Denunció a sus padres por “haber nacido” y sorprendió con los argumentos de su decisión

Durante estos tiempos, tener o adoptar hijos es uno de los debates que a menudo se realizan entre los adultos jóvenes y los mayores, ya que de forma frecuente las personas que tienen entre 20 y 35 años cuentan con otras prioridades académicas o profesionales antes de querer formar un hogar.

En TikTok se hizo viral un video en donde una joven estadounidense reveló que demandó a sus padres por haberla traído al mundo sin su consentimiento.

“Demandé a mis padres. Ellos contribuyeron, ya sabes a concebirme y mi madre que me crio, me dio a luz. Y es por eso que los demandé, porque no acepté estar aquí, no sabía que iba a tener que crecer y conseguir un trabajo para mantenerme. Y yo simplemente no permití eso”, relató la influencer Kass Theaz.

Demandó a sus padres por nacer

Asimismo, en otros clips publicados en la red social, argumentó: “Ellos no intentaron contactarme de ninguna forma antes de que yo naciera para ver si realmente yo quería estar aquí. Es como poco ético tener niños antes (de forma consciente), pero es diferente cuando tú adoptas porque no es mi culpa que ellos estén aquí. Solo estoy intentando ser una buena persona y ayudarlos”.

Cómo reaccionaron las redes sociales ante el planteo de la joven

La declaración de Kass, como se hace llamar en TikTok, no pasó desapercibida entre los usuarios, quienes rápidamente hicieron notar su malestar y arremetieron contra la polémica influencer estadounidense, acusándola de que ella tampoco les pidió permiso a sus hijos para traerlos al mundo.

“Voy a demandar, porque me rompí el tobillo corriendo a los comentarios”; “¿Ganaste? Tengo algunos padres a los que me gustaría demandar”; “Lo más chistoso que leí en el día”; “Sí, también traté de contactar al mío, pero las líneas estaban caídas”; “¿Puede ella explicarnos cómo van a dar su permiso para ser concebidos? ¿Se enteró de la ley contra el aborto?”y “Tus hijos también te demandarán por no preguntarles primero”, fueron algunos comentarios que dejaron en el controversial video.

Cuál fue la respuesta de la influencer

Tras las fuertes críticas que recibió, Theaz apareció en un nuevo video para dejar en claro que la demanda contra sus padres por haberla concebido sin su consentimiento no fue verdad y que todo se trató de una broma.

La mujer habló sobre su denuncia (Captura video)

“Pensé que era obvio que estaba bromeando”, dijo. “Sin embargo, lo encuentro gracioso. La gente se altera por cualquier cosa. Muestra lo poco que investiga la gente antes de reaccionar”, añadió. En ese sentido, remarcó que su cuenta de TikTok tiene como fin el sarcasmo y la burla.

El Comercio (Perú)