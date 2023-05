escuchar

Una usuaria extranjera de TikTok compartió un video de lo que más le sorprendió a la hora de recorrer las calles de Buenos Aires y rápidamente se hizo viral en las redes. Algo que para los argentinos es normal, a ella le llamó poderosamente la atención y compartió su reflexión.

La red social utilizada en su mayoría por los jóvenes resulta una herramienta interesante para conocer otras culturas a través de videos cortos. Pero también para saber qué piensan los extranjeros cuando se acercan a nuestro país y qué los sorprende de la idiosincrasia.

Es extranjera y reveló lo que más la sorprendió al pasear por las calles de Buenos Aires

La usuaria Lulu Kirtchuk se dedica a postear videos compartiendo su experiencia en su estadía en Argentina, a la vez que explota su capacidad de manejar tanto el inglés como el español y da su opinión sobre situaciones que atraviesa viviendo en suelo nacional.

Una de las situaciones que más le llamó la atención fue ver paseadores de perro por las calles porteñas, algo que al parecer no sucede mucho en otros países.

“Solo necesito que alguien me explique por qué en Buenos Aires, a todos los lugares que voy, hay un paseador de perros con cientos de perros”, introdujo la tiktoker, mientras filmaba de atrás a un hombre que llevaba a través de su arnés varias mascotas detrás de él.

Lulu Kirtchuk pasó por un árbol donde quedaron atados los animalitos esperando al paseador y agregó: “Los perros son de todas los tipos y hay cientos de ellos por todos lados”, indicó.

La publicación, que llegó a más de 17 mil likes se viralizó y recibió mensajes de todo tipo. “Nos gustan los animales y hay que sacarlos a pasear”, “No te lo podemos explicar por qué no lo vas a entender”, “En esa zona hay solo departamentos y sus dueños seguro no tienen patios para que ellos caminen, así que hacen que los lleven a pasear a parques y así”, “Porque amamos a los perros y ellos tienen que pasear todos los días, hay veces que uno no puede pasearlos porque trabajamos”, “Aunque tenga espacio de sobra, el perro necesita paseo”.

Lo curioso de la publicación es que entre los comentarios se presentó el hombre del video y contó un poco sobre su experiencia. “Paseo perros desde hace veinte años, también tengo un refugio de perros en mi casa”, manifestó Martin Calistenia y la tiktokera se mostró interesada en conocer más sobre su oficio.

Martín, a su vez, comparte videos en TikTok de cómo son sus paseos con los animalitos. En la última publicación mostró cómo se divertían en el espacio verde de un parque. También exhibe los nuevos canes que se suman a la manada para salir a pasear y cómo se portan cuando están con él caminando por la calle.

Lo cierto es que muchas personas acuden a los paseadores de perros para que sus mascotas tengan un tiempo para esparcirse, ya que en algunos casos, por cuestiones de tiempo relacionadas con el trabajo o estudio, no la pueden llevar a cabo. En otros casos, los inquilinos de departamentos con espacio reducido necesitan imperiosamente sacarlos para que el animal no padezca el encierro.

