Es de Noruega, visitó Córdoba y quedó fascinado con algo que no tiene en su país: “Nunca vi esto en Europa”

El bidet, el fernet y el mate conforman algunas de las curiosidades que se despiertan en aquellas personas del exterior que conocen la Argentina. Para el argentino se tratan de usos cotidianos, pero en el otro generan gran asombro. A esta lista, ahora, se sumó un especial artículo que no falta en los almuerzos o cenas en el país, pero para un joven de Noruega se trata de un invento tan sensacional que no dudó en grabarse al utilizarlo y rápidamente se volvió viral: un sifón de soda.

El agua gasificada es uno de los consumos en alza en la Argentina. Mientras que algunos eligen combinarlo con otra bebida, otros disfrutan de aquella sensación burbujeante en la boca con su sabor original. En cada local de venta de alimentos está disponible tanto en botellas como en sifón, que permite que la gasificación se mantenga intacta. Contrario a los que muchos argentinos pensaban, este último sistema no estaría disponible en todo el mundo. O al menos, esto dejó en claro un joven de Noruega.

El joven mostró con asombro cómo se vende la soda en la Argentina (Captura Twitter @BetaKong05)

En las últimas horas, se viralizó en Twitter un cautivante video en el que un chico de Noruega se graba usando un sifón de soda, pero tal fue la sorpresa por la existencia de este sistema que su reacción no tardó en llamar la atención. “Quiero mostrarles cosas, algo muy muy lindo en Argentina que no he visto en ningún otro lugar de Sudamérica y nunca lo he visto en Europa”, indicó el joven llamado Sondre, que junto a su novia Sofie recorren Sudamérica y ahora se encuentran en la provincia de Córdoba.

Mientras el entusiasmo se apoderaba de su relato, le pidió a la chica que lo filmara. Es ahí cuando agarra el sifón y explica: “Un recipiente, con un popote hacia abajo y un sistema cerrado, y cada vez que quieres un vaso de soda, aprietas”.

Aunque quedó demostrado que el sistema lo había utilizado anteriormente, cuando muestra el funcionamiento al accionar la parte superior, expone un feliz asombro. “Alguien por favor lleve esto a Europa y a Noruega”, pide, sin dudarlo ya que en el Viejo continente se accede a esta bebida embotellada o al usar un electrodoméstico manual que convierte el agua en gasificada.

El asombro y felicidad por este invento hizo que este joven se viralice en las redes sociales, donde cientos de argentinos no dudaron en dejar su reacción ante la situación. “Le cambio un cajón de soda por la ciudadanía”; “Cuando descubra el bidet el asado fernet y los alfajores abandona Noruega y se compra una casa acá”; “Se llega a enterar que existe el sodero y se muda acá” ; “Yendo a noruega a vender soda”; “Llévenme a su país así me pongo un negocio de soda allá”, fueron algunas de las palabras de los argentinos, que no dudaron en imaginar un imperio de sifones.

Otros tantos señalaron que hay muchos usos típicos en la Argentina que son ajenos en otras partes del mundo. “En el 98 vino un primo de mi viejo de Italia y se quedó con los ojos cuadrados cuando vio un secador de pisos, se fue y se llevó 4. No los conocía”, ejemplificó un usuario.

Un joven noruego probó el mate por primer vez

Por supuesto, no fue el único invento que descubrieron Sondre y Sofie en su paso por el país. En su cuenta de TikTok retratan sus experiencias conociendo nuestra cultura y probaron alimentos típicos. No pasaron por alto el mate y se sorprendieron por su sabor a hierbas. “Puedo verme cambiando un café con esto, a veces”, determinó el joven que le otorgó 6 puntos sobre 10 a la bebida, mientras su novia lo calificó con 7.

