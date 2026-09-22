Es argentino, su hija le pedía cuentos nuevos cada noche y creó la app perfecta para conectar en familia: “Está exenta de publicidad”

El hábito de leer cuentos a los niños antes de dormir constituye un pilar fundamental en el desarrollo emocional y lingüístico de la primera infancia. Esta premisa guio a Javier D’Accorso, un emprendedor argentino con amplia trayectoria en el diseño de aplicaciones, durante la creación de Nubi. El proyecto nació de una necesidad cotidiana: su hija Julieta solicitaba historias nuevas cada noche. Ante esta demanda constante, D’Accorso comprendió que el dispositivo móvil en sus manos podía ofrecer mucho más que un simple texto digital. La herramienta hoy se posiciona como un ecosistema protegido, exento de publicidades y enlaces externos, enfocado exclusivamente en fortalecer el vínculo afectivo entre adultos y menores de entre tres y seis años.

Javier D’Accorso lanzó Nubi, una propuesta innovadora para el mundo de los cuentos infantiles Gentileza Javier D’Accorso

La génesis del producto responde a una observación directa, donde el creador de la app revela en diálogo con LA NACION: “Nubi nace de una necesidad muy concreta”. Tras años de experiencia en el sector tecnológico, donde colaboró con empresas como Nickelodeon, Disney y Cartoon Network, D’Accorso trasladó su conocimiento técnico hacia la literatura infantil. Su primer acercamiento fue Perico Pirata, un cuento interactivo que logró un millón de descargas en 2012. Aquella experiencia previa sentó las bases para la propuesta actual, concebida tras tres meses intensos de desarrollo durante 2026. El objetivo fue transformar el teléfono, frecuentemente visto como un distractor, en un vehículo para la lectura compartida.

Nubi Cuentos llega al mercado con el objetivo de llenar un vacío marcado en la oferta de este tipo de aplicaciones Captura nubicuentos.com

La función de grabar la voz constituye uno de los pilares de la aplicación. Inicialmente, el creador la imaginó como un recurso menor, pero los usuarios le otorgaron un valor profundamente humano. Padres que viajan por razones laborales, familias separadas o abuelos que residen en otras ciudades encontraron en esta tecnología un puente necesario. “No me estaba pidiendo una voz genérica que leyera el cuento. Me estaba pidiendo estar presente en una noche en la que no iba a estar”, explica D’Accorso sobre la sugerencia de un amigo que impulsó esta característica técnica. La privacidad garantiza que estos audios permanezcan exclusivamente en el dispositivo, sin ser procesados ni almacenados por terceros. Este diseño ético responde a la convicción de que la intimidad familiar prevalece sobre cualquier modelo de negocio basado en datos.

El modelo de negocio de una app infantil

El catálogo de Nubi, disponible para Apple y Android, rompe con los esquemas de organización tradicionales, ya que en lugar de clasificar los contenidos por título o autor, la plataforma propone ejes temáticos vinculados a las situaciones reales que atraviesan los infantes: miedos, mudanzas, el inicio del jardín de infantes o la llegada de un hermano. El propio fundador detalla esta estructura: “El padre descubre en Nubi situaciones que le han pasado. El niño no encuentra solo entretenimiento, descubre lo que le está pasando ahora a él”. Esta curaduría funciona como un espejo donde el conflicto pequeño se resuelve a través de un aprendizaje paulatino, sin recurrir al sermón ni a las moralejas explícitas. “Por eso cada cuento de Nubi tiene un conflicto chiquito que se resuelve con un aprendizaje”, agrega.

La premisa de tener actualizaciones de contenido, sumado a los "logros", hace que la app se vuelva en un puente para conectar con los más chicos Capturas Nubi

La contradicción aparente entre la tecnología y la lectura tradicional se resuelve mediante límites claros. La interfaz carece de publicidad, no presenta reproducción automática y prohíbe el uso de feeds infinitos. Cada cuento posee un inicio y un cierre definido, lo cual evita que el menor permanezca atrapado en un ciclo de contenidos sugeridos por algoritmos. “El silencio del final es lo más importante que tiene la app”, sostiene D’Accorso, quien añade que el silencio actúa como una función, aunque resulte paradójico explicarla como tal. La ausencia de elementos sociales, como rankings o comparativas entre pares, refuerza el enfoque en el hábito personal y el disfrute individual.

El modelo de monetización también prioriza la integridad de la experiencia. A pesar de que la publicidad es el estándar en el consumo de contenidos digitales gratuitos, el desarrollador descartó esta vía por considerarla inapropiada para el público infantil. “Cuando decidís que no, no estás resignando una parte del negocio: estás resignando el negocio entero. Las publicidades de YouTube me parecen graves porque un chico de cuatro años no distingue eso del cuento”, advierte. La suscripción, fijada en 9,99 dólares mensuales, permite el acceso a la biblioteca completa, aunque el sistema mantiene cuentos gratuitos para democratizar el acceso. Esta decisión refleja un compromiso ético hacia los padres, quienes asumen el costo de un servicio diseñado para ser una herramienta de calidad.

La inclusión como motor de crecimiento

El desarrollo técnico contempla además el uso en vehículos mediante Apple CarPlay y Android Auto. Esta funcionalidad surgió por una circunstancia doméstica, al detectar que su hija sufría mareos al observar pantallas en movimiento. Al permitir la escucha sin visualización forzada, la aplicación se adapta a entornos cotidianos. Asimismo, la inclusión de la tipografía OpenDyslexic responde a una inquietud sobre la accesibilidad. D’Accorso subraya que, en ocasiones, la barrera de lectura recae sobre el adulto, por lo cual esta herramienta técnica facilita el ejercicio de compartir la historia sin las trabas que impone la dislexia. Vinculado a esto, asegura: “Si gracias a eso una sola persona puede sentarse a leerle un cuento a su hijo sin pasarla mal, ya valió la pena”.

Dentro de la configuración de la app, se destaca la herramienta especial para personas con dislexia Capturas Nubi

El desafío de la internacionalización también forma parte de la hoja de ruta. Al ofrecer los cuentos en seis idiomas —español, inglés, portugués, francés, italiano y alemán—, Nubi atiende a comunidades políglotas. El fundador destaca que la repetición de una historia conocida, incluso en un idioma distinto, favorece la adquisición lingüística natural. El proceso de traducción requirió un trabajo minucioso para preservar el ritmo, las onomatopeyas y la musicalidad de los textos originales, elementos esenciales para atraer la atención de niños de tres a seis años: “El desafío más grande no fue traducir, fue lo que se rompe al traducir”. La adaptación cultural y técnica del catálogo asegura que el efecto emocional del cuento se mantenga, independientemente del idioma.

Al reflexionar sobre las lecciones del pasado, D’Accorso diferencia este proyecto de su experiencia previa con otra aplicación de su desarrollo, Dozzent. En aquella iniciativa, la dependencia de terceros para la actualización de contenidos resultó una carga insostenible. En Nubi, el control creativo total y la producción propia permiten un ritmo constante de publicación, con el compromiso de lanzar dos libros nuevos por semana durante los próximos 12 meses. Y no solo eso, sino que agregó: “En Nubi siempre va a haber cuentos gratis”. Esta capacidad de gestión propia garantiza la coherencia en la calidad de las ilustraciones y los textos, pilares que sostienen el valor del producto frente a la sobreabundancia de oferta gratuita en plataformas como YouTube. “Esto no es una prueba, es un compromiso”, afirma.

Nubi Cuentos se presenta como una herramienta que tendrá actualizaciones de contenido constantes Capturas Nubi

La búsqueda de alfabetizar desde pequeños

El éxito de esta propuesta no radica en métricas de uso desenfrenado, sino en la calidad del tiempo compartido. El fundador busca que la aplicación sea invisible, donde el centro de la escena lo ocupen el padre y el hijo al finalizar la jornada: “Nubi es la excusa; la escena es un padre y una hija en una cama a las ocho de la noche”. La aspiración a largo plazo es modesta pero profunda: que la tecnología desaparezca en el recuerdo del niño, quien asociará el momento con la presencia del adulto y el cuento compartido. El proyecto representa una apuesta por la calidez y el resguardo de un momento sagrado para la familia, bajo la convicción de que el cuidado se percibe en cada detalle del diseño.

Al momento de programar la aplicación, Javier D’Accorso tuvo en cuenta la posibilidad de que sea más que un pasatiempo para los pequeños Gentileza Javier D’Accorso

Las cifras respaldan la importancia de esta práctica: estudios internacionales, como The Million Word Gap de la Universidad Estatal de Ohio, demuestran que los niños expuestos diariamente a la lectura compartida acceden a un caudal de vocabulario significativamente mayor. Nubi busca capitalizar esta evidencia científica, no mediante la imposición de una meta académica, sino a través de un catálogo ordenado según la necesidad emocional del infante. Esta metodología coloca al adulto en un rol activo, el cual incentiva el diálogo y la respuesta mutua durante el relato. La lectura dialógica, según los expertos, resulta vital para la alfabetización emergente, un aspecto que la aplicación potencia al facilitar el entorno adecuado.

El proyecto influencer

Según le contó Javier D’Accorso a LA NACION, la aplicación Nubi Cuentos surgió a partir de un pedido de su hija, lo que no hace más que evidenciar la importancia de su círculo familiar para encarar los proyectos. Eso sucede con “Los Food Finders”, un perfil creado junto a su esposa Mariana que está dedicado a la crítica de restaurantes de todo tipo a lo largo y ancho de la Argentina, además de algunas visitas internacionales.

En Los Food Finders, Javier y Mariana se encargan de analizar y detallar lo bueno y lo malo de distintos lugares de comida Captura Instagram (@losfoodfinders)

En @losfoodfinders de Instagram, el matrimonio supera los 210 mil seguidores y sus videos acumulan otros miles de visualizaciones, ya que se convirtieron en referentes del rubro.