Emigró a Estados Unidos y tuvo mellizos que ahora son furor en Instagram por sus traducciones del inglés al argentino

Desde chiquita, Julieta Gesualdo-Gallup, nacida en Hurlingham, tuvo facilidad para el inglés y el deseo imperioso de viajar y conocer el mundo. En aquellos años, “educaba su oído” con The Beatles y The Beach Boys, o miraba películas de Disney y Harry Potter en su idioma original.

Luego de la muerte de su mamá, tuvo una conversación con su papá para irse en un work and travel, una experiencia para los estudiantes que quieran viajar a otro país y trabajar en su estadía: el destino fue Estados Unidos.

Sin embargo, nunca supo que allí encontraría al amor de su vida y, mucho menos, que tendría mellizos que, hoy, son furor en Instagram por sus simpáticas traducciones del inglés al “argentino” y reconocidos como “argentwinos”.

Julieta llegó a Park City, Utah, y en diálogo con LA NACIÓN, relató su experiencia: “Caí de casualidad y me encantó. Estuve una temporada, la pasé bárbaro, una experiencia hermosa, de mucho crecimiento y cuando me tuve que volver fue un calvario”. Cuando regresó a la Argentina empezó a ahorrar dinero para poder irse de nuevo. “Cuando me fui el segundo año, me fui sin pasaje de vuelta. Me fui sin expectativa.”, señaló.

Los argentwinos traduciendo palabras y expresiones en inglés al argentino. Instagram: @argentwinos

La mujer de 29 años probó con distintos trabajos dentro de la gastronomía y en uno de ellos conoció a Steven, de quien se enamoró instantáneamente al verla. “Él dice ‘yo te vi y me enamoré’ y yo le digo que es un chamuyero porque aparte no lo registré la primera vez”, explicó entre risas.

Nació el amor entre ellos a escondidas de sus superiores y terminaron casándose en secreto, hasta que finalmente decidieron darlo a conocer. Lo curioso fue que a los cuatro meses estaba embarazada de mellizos: Isabella y Alexander.

Los argentwinos traduciendo expresiones del inglés al argentino. Video/Instagram: @argentwinos

Cuando los tuvo, Julieta les ponía canciones de María Elena Walsh, les decía algunas palabras en español e incluso viajaron en reiteradas oportunidades a Argentina. “Estar rodeado de todos argentinos hablando fue muy bueno y cada vez que vamos se nota la diferencia”. Sumado a esto, los “argentwinos” tuvieron una niñera mexicana, una maestra peruana y varios compañeros hispanoparlantes.

“El año pasado Isabella conoció a Karol, una nenita recién llegada de México. Un día llega y me dice una frase entera en español que yo no le había enseñado. Resulta que ambas se sentaban en una esquina y una le enseñaba inglés y la otra le enseñaba español”, manifestó Julieta, y agregó: “Eso fue algo que me lo guardé adentro y me dio una emoción”.

Con el conocimiento de estos dos idiomas, Julieta decidió subir un video a Instagram de sus hijos mostrando algunas expresiones argentinas traducidas al inglés y viceversa. Enseguida tuvo respuesta de los usuarios de la red social: “Me acuerdo que pongo ese video, yo tenía 1.200 seguidores y subimos a 6.000. Después mi prima me manda el dueto que hizo Dustin (Luke) con los mellizos y voy a mi teléfono y explotaba”, precisó.

Foto/Instagram: @argentwinos

“Los dos son muy inteligentes, pero Alexander es muy observador desde chiquito: el chabón no empezó a caminar hasta que no sacó bien los cálculos. Isabella vive en la nube de Valencia, ella es ‘todo arte’ y no le da pelota a nada. Él presta más atención. Cuando vamos en el auto le pregunto cómo se dice tal cosa e Isabella dice ‘Mami, i don’t know’”, relató.

Los miles de mensajes de latinoamericanos y los likes que reciben los videos fueron motores para que Julieta continuara subiendo contenido sobre los “argentwinos”: “Toda esta gente me hizo sentir las ganas de darle para adelante. Entonces yo tengo esa motivación de seguir enseñándoles y esta forma de enseñarles es la que a mí me gusta. No hay mejor forma que enseñar jugando. Gracias a estos videos yo les estoy enseñando de una manera mucho más entretenida”.

En las publicaciones de Instagram no se planea nada, pero cuando surge alguna idea la madre llama a los niños y graban los videos. “Si a ellos no les gusta, no lo voy a hacer. O si me dicen ‘ahora video no’ tampoco. Pero cuando llegamos a los 40 mil yo corro a decirles ‘La gente de Argentina está re contenta, se ríen y ustedes los hacen reír. Los hacen estar contentos y les hacen aprender inglés”. Hace pocos días la cuenta superó los 100 mil seguidores y varios de los videos se viralizaron en distintas redes sociales.