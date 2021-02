En pareja o entre amigos: celebrar San Valentín nunca fue tan buena excusa

Después de un 2020 en Pandemia, que aún continúa, encontrarse de manera presencial, virtual, con protocolo estricto en un hotel, restaurante o puertas adentro para celebrar los vínculos que sobrevivieron a tanto aislamiento es un regalo imposible de rechazar.

Con este espíritu de festejo, las propuestas no tardaron en aparecer y algunas son imperdibles. A tomar nota y aprovechar la excusa de la llegada de San Valentín.

Viaje al centro histórico de la ciudad

Con los pasaportes archivados pero las ganas de viajar intactas, reservar una noche de alojamiento en la habitación premium de un hotel y cenar con la mejor vista de la ciudad, entre otros placeres, marida con parejas o amigos que saben disfrutar y ,aunque aún no pueden subirse a un avión, sí pueden armar las valijas y sentirse turistas en Buenos Aires.

La vista del NH Collection Centro Histórico Buenos Aires

Pensando en todos los detalles, el hotel NH Collection Centro Histórico da la bienvenida a esta propuesta con un cocktail con mini tapas, una cena de tres pasos en la terraza del hotel, diseñada por el Chef Ejecutivo Martín Jatip, un rato de relax en la pileta y un masaje relajante. ¿Algo más? Sí, el desayuno en el VIP Lounge para empezar el día con entusiasmo.

Para disfrutar este paquete, que se puede reservar ya y hasta el 16 de febrero, hay que enviar un mail a rsv.nhcity@nh-hotels.com. El costo es de $15.800 + IVA para dos personas e incluye Late Chek-out (16 hs)

Quienes solo quieran planes para la cena, el sábado 13 y domingo 14, de 20 a 23:30, el hotel ofrecerá en el exclusivo VIP Lounge una propuesta para amantes del sushi, un postre exquisito diseñado por el Chef Pastelero, Juan García, y vinos, espumantes, bebidas sin alcohol, café y petit fours. El precio es de $5.000 + IVA incluido para dos personas. Y las reservas se hacen por mail o al Tel: +54 11 4121 6464. Dirección: Bolívar 120, Ciudad de Buenos Aires.

Una cena para brindar por la amistad y el amor

Seleccionados sabores inspirados en San Valentín, son la base del menú de pasos que Alo´s bistro prepara para para el próximo 14 de febrero. Productos de estación de calidad y la creatividad del equipo se traducen en Capelachi de espinaca con vainilla; Chernia con zuchini amarillo, tomates amarillos, leche de almendras y aceite de azafrán; Cordero asado con puré de hongos gírgolas y escabeche de ajos y almendras; Sorbete de calabaza, naranja y apio y postres con chocolate, durazno blanco, helado y trufas de licor limm´s para el café.

Alo's bistro

Maridado con etiquetas de la Bodega Catena Zapata y un entorno privilegiado en La Horqueta, el menú liderado por el chef Alejandro Feraud enamorará a quienes no lo conozcan y renovarán votos con quienes sí. El menú cuesta $4500 y se reserva llamando al 54 (011) 4737-0248 y 4737-1246 Dirección: Avenida Alte. Blanco Encalada 2120, Boulogne Sur Mer 1609, San Isidro

Sabores latinos para encender corazones

Panera artesanal, tres platos de influencia latinoamericana a elección que incluyen ceviche de pesca curada, tacos de coliflor, patacones y asado negro, entre otros, se suman a deliciosos postres que no abandonan la esencia de Ronconcon, este restaurante donde el arroz con leche es un clásico. Y para hacer la velada más interesante una botella de vino para compartir la noche con mesas en la vereda o en el jardín. El menú por pareja cuesta $4300, con 10% de descuento abonando en efectivo. Las reservas se hacen por WhatsApp al 116953-2645 en dos turnos (20:30 y 22:30 h). Dirección: Beauchef 527, Caballito, CABA.

San Valentín en el boulevard Saavedra

“Sweet cake love”, es el kit para degustar las famosas creaciones de Moshu: tortas, limonadas, café de especialidad y vinos con una playlist con música romántica y fotos profesionales para el recuerdo de quienes se acerquen a su local. Del 13 al 16 la caja del amor incluye dos cafés especiales a elección (latte, flat white, cream latte, etc), dos limonadas y dos porciones de torta a elección de sus nueve variedades por $1450. Se pueden añadir dos copas de vino rosado o espumante por $300 y por $150 se cambian las limonadas por vino. Además, quienes compartan sus fotos en Instagram o Tik Tok estarán participando en un sorteo de un brunch en el local, con flores de regalo. Teléfonos: 4702-3683 - 11 4407 7125 Dirección: Moldes 3802, Saavedra, C.A.B.A.

Mudrá, una linda terraza y menú a base de plantas

Amor entre plantas

Mudrá, el innovador restaurante Plant Based celebra San Valentín el próximo 14 de febrero en el rooftop de su restaurant con un imperdible menú: Tiradito Zuchini orgánico con emulsión de oliva y palta, tierra de oliva, morrón asado, masa filo y cherry reliquia; Bao de zanahoria; Dumpling relleno de portobellos acompañado de salsa ponzu; Helado de chocolate y tahine con crocante de cajú y brittle y sopa fría de frutilla y tomate con frutas de estación entre otros platos. La propuesta para dos personas incluye una botella de vino blanco de Grüner Veltliner de Bodega Norton y cuesta $5.500.- Dirección: Av. Córdoba 3942. Delivery & Take Away: +54 9 11 5000 9717

Una velada íntima entre chocolate y luces cálidas

Un entorno acogedor para una experiencia relajada entre sabores que animan el intercambio de sensaciones y sorprenden en el paladar hacen de Fayer, el restaurante de comida israelí, el lugar ideal para pasar una noche de San Valentín con amigos o en pareja. Los compañeros infaltables de esta velada serán la selección de vinos y espumantes de Bodega Del Fin del Mundo (con una copa invitación de bienvenida) y los postres recomendados por la chef Franca Rudreman: el cremoso de chocolate (la suave textura de la mousse es un tema aparte) acompañado de damascos orientales y biscotti de pistachos ($420). Y la Baklava: láminas de masa filo relleno de frutos secos ($440,-). Dos postres ideales para disfrutar junto a esa persona especial. Dirección: Avenida Cerviño 4417

Un placer para el paladar, chocolate, damascos y pan con pistacho

Tres opciones para festejar

El jardín de Casa Cavia y su decoración interior (¿quién no ha fotografiado los libros colgantes?) están preparados para un nuevo San Valentín, pero, para aquellos que prefieren disfrutar la experiencia en su casa, un box especial para la fecha también es de la partida.

Dos menús para elegir: el de la Casa, con palta a la parrilla, pesca a la plancha, tira de asado marinada o gnocchi de queso tostado entre los platos principales a elegir y la opción vegana con fideos de arroz, hojas de kale, berenjenas y trufas de chocolate en el postre. Cada uno a $6000. La caja, un lujo: pan brioche, pickles de cebolla, aceitunas marinadas, nueces saladas, queso, trucha curada y torta bruce (de chocolate) con trufas, entre los ingredientes principales ($6000). En cuanto a las bebidas, los vinos son Terrazas de los Andes. Más información en IG: @casacavia y reservas al WhatsApp: +54 9 11 3640-7805 Dirección: Cavia 2985

El amor y la pasión en un menú de tres pasos

En Sí, Pastrón son bien directos y resaltan la pasión para su propuesta dirigida a los “enamorados del mundo”. Su menú especial de 3 pasos tiene opciones para elegir: tirado de chernia; puré de berenjenas asadas; tapa de pastrón, bao de coliflor y para el postre panacota de lima, tierra de chocolate y tartar de fruta de estación. Un cóctel de bienvenida, una botella de Álamos y agua mineral a $2000 por persona. Sólo con reserva anticipada vía WhatsApp +54 9 11 5848-0252. Más info en IG @sipastron. Dirección: Arévalo 1502.

Cena romántica y boleros

Pepa Luna empieza su show musical mientras la cena del domingo de los enamorados empieza a tomar forma. Los cuatro pasos que ofrece el restaurante del hotel Novotel ven desfilar macarons de Bloody Mary; pulpo confitado, radiccio braseado con naranjas, mango, cherry y kale frescos; pesca blanca, quinoa roja en cocción pasiva en cítricos, pickles y aceite de ciboulette; Pechuga de pato Pekín asado, sus jugos, puré de apionabo, carpaccio de rabanitos con vinagreta de frambuesas y oliva. Y para el postre: texturas de chocolate, salsa de maracuyá y merengues. La bodega Trumpeter acompaña la propuesta que cuesta $3.500 por persona. Reservas: 11 4370 9500 - 11 4970 9506 | h6503-fo@accor.com Dirección: Av. Corrientes 1334

Romance y experiencias especiales para celebrar en el Palacio

El histórico edificio de 1934, el Palacio Duhau-Park Hyatt Buenos Aires, ofrece desayuno a la carta, parking y la posibilidad de incluir la cena de Valentín para disfrutar en pareja. También dentro de los hoteles con sello Safe Travels, la experiencia tiene una cena de 4 pasos con show en vivo; amenidad de bienvenida, desayuno a la carta en Los Salones del Piano Nobile y Late check out sujeto a disponibilidad hasta las 14 hs, con estacionamiento. La noche sale $95.000 finales. Dirección: Av. Alvear 1661, Buenos Aires. Teléfono: 011 5171-1234

El jardín del Intercontinental Buenos Aires

Una cita en los jardines

El domingo puede vivirse diferente en los jardines del hotel InterContinental Buenos Aires. A las 21, con un show en vivo, una exclusiva cena de 5 tiempos junto a los vinos y espumantes de la Bodega Trapiche, se podrá disfrutar de la excelente cocina del Chef Ejecutivo Bertrand Eginard. El lema lo dice todo: “Fly me to the moon”, y entre los platos se encuentran: Jamón de ciervo, higos rôtie a la miel, sobre tostada de pan de nuez; Burrata de búfala; Risotto al champagne, tentáculo de pulpo ahumado y salsa cremosa al pimentón de Cachi; Cochinillo confitado, tempura de costilla de cordero con un tatín de verduras del mediterráneo y salsa perigourdine. Para el postre: Volcán de chocolate con helado de crema americana $9.500 IVA inc. Tel: 15-4534-6120 . Dirección: Moreno 809, CABA

Los “Anti Valentín” también festejan

Más allá del plan “Chic Picnic Under the Stars” que el Sofitel Recoleta brindará para los enamorados (tanto el 13 como el 14) con la destacada gastronomía del Chef Ejecutivo Javier Marrone y regalo de Chandon ($8.000 por pareja y $18.900 + iva si se agrega el alojamiento), no se olvidó de los que no tienen pareja. Expresamente creó un programa para los amigos que quieran celebrar el amor “Sin Valentín”. Alojamiento en habitación superior, desayuno, acceso al Fitness Center, late check-out hasta las 18hs. Y una opción a elección: el servicio de té de la tarde o drinks en el jardín para dos personas. La tarifa por noche: $10.900 + IVA. Para reservas de cualquiera de las propuestas comunicarse a h8932-fb3@sofitel.com o reservas@sofitel.com. Dirección: Posadas 1232

LA NACION