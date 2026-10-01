Érica dejó la ciudad y se mudó a un pueblo de 500 habitantes en Entre Ríos: “Si no sos ambicioso, entendés que lo importante para vivir es tener lo esencial”

Nueva Escocia es un pueblo perteneciente al departamento de Concordia, Entre Ríos, que cuenta con tan solo 528 habitantes. Uno de ellos es Érica, quien se mudó hace cuatro años huyendo de la inseguridad que vivía en Buenos Aires. En una entrevista al youtuber Mauro Besson, la mujer decidió abrir las puertas de su hogar y contar todos los detalles de una decisión que cambió para siempre su vida.

“Nunca me pude acostumbrar al ritmo de la ciudad y a las cosas que pasan allá. Me han asaltado en mi barrio tres veces y en la última me pusieron un revólver en el pecho y me sacaron un auto. Fue la decisión más difícil de mi vida tener que mudarme y venirme a vivir acá”, recordó sobre el día en que comenzó a pensar en no solo mudarse de casa, sino de provincia.

Con su hija ya en la universidad, comenzó a tener gran cantidad de trabajos extras para ahorrar el dinero suficiente para comprar un terreno. Pero al alcanzar el monto necesario, todas las propuestas de viviendas a las que aplicó se iban para atrás. “Este lugar me eligió a mí. Lo encontré por una aplicación en 2022. Me alcanzaba y hasta me sobraba un poco de dinero para hacer toda la mudanza”, señaló aún feliz por todo su recorrido.

Erica vende mercadería para sobrevivir (Foto: Instagram @ericamihura)

Aunque reconoció que la vida en el campo no es para nada fácil, la tranquilidad en la que vive la hace poder sortear cualquier obstáculo que se le presenta. “Acá es todo distinto. Se puede dejar la puerta abierta sin miedo. Por ahí yo subo a mis redes fotos del lugar o videos y muchas personas me comentan: ‘Ay, si yo pudiera estar ahí, estaría en paz’. Y creo que la paz es otra cosa, va por dentro. Pero la tranquilidad, eso no tiene precio y saliendo de las ciudades se consigue un poco más”, aseguró.

Al ser poca la gente que circula en el pueblo, el youtuber quiso saber cómo se sustenta. A lo que Erika respondió: “Mis amigos me dicen que esto es como una casa de turcos porque acá se vende de todo. Leo cartas de tarot. Vendo huevos. Si hay mucho en la huerta, también vendo. Si uno está pensando todo el tiempo en el futuro, está como muy limitado”, reconociendo que vive el día a día, sin pensar mucho en lo que pasará en unos años.

La mujer vive en Nueva Escocia rodeada de naturaleza (Foto: Captura de pantalla de YouTube)

“Si no sos muy ambicioso y entendés que lo importante para vivir es tener lo esencial, se puede vivir. No digo que esta sea la vida a la que todos tienen que aspirar porque cada uno tiene que vivir su vida, su historia y sus propias lecciones. Pero yo con el tiempo entendí que no servía de nada tener tanto”, expresó, invitando a más personas a animarse a hacer un cambio de vida.

Por último, tratando de empatizar con aquellas personas que ya están dando sus primeros pasos para dejar la ciudad, la mujer les recordó frente a cámara que el mayor desafío se encuentra en estar cara a cara con la soledad. “Más de una vez me pregunté si me equivoqué porque la soledad es una escuela muy acelerada, muy profunda y donde también te das cuenta de que el otro es necesario. A veces no te das cuenta de que el otro es necesario. Pero yo creo que la vida me trajo hasta acá para que reflexione sobre muchas decisiones y empiece a no depender tanto del otro”, concluyó.