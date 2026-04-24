Estas son las cinco razas de perros más tranquilos que mejor se adaptan a vivir en un departamento

La elección de una mascota es una decisión que impacta a largo plazo y requiere considerar la compatibilidad entre la energía del animal y el estilo de vida del propietario. Ante esta necesidad, veterinarios y expertos en comportamiento animal han identificado razas que poseen una predisposición genética hacia la tranquilidad.

Estos perfiles son ideales para personas que habitan en departamentos o que prefieren rutinas pausadas, ya que estos canes tienden a adaptarse mejor a ambientes serenos y requieren menores niveles de actividad física intensa para mantener su equilibrio emocional.

Razas de tamaño medio y grande con baja actividad

Contrario a la creencia popular de que el tamaño determina la energía, el Gran Danés se posiciona como una de las razas más dóciles. A pesar de su gran porte, posee un carácter tranquilo y suele pasar gran parte del día en reposo, siempre que cuente con paseos regulares.

Por otro lado, el Basset Hound es reconocido por su andar lento y su preferencia por caminatas exploratorias sin prisas. De manera similar, el Bulldog Inglés destaca por su contextura robusta y una marcada inclinación hacia el descanso, convirtiéndose en un compañero frecuente para quienes buscan una vida hogareña sin exigencias deportivas.

El Bulldog Inglés destaca por su contextura robusta y una marcada inclinación hacia el descanso, convirtiéndose en un compañero frecuente para quienes buscan una vida hogareña sin exigencias deportivas El Tiempo/GDA

Opciones ideales para espacios reducidos

Para quienes disponen de metrajes limitados, existen razas pequeñas que combinan afectividad con moderación en el ejercicio:

Cavalier King Charles: Se caracteriza por un temperamento equilibrado y una alta capacidad de adaptación familiar, manteniendo una conducta estable con niños.

Se caracteriza por un temperamento equilibrado y una alta capacidad de adaptación familiar, manteniendo una conducta estable con niños. Shih Tzu: Su tamaño compacto y sus necesidades moderadas de actividad lo hacen apto para la vida urbana en departamentos, priorizando la compañía sobre el juego vigoroso.

Su tamaño compacto y sus necesidades moderadas de actividad lo hacen apto para la vida urbana en departamentos, priorizando la compañía sobre el juego vigoroso Shutterstock - Shutterstock

Los especialistas subrayan que, si bien la genética influye, el comportamiento de cada ejemplar es único y depende de factores externos. La edad, el estado de salud y las experiencias previas son determinantes en la conducta final del perro.

Para evitar cuadros de ansiedad, incluso en las razas mencionadas, es indispensable establecer una rutina que incluya estimulación mental y paseos diarios. Asimismo, se recomienda el adiestramiento basado en el refuerzo positivo y una socialización temprana. Ante cualquier proceso de adopción, la consulta con profesionales permite orientar la elección hacia el perfil que mejor se ajuste a las posibilidades del hogar.

Por Katherine Shirley Bravo