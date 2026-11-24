Lo que comenzó como una caminata recreativa en una playa de Australia terminó transformándose en una experiencia difícil de olvidar para Crystal y Rick. Mientras recorrían la costa, la pareja avistó una botella que había sido arrastrada por el oleaje y, atraídos por la presencia de un mensaje en su interior, decidieron recogerla. Con la expectativa de hallar un misterio náutico o un tesoro escondido, registraron el momento en un video para TikTok, donde Rick relató con entusiasmo: “Hemos visto una botella aquí, arrastrada por la corriente. Parece que tiene un mensaje dentro”.

Sin embargo, la curiosidad se transformó en estupor al abrir el recipiente. Al retirar el contenido arenoso, comprendieron que no se trataba de un hallazgo fortuito, sino de un acto funerario. Dentro de la botella no había objetos valiosos, sino cenizas humanas acompañadas por una nota. El mensaje, redactado por los familiares del fallecido llamado Geoff, solicitaba expresamente: “Si la encuentras, arroja la botella a la marea saliente para que pueda continuar mi viaje”. Según la familia, el objetivo era permitir que el alma del hombre recorriera aquellos destinos que no pudo conocer en vida.

Una pareja encontró una botella en el mar y quedó impactado con lo que encontró en su interior

El video publicado en 2025, que incluyó la irónica leyenda “¡Uy, lo siento, Geoff!”, generó una rápida viralización y miles de interacciones. Mientras algunos usuarios expresaron solidaridad ante la insólita situación, otros optaron por el humor. “Parece que su viaje ha terminado dos veces”, comentó un usuario, a lo que otro sumó: “Bueno, de cualquier modo, bienvenido a Australia, Geoff”.

Este suceso permitió visibilizar una práctica conocida como “El último viaje del viajero”, la cual es documentada por el portal británico Scattering Ashes. La metodología consiste en depositar restos cremados en una botella, junto a una nota significativa, y sellarla adecuadamente con corcho y lacre para preservar el contenido del agua salada. Los especialistas sugieren que, para garantizar el éxito del procedimiento, la botella debe ser lanzada en aguas abiertas durante la marea saliente, lo que asegura que el homenajeado continúe su trayecto marítimo.

Captura del video que compartió la pareja australiana TikTok @auslapourwary

Aunque el encuentro alteró los planes de descanso de los turistas, el hecho puso de manifiesto cómo algunos dolientes buscan formas poco convencionales para despedir a sus seres queridos, lo que convierte el mar en un camposanto nómade. Para la pareja, este episodio quedará marcado como una anécdota singular, aunque para Geoff se trató de una interrupción inesperada en su travesía final.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA