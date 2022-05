Es delivery, fue a dejar un pedido y la exigencia del cliente lo hizo estallar de indignación

Un joven delivery español exhibió a través de las redes sociales una insólita exigencia que le hizo un cliente junto con su pedido. Resulta que quien encargó su paquete a una importante cadena de comida rápida, que vive en un departamento en un edificio alto, solicitó al repartidor que le bajara la basura y que no utilizara el ascensor porque era para los propietarios. “Nos consideran inferiores”, se quejó el delivery en Twitter.

Sin dudas, tanto en la Argentina como en España, los repartidores o deliverys de comida han sido fundamentales en tiempos de pandemia de coronavirus, cuando por las cuarentenas la gente no podía salir de sus hogares. Pero ahora parece que hay vecinos que, en lugar de agradecer a estos trabajadores por aquella función, les exigen cosas que no son demasiado amables y, mucho menos, parte de su labor. O al menos eso es lo que denunció un repartidor español, que fue acompañado en su queja por otros empleados del mismo rubro.

La queja del repartidor porque un cliente pidió que le bajara la basura y que no usara el ascensor del edificio se viralizó en Twitter Twitter / @pallas_garcia

Todo empezó cuando el usuario de Twitter Fer GP, que trabaja como repartidor, subió a su cuenta una foto de un pedido listo para entregar de una famosa cadena de comida rápida. En el paquete se podía ver un papel en el que, junto al detalle del menú pedido, podía leerse, en un ítem titulado “Observaciones”, las siguientes instrucciones que había dejado el cliente para el delivery: “Después de traer la comida, bajar la bolsa de basura que hay en la puerta y no subir por el ascensor que es solo para los vecinos”.

Impactado por la calidad del pedido, que claramente iba más allá de la función que tiene un delivery, el repartidor escribió en el posteo en el que había subido la foto: “¡Seguimos juntando gentuza para Bingo! Entre el clasismo tradicional, que nos considera inferiores, y el clasismo posmo, que nos considera inferiores... pues, se pueden ir todos un poquito a la m...”. El posteo se viralizó, y en poco tiempo alcanzó los 27.000 Me gusta.

Las "observaciones" del cliente del delivery fueron duramente cuestionadas por la mayoría de los usuarios de tuiter que las leyeron Twitter / @pallas_garcia

Está claro que Fer GP se sintió ofendido por la exigencia del cliente, y que consideró sus pretensiones como un acto de clasismo, pero por los mensajes que recibió luego de su publicación, se dio cuenta de que a otros jóvenes repartidores les habían pasado cosas similares.

Así, el usuario Odin 2021 escribió: “Cómo me identifico. Soy repartidor de Amazon, hace bien poco, llevé 30 kilos en paquetes para un sexto piso y el ascensor estaba con llave. Cuando le pido amablemente (al cliente) que me lo mande, su contestación fue ‘sube por las escaleras, el ascensor es para propietarios’”.

“Después de una discusión con la mujer -continuó el tuitero en otro mensaje- conseguí que me mandara el ascensor. Subo. ‘Buenas tardes’. Le doy el paquete, me despido con un ‘hasta luego’ y me contesta con un ‘p... vago de mierda’ y portazo en las narices. Quiero decir que pienso que fue un mal día, la siguiente vez mando ascensor y me trató bien, pero no son formas”.

Muchos tuiteros se pusieron del lado del repartidor y contaron anécdotas similares de clientes que los maltrataron Twitter / @odin2021

En ese sentido, cuando alguien le preguntó al usuario Fer GP si ese mensaje en el paquete había sido para él, el tuitero admitió que en realidad no, que había sido a un colega, pero que a él mismo le piden cosas similares los clientes de las compañías de deliverys. “Esto es de un compañero. Pero vamos, ‘usa el montacargas’, ‘entra por atrás’, ‘bájame la basura’ y similares, muchas veces”, escribió en su respuesta.

Y luego también aparecieron los usuarios de Twitter que comentaron lo que hubieran hecho ellos en ese caso, o lo que debía hacerse. “Yo bajaría la bolsa de basura ‘rota’ desde su puerta hasta donde llegue el reguero de la basura y si me preguntan yo ni la vi cuando deje el pedido”, escribió uno. “Le reviento la bolsa de basura contra la puerta y me bajo en ascensor”, publicó otro. “Y le c... en el ascensor”, añadió otro, un poco más enojado.

Y finalmente, hubo quienes señalaron la responsabilidad de la casa de comida rápida al dejar que se pongan en los pedidos ese tipo de observaciones, que todos los usuarios estimaron como excesivos.