Vino de Francia a la Argentina, conoció a los hinchas de la selección y ahora no se quiere volver: “Allá todos se quejan”

Un hombre de Francia, París, viajó a la Argentina con el objetivo de visitar los lugares más emblemáticos y se enamoró por completo de la cultura. Guillaume Dutti pensó que su estadía en Buenos Aires iba a durar pocas semanas, pero se extendió más tiempo por un motivo particular: el cariño que siente y la calidez que recibió por parte de la gente. Ahora, se cataloga como un influencer de las redes sociales y se volvió viral por un video en el que demostró que es un verdadero fanático de la selección dirigida por Lionel Scaloni.

“Aprendí algo que realmente no sabía: la pasión. Muchas gracias, Argentina, te amo”, fue lo que el hombre de 29 años dijo en un clip que compartió en su cuenta de TikTok @guiguipingouin. Allí, abrió su corazón sobre los sentimientos que atravesó al llegar al país y recibió cientos de reacciones por parte de los usuarios.

Vino a conocer el país y quedó cautivado

“Gracias por comprender esta locura linda que es la Argentina, espero que te hayas sentido bienvenido y que vuelvas siempre que quieras”; “Es más porteño que yo” y “Lo amo, se nota que le gusta estar en el país”, fueron algunos de los mensajes alusivos. Tras la repercusión que tuvo con los videos, y en diálogo con LA NACION, reveló por qué eligió venir al país y dio más detalles de su recorrido, que comenzó el 19 de agosto.

“Lo que me motivó fue conocer un nuevo país de Latinoamérica. Primero fui a Perú, luego México y quería ver otro. Vine para conocer y porque tengo la posibilidad de hacerlo, gracias a que trabajo virtualmente. Mi función es ayudar a diversas empresas francesas en el rubro del marketing digital, les hago publicidades para vender sus productos. Lo bueno es que puedo hacer experiencias como estas, gracias a que solo necesito Wifi”, introdujo en su explicación.

Sobre la primera impresión que sintió a la hora de salir del Aeropuerto Internacional de Ezeiza, recordó: “Me gustó la cultura, ver cómo en un país con tantas dificultades económicas, la mayoría levanta la sonrisa y tiene buena onda, es impresionante. En Europa, la gente es mucho más fría. Apenas llegué, acá me ayudaron en todo, desde encontrar un departamento hasta darme consejos sobre los lugares para visitar e incluso para alquilar un auto”.

Por otro lado, remarcó que la personalidad de los argentinos fue lo que lo más lo cautivó. “Me sorprendió el amor que tienen por su país. Precisamente en Francia, los habitantes no están tan enamorados como en este lugar. Allá parece que somos caprichosos, porque tenemos una economía estable y todos se quejan. En la Argentina tienen más dificultades, pero por eso tienen un espíritu de lucha, son buena onda y le ponen tanto fanatismo a los deportes”.

Entre los destinos que visitó, se encuentra El Calafate y Jujuy Gentileza

Respecto del video que lo tuvo como protagonista, en el cual se unió a la hinchada de la selección argentina como uno más, admitió que se encuentra sorprendido por el apoyo que brindan todos los ciudadanos. “En Francia no crecí en un ambiente donde todo el mundo dice que ama su país”, remarcó.

Por otro lado, aclaró que tenía pensado volver a Francia el 19 de noviembre, pero hay dos cuestiones principales que lo hicieron cambiar de idea.

“Había planeado eso para ver el Mundial con amigos y familiares. Además, tenía que dar clases de marketing a alumnos en escuelas de manera presencial. Sin embargo, cancelé todos los planes. La primera razón fue precisamente Qatar 2022. Amo el fútbol con todo mi corazón y es una experiencia hermosa quedarme en Buenos Aires”, sostuvo.

En cuanto a la segunda razón, admitió que tuvo relación con la fascinación que le produjo el país. “Me encantó todo. Viajé al sur, al norte y todo me gustó. Para mí, la aventura no estaba terminada, por eso me quedé un tiempo más”.

En TikTok, también explicó el motivo por el cual se quedó un mes más en el país

Su conexión con los argentinos en las redes sociales

En el sinfín de posteos que publica en su cuenta de Instagram @ittudpingouin y TikTok, siempre hace foco en lo que siente por el país y el aprecio que tiene hacia los habitantes. “Los paisajes son una maravilla, la gente sabe vivir y tienen una fuerza increíble. Les agradezco mucho porque la pasé muy bien”, concluyó.

Con toda esta experiencia, que está a punto de concluir el 19 de diciembre, Guillaume piensa en todo lo que emprendió y no se arrepiente de ninguna decisión que tomó. Según sus propias palabras, planea volver a la Argentina en otra oportunidad y siempre quedará entre los recuerdos todo lo que vivió en cuatro meses de estadía.