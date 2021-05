Encontró su casa destruida, pensó que le habían robado, pero se llevó otra sorpresa

Una mujer tuvo el susto de su vida al volver a su casa del trabajo y encontrar los muebles hechos pedazos, totalmente destruidos. Vickie Shelton, una estadounidense de 51 años, pensó que le habían entrado a robar al presenciar la angustiante escena, pero pronto descubrió que su perro había estado haciendo de las suyas durante su ausencia.

Según contó la mujer en las redes sociales, donde subió las imágenes que en seguida se volvieron virales, Bo, de dos años, rompió la caja de alambre donde lo habían dejado durante el día, despedazó la puerta de la habitación, salió y destruyó los muebles del living. Todo esto ocurrió mientras la dueña estaba en el trabajo, por lo que la escena con la que se topó la mujer horas después era desesperante.

El primer pensamiento de la mujer fue que le habían entrado a robar, pero en seguida se percató que estaba los objetos de valor

“Bo duerme mucho en el sillón, lo ama. Estaba en el trabajo y recibía alertas de la cámara de mi mascota de que algo estaba sucediendo, pero pensé que solo era Bo siendo Bo. Nunca en un millón de años pensé que estaba destruyendo mi sillón. Llegué a casa esa tarde y los perros me saludaban en la puerta. Di unos pasos adentro y comencé a ver esta pelusa blanca por todas partes”, explicó la mujer a los medios.

Vickie Shelton se encontró con una terrible escena en su casa al volver del trabajo, pero descubrió que había sido su mascota, Bo

La mujer dijo que habían comprado el sillón hacía cuatro meses. “Una vez que llegué a la sala de estar, vi el sofá. Mi primer pensamiento fue que me habían robado y destrozado todo. Pero luego vi la televisión en la pared y pensé, bueno, ¿por qué iban a romper el sofá y dejar la televisión? Bo, en seguida, se sienta en medio del lío, meneando la cola. Estaba muy feliz consigo mismo. Fue entonces cuando todo encajó. No lo podía creer. Me tomó más de dos horas limpiarlo todo, y saqué seis enormes bolsas de plástico llenas de pelusa”, describió la mujer.

“Había un agujero enorme en la puerta de la habitación de mi hijo, y había masticado los alambres para salir de la jaula. Entré en pánico porque pensé que se había cortado la boca en pedazos, así que lo llevé al veterinario. Pero estaba totalmente bien”, dijo.

El perro rompió la puerta de la habitación donde lo habían dejado encerrado

Después de visitar al veterinario, a Bo le diagnosticaron ansiedad por separación severa y le recetaron una dosis baja de ‘cachorro xanax’ para ayudarlo a mantener la calma. Vickie contó que el perro había sido abandonado en una caja de cartón en el estacionamiento de un supermercado con sus hermanos cachorros, pero ella y otra pareja los rescataron y ahora su mascota está luchando para adaptarse.

LA NACION