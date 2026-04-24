Estas son las cinco razas de perros más tranquilos que mejor se adaptan a vivir en un departamento
Expertos destacan razas de perros calmadas ideales para la ciudad, priorizando bienestar y convivencia en espacios reducidos
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La elección de una mascota es una decisión que impacta a largo plazo y requiere considerar la compatibilidad entre la energía del animal y el estilo de vida del propietario. Ante esta necesidad, veterinarios y expertos en comportamiento animal han identificado razas que poseen una predisposición genética hacia la tranquilidad.
Estos perfiles son ideales para personas que habitan en departamentos o que prefieren rutinas pausadas, ya que estos canes tienden a adaptarse mejor a ambientes serenos y requieren menores niveles de actividad física intensa para mantener su equilibrio emocional.
Razas de tamaño medio y grande con baja actividad
Contrario a la creencia popular de que el tamaño determina la energía, el Gran Danés se posiciona como una de las razas más dóciles. A pesar de su gran porte, posee un carácter tranquilo y suele pasar gran parte del día en reposo, siempre que cuente con paseos regulares.
Por otro lado, el Basset Hound es reconocido por su andar lento y su preferencia por caminatas exploratorias sin prisas. De manera similar, el Bulldog Inglés destaca por su contextura robusta y una marcada inclinación hacia el descanso, convirtiéndose en un compañero frecuente para quienes buscan una vida hogareña sin exigencias deportivas.
Opciones ideales para espacios reducidos
Para quienes disponen de metrajes limitados, existen razas pequeñas que combinan afectividad con moderación en el ejercicio:
- Cavalier King Charles: Se caracteriza por un temperamento equilibrado y una alta capacidad de adaptación familiar, manteniendo una conducta estable con niños.
- Shih Tzu: Su tamaño compacto y sus necesidades moderadas de actividad lo hacen apto para la vida urbana en departamentos, priorizando la compañía sobre el juego vigoroso.
Los especialistas subrayan que, si bien la genética influye, el comportamiento de cada ejemplar es único y depende de factores externos. La edad, el estado de salud y las experiencias previas son determinantes en la conducta final del perro.
Para evitar cuadros de ansiedad, incluso en las razas mencionadas, es indispensable establecer una rutina que incluya estimulación mental y paseos diarios. Asimismo, se recomienda el adiestramiento basado en el refuerzo positivo y una socialización temprana. Ante cualquier proceso de adopción, la consulta con profesionales permite orientar la elección hacia el perfil que mejor se ajuste a las posibilidades del hogar.
Por Katherine Shirley Bravo
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