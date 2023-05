Es argentina, vive en Italia y tuvo miedo de ser detenida por una insólita situación: “Solo a mí me pasa”

escuchar

Las historias de argentinos por el mundo suelen escucharse a diario. Ahora es una joven llamada Violeta Bustos quien en TikTok reveló el insólito momento que vivió en Italia cuando disfrutaba de una tarde de playa, en la que no faltó el tradicional mate que casi le cuesta un problema con la Justicia. Su relato, como era de esperar, llamó la atención de todos.

Una vez que se emigra a otro país, las costumbres propias pueden generar ruido en otras culturas. Esto pasa con los argentinos, que además de cocinar empanadas u otros alimentos alrededor del mundo, siempre están acompañados del mate. La infusión suele llamar la atención, primero por su aspecto, ya que se usa la yerba mate, como así también porque es consumida en todo momento del día.

Violeta Bustos se instaló en Italia y contó la insólita situación que vivió (Captura video)

Por supuesto que Violeta Bustos arribó a Italia con su mate y eso fue una conexión con otros grupos de argentinos, que decidieron pasar una tarde de playa. En medio de la diversión, fueron interrumpidos por dos señoras, presuntamente alemanas. “Vienen dos señoras y lo agarran a uno de los chicos que estaba tomando mates y lo empiezan a señalar. Él tiene el brazo lleno de tatuajes, entonces pensó que hablaban de eso y empezó a mover el brazo”, contó la joven en un video, sin imaginar la secuencia que se desarrollaría inmediatamente.

Las señoras continuaron señalando la extremidad del joven, pero puntualizaron en la mano, en la que sostenía el mate. “Cannabis, cannabis. Llamo a la policía”, repitieron insistentemente, ya que creían que la tradicional infusión argentina era en realidad una sustancia ilícita, por lo que los jóvenes estaban cometiendo un delito en la vía pública, en Bibione. Esto causó gran sorpresa entre los argentinos, según el relato de la joven.

Tomaba mates en Italia y la acusaron de consumir cannabis

“Yo me empecé a cag...r de risa. ¿Te imaginas que caiga la policía y nos lleve en cana por pensar que nos estamos drogando y en realidad estamos tomando mate? En caso de que pasara eso, estaban jugadísimos porque no tenían un solo mate, sino que tenían dos”, reveló la joven tiktoker, que se tomó la situación con humor. Además, hizo un mea culpa al hablar de sus compatriotas: “Los argentinos nos solemos involucrar en cosas raras pero no era el caso”.

Luego de atravesada la situación y aclarado que se trataba de una infusión, la joven imaginó que si eso no se resolvía de esa forma, terminaría ante la Justicia. ”La deportaron por tomar mate pensando que era droga”, expresó imaginando los titulares que contarían la situación. “Solo a mí me pasa eso”, concluyó la joven.

La joven contó con humor su vivencia (Captura video)

Rápidamente, el video se viralizó y generó diversas repercusiones, sobre todo en quienes se encuentran en su misma situación de emigrar. “Soy uruguaya y siempre tomo mate en parques y nunca me dijeron nada, solo miran con curiosidad pero más nada”; “Jajaja mal, tenés que explicar la situación”; “Si siempre pasa jajaja ahora ya en el pueblo donde vivimos ya saben lo que es, educamos a un pueblo”; “Acá en Portugal también nos miran raro” y “A todo argentino que emigró nos pasó”.

LA NACION