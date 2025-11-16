Adiós a Android Auto y Apple CarPlay: una automotriz dejaría de ofrecerlos en sus vehículos

General Motors anunció que dejarán de ser compatibles los sistemas operativos multimedia Apple Carplay y Android Auto en sus vehículos a combustión (ya lo habían comunicado para los eléctricos). El cambio en su estrategia tecnológica podría marcar el rumbo para que otras terminales sigan el mismo camino, implementando sus propias configuraciones y eliminar la duplicación de los celulares en la pantalla de los autos.

Los sistemas de los gigantes tecnológicos nacieron para integrar a los teléfonos celulares con la pantalla multimedia y las funcionalidades del equipo de manera más directa, para que el usuario pueda disponer del menú de su dispositivo móvil en el vehículo.

En el caso de Android Auto consiste en una plataforma creada por Google para ofrecer una interfaz simplificada y utilizar las funciones del teléfono, accediendo a aplicaciones como Maps, Spotify, WhatsApp, entre otras. Por otro lado, Apple CarPlay es la propuesta para los usuarios de iPhone. Al igual que la anterior, está diseñada para integrar el teléfono con el auto, pero con una interfaz minimalista. Se pueden utilizar Apple Maps, Apple Music, Siri y aplicaciones de terceros como Waze o Spotify.

La interfaz de Apple Carplay AFP

El principal del motivo de la eliminación de compatibilidad de estos sistemas en los modelos de GM es facilitar la experiencia. “Cambiar entre el sistema nativo del auto y CarPlay puede resultar torpe y, en algunos casos, incluso distraer”, explicó la directora ejecutiva de GM, Mary Barra durante el pódcast Decoder de The Verge.

El objetivo de la compañía a futuro es utilizar sistemas integrados que no dependan de terceros. La compañía lleva años desarrollando una plataforma multimedia propia, basada en Android Automotive, que promete una integración total con el vehículo. En ella se podrían usar las principales aplicaciones, sin necesidad de conectar el celular por cable o Bluetooth.

A pesar de que la dirección trazada por la compañía está clara, la eliminación no será repentina: “No realizaremos ningún cambio en los vehículos existentes”, declaró Malorie Lucich, portavoz de GM. En esa misma línea, explicó que si se cuenta con un vehículo compatible con Apple CarPlay o Android Auto, este seguirá siéndolo.

Las eliminaciones de las interfaces serán en las siguientes generaciones Shutterstock - Shutterstock

“A medida que avancemos hacia nuestra plataforma informática centralizada, iremos incorporando gradualmente una experiencia mejor y más integrada, una tendencia que está siguiendo el sector a medida que los vehículos se vuelven más dependientes del software. Este proceso se desarrollará con el tiempo, no de la noche a la mañana. Valoramos nuestra colaboración con Apple y Google y seguimos centrados en ofrecer experiencias que encanten a nuestros clientes”, agregó Lucich.

Todo indica que el cambio se realizará con la nueva generación de vehículos.