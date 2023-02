Cenó en un lujoso restaurante y se quedó impactada al ver lo que le sirvieron: “Por hacerme la fina”

escuchar

Asistir a un restaurante lleva consigo la idea de degustar un buen almuerzo o cena y pasar un lindo momento. De acuerdo a la zona donde esté ubicado o las referencias del lugar, la experiencia puede ser muy placentera o directamente, un hecho olvidable. En los Estados Unidos, más precisamente en Miami, la gastronomía es uno de los puntos fuertes. A ese plan, se le suma el glamour de una de las ciudades más importantes del mundo.

Es así que una usuaria de TikTok, cuyo nombre en la red es @thecifrefamily, decidió asistir a uno de los restaurantes de esa zona y se llevó una profunda decepción con base en la calidad-cantidad del producto y el costoso precio que tuvo que pagar por un plato que, a simple vista, parece ser más una entrada que un principal.

Fue a cenar y se quedó impactada por precio y lo que le sirvieron

En un video que ya superó los 5 millones de reproducciones en la red social, una mujer, que sube a diario contenido para compartir con sus seguidores parte de su vida, mostró cómo era una porción de fideos por esas latitudes y quedó muy desilusionada. “Esto te pasa cuando te querés hacer la fina y venís a cenar en Miami. Me lo cobraron 50 dólares”, bromeó, y acto seguido levantó el plato donde había una escasa cantidad de pasta, acompañada de una decoración de una flor y un hilo de salsa.

Por otra parte, grabó un segundo video donde se la vio comer la pequeña porción y también la flor: “Nada se desperdicia en esta vida”, aseguró la autora del contenido ante el plato reconocido en varias partes del mundo, que fue reversionado en ese restaurante para instalarse en la gastronomía de uno de los países más visitados por los turistas.

La mujer mostró el plato de fideos y sus seguidores se indignaron (Foto: Captura de video)

Al ser un material que se volvió viral por este detalle, el posteo llegó a los 210 mil likes (también llamado “Me gusta”) y recibió cientos de comentarios acerca de la presentación de un plato que llamó mucho la atención, como así también el monto que se abonó.

“Yo me llevo el plato y los cubiertos a mi casa por ese precio”; “A mí me pasó hace un par de meses, fui de vacaciones a Nueva York y en un restaurante me dieron dos tallos de apio, dos rodajas de zanahoria y me cobraron 60 dólares”; Se han visto cosas peores, pagaste por una obra de arte” y “Por 50 dólares comemos cuatro personas, durante 15 días, en mi ciudad”, fueron los comentarios más destacados.

Le pidió matrimonio a través de un flan con dulce de leche

Las historias en los restaurantes siempre guardan un dato o anécdota para contar. Desde el servicio y el precio a abonar por un plato de comida, hasta una propuesta de matrimonio. En Twitter, una joven viralizó el pedido de casamiento por parte de su novio, quien se las ingenió para buscarle la vuelta y utilizar uno de los postres de la carta para sorprenderla.

la insólita manera en que le pidió matrimonio a su novia a través de un flan con dulce de leche

Luego de cenar, el hombre -con la complicidad del mozo- pidió un flan con dulce de leche y el plato llegó con una propuesta inusual, que emocionó a su novia. “¿Te querés casar conmigo?”, se leía con letras escritas con una manga, un elemento reconocido de repostería.

Al instante, se puso de rodillas, le colocó la alianza en uno de los dedos e hizo llorar a la joven, que subió el contenido para compartir su alegría con sus seguidores. Allí se ve también la reacción del resto de los comensales, que se emocionaron con ellos.

