cortar la carne. No se dan cuenta que apretando la carne podés tener una noción exacta del punto que no estás viendo y está en el interior de la carne”.

Además, el sanjuanino, especialista en matambre de cerdo arrollado, contó algunos tips para hacer el mejor asado del medio: “Primero tener paciencia y segundo lograr sostener el asado, al menos, tres horas y media en la parrilla. Dos horas y media del lado del hueso y una hora del lado de la carne”.

Por otro lado, Mauricio Ballato se refirió al Campeonato Federal del Asado que se celebrará este domingo en Capital Federal: “Vengo con buenas expectativas, pero siempre hay buenos parrilleros y colegas que se dedican a esto y le ponen la misma pasión que uno le pone”.

Cabe destacar que para esta competencia se eligió a un representante de cada provincia y en la primera etapa, tres grupos de ocho participantes tendrán que hacer una tira de asado, medio pollo y un pechito de cerdo sumado a una lista de condimentos y verduras que dispondrán para hacer la receta. En la segunda etapa habrá vacío y tapa de cuadril, media bondiola y chinchulín.

La competencia se realizará este domingo 14 de agosto y comenzará a las 10 de la mañana en Avenida 9 de Julio, abierto para el público en general, que podrá disfrutar tanto de los puestos de comidas como de los espectáculos en vivo.