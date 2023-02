Emigró a Dinamarca, mostró “las bondades” de ese país y recibió cientos de críticas: “Estás comiendo basura”

escuchar

En los últimos años, la tendencia de radicarse en el extranjero creció a gran escala. Varios argentinos, en especial los jóvenes, armaron las valijas y viajaron a distintas partes del mundo, ya sea para vivir la experiencia o buscar nuevas oportunidades para su futuro. Cada persona que emigró tuvo su propia vivencia, y ninguna fue igual a la otra. Recientemente, se viralizó el posteo de un joven de Lanús que actualmente vive en Dinamarca, donde mostró lo que hacen las tiendas con los productos que están por vencer y le llovieron las críticas.

Las redes sociales se volvieron un factor clave de intercambio en los últimos años, no solo para unir personas, sino también para viralizar historias, que en algunas oportunidades abren debates. Esto fue lo que ocurrió cuando el usuario de Twitter @gonsanchezrey compartió un video de una joven que se mudó a Europa y mostraba su casa: “Inmigrante argentina muestra cómo viven en un país del ‘primer mundo’ como Dinamarca”.

El tuit que desencadenó el debate en las redes (Foto: Twitter @gonsanchezrey)

Allí, entre los comentarios de la publicación se destacó el del usuario @maxabbz quien es de Lanús, Buenos Aires y también vive en Dinamarca. A modo de respuesta, compartió su propia experiencia y sorprendió a algunos con una revelación. Vive en Amager, Copenhague, y subió un video de su casa: un moderno piso con un amplio baño, un cuarto con dos camas, living comedor, escritorio, televisor y un espacioso balcón con una vista panorámica. Además, mostró bicicleta eléctrica con la que se maneja.

El joven mostró el lugar en el que vive en Dinamarca (Twitter @maxiabz)

“Yo te dejo video de mi departamento. Las cosas gratis que encontrás en los tachos en muy buen estado y la bicicleta eléctrica que me alquile”, escribió el joven y en la misma línea, agregó: “Y si, esto sucede cuando no hay corrupción, el nivel de vida es alto y hay una conciencia social importante. Fotos de la ciudad buscá en Google”.

El usuario de Twitter @maxiabz mostró que se puede encontrar en algunos contenedores de basura en Dinamarca (Foto: Twitter)

Lo que llamó la atención fue que subió dos fotos de los contenedores de basura del país europeo y lo que se puede llegar a encontrar. En uno de ellos se pudo ver varios potes de yogurt, aparentemente cerrados, y en otro, paquetes de sándwiches y panes, mezclados con algunos lácteos y flores, entre otras cosas.

"No es la basura, es un tacho con productos recién sacados de la góndola", comentó el joven (Foto: Twitter @maxiabz)

Como suele suceder en estos casos, las críticas no tardaron en llegar y varios usuarios lo cuestionaron. “Para, estás comiendo de la basura y lo llamas ‘cosas gratis que encontrás en los tachos’”; “literalmente cirujeando”; “Tiene que revisar la basura ajena para cenar”; “Yo entiendo que el nivel de vida es mejor, pero si yo viviera tan bien en otro país la verdad es que me daría vergüenza revolver la basura como un linyera roñoso, por mejor estado que tenga la basura”, fueron algunos de los comentarios. Él, por su parte, no se quedó callado y les respondió.

“Hasta los daneses tachean. No es basura lo de los tachos, son los mismos alimentos en excelentes condiciones que los ponen allí porque están próximos a vencer o vencieron ese día”, fue una de sus respuestas. “No es la basura, es un tacho con productos recién sacados de la góndola. ¿No te parece que estaría bueno que en la Argentina los supermercados y restaurantes lo hagan para que los más necesitados puedan sobrevivir de paso?”.

Las respuestas que dio el joven de Lanús sobre lo que se encuentra en los tachos de Dinamarca (Foto: Twitter @maxiabz)

Asimismo, describió qué más se puede encontrar descartado en las calles danesas. “De paso te cuento que si te gustan los electrodomésticos que acá la gente los cambia cada un año, entonces podés encontrarte cualquier cosa en los depósitos de los edificios. Hornos eléctricos, sillones, camas y hasta televisores”, comentó y agregó: “Ah, la ropa acá vale a mitad de precio que en Argentina”.

En este sentido, también hizo otros posteos a modo de responder preguntas y hablar de su experiencia. Uno de los temas más recurrentes fue la inseguridad. “Lo único que roban en Dinamarca son las bicicletas. Por lo general hay algún que otro transgresor que lo hace más por diversión. Y seguramente algunos extranjeros estén a la expectativa de ver quién la dejo sin candado. Yo me olvidé la mochila en el canasto de la bici y nadie me la robó”.

