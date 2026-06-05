¿Se puede morir de tristeza? Esto dice la ciencia al respecto

La noticia de la muerte de Marjane Satrapi, la reconocida artista francoiraní autora de Persépolis, despertó una pregunta entre miles de personas en todo el mundo: ¿es posible morir de tristeza? La mujer murió a los 56 años en París, donde estaba radicada desde 1994. Pero lo que más llamó la atención de quienes la conocían es que su deceso se provocó a un año del de su marido, Mattias Ripa. En el comunicado oficial, sus allegados informaron: “Marjane Satrapi murió de tristeza más de un año después del deceso de Mattias Ripa, su marido y el amor de su vida”.

La escritora estuvo tres décadas en pareja y, según su mejor amiga, la socióloga Azadeh Kian, luego de su dura pérdida nunca volvió a ser la misma. “Había dejado de luchar y decía que quería irse”, afirmó. Incluso en su perfil de Instagram había dejado imágenes de color negro con letras en rosa que formaban la frase: “For I lost the love of my life” (“Porque he perdido al amor de mi vida”).

La famosa escritora se encontraba sumida en la tristeza desde la muerte de su amado (Foto: Instagram @academiedesbeauxarts)

Aunque desde un punto de vista médico ningún certificado de defunción señala a la tristeza como causa oficial de muerte, la ciencia lleva años dedicada al estudio del impacto que tienen el duelo y las emociones extremas sobre el organismo. Sin embargo, la pérdida de un ser querido provoca una respuesta emocional profunda que afecta tanto la salud mental como la física.

Los especialistas explican que el duelo prolongado puede desencadenar trastornos de ansiedad, alteraciones del sueño y cambios en el funcionamiento del sistema inmunológico. Además, la depresión asociada a estas situaciones se relaciona con un mayor riesgo de enfermedades cardiovasculares, metabólicas e incluso con un incremento de la mortalidad. A su vez, las personas que atraviesan duelos intensos suelen presentar mayores niveles de inflamación, estrés crónico y problemas cardíacos.

Las publicaciones realizadas por Marjane Satrapi antes de su abrupta muerte (Foto: Captura de pantalla de Instagram @marjanesatrapi)

Una de las investigaciones más citadas sobre este fenómeno fue realizada en Dinamarca y siguió durante diez años a más de 1700 personas que habían perdido a un familiar cercano. El trabajo, titulado Trayectorias del duelo y efectos a largo plazo en la salud de familiares en duelo, concluyó que quienes experimentaban síntomas más intensos y prolongados visitaban con mayor frecuencia a los médicos, consumían más ansiolíticos y antidepresivos y presentaban hasta un 88% más de riesgo de muerte durante la década posterior a la pérdida.

¿Qué es el síndrome del corazón roto?

Uno de los ejemplos más conocidos de cómo las emociones pueden afectar directamente al cuerpo es el llamado síndrome del corazón roto. Se trata de una afección cardíaca temporal que suele desencadenarse tras situaciones de estrés emocional extremo, como la muerte de un ser querido, una ruptura amorosa, una pelea muy fuerte o un evento traumático.

¿Qué es el síndrome de corazón roto?

Quienes lo padecieron afirman que los síntomas previos son muy similares a los de un infarto. Entre ellos aparecen:

Dolor intenso en el pecho.

Dificultad para respirar.

Palpitaciones.

Sensación de presión cardíaca.

Aunque la mayoría de los pacientes logra recuperarse, los médicos advierten que en algunos casos puede generar complicaciones graves.