Señales de que tu perro está estresado y cómo ayudarlo

Los perros, reconocidos por su lealtad y compañía, enfrentan cuadros de estrés y ansiedad que afectan su bienestar físico y emocional. Aunque muchas personas asocian a estos animales con la alegría constante, ellos experimentan respuestas instintivas ante amenazas percibidas que, al prolongarse en el tiempo, derivan en trastornos crónicos.

Factores como el exceso de actividad física, hogares con ambientes tensos, periodos prolongados de soledad o la falta de interacción social actúan como desencadenantes principales de este malestar.

El estrés y falta de paseos puede ser una de las razones por las que el animal orine dentro del hogar (imagen ilustrativa) Foto: Creado con Canva

La identificación de los síntomas requiere una observación detallada por parte de los dueños. La agresividad hacia otros animales o personas, manifestada mediante posturas tensas o agitación, representa un indicador claro. Asimismo, el aislamiento y la pérdida de interés por el entorno son señales de alerta.

El estrés también altera las rutinas biológicas: una baja en el apetito, que resulta en pérdida de peso, o cambios en el sueño que derivan en letargo, exigen atención. Además, problemas gastrointestinales persistentes, como diarreas o estreñimientos que superan las veinticuatro horas, requieren una consulta veterinaria inmediata para descartar patologías graves.

La ciencia respalda la importancia de estas conductas. Investigaciones de la Universidad de Helsinki, publicadas en la revista Nature, indican que más del 70% de los canes exhiben comportamientos ansiosos, los cuales aumentan a medida que el animal envejece. Los ejemplares jóvenes, por su parte, manifiestan ansiedad por separación a través de destrozos en muebles o micciones en lugares inadecuados.

Por qué los perros sufren estrés

Por otro lado, un estudio de la Universidad de Linköping, en Suecia, demostró que el estrés crónico en los dueños se sincroniza con el de sus mascotas. Los niveles altos de cortisol en las personas se reflejan en los perros, en especial en las hembras. Este fenómeno destaca la relación emocional profunda entre ambas especies.

Ante la detección de alguna de estas señales, los especialistas sugieren seguir pasos concretos. En primer lugar, visitar a un profesional resulta ineludible para descartar causas orgánicas. El veterinario puede derivar el caso a un experto en comportamiento si resulta necesario. En segunda instancia, el ejercicio físico regular al aire libre reduce los niveles de ansiedad de forma efectiva. Crear un área segura en casa, donde el perro encuentre sus juguetes favoritos y calma, también ayuda a estabilizar sus emociones.

El paseo canino aliviana cualquier trastorno de su salud FOTOGRAFÍA ILUSTRATIVA: PEXELS

Finalmente, el estado de ánimo de los humanos resulta determinante, ya que un entorno tranquilo y positivo favorece la recuperación del animal. La detección temprana y el manejo responsable son claves para garantizar la salud integral de los animales domésticos en el hogar.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA