Un albañil conquistó TikTok con su extraña técnica para levantar un balde con arena

La extraña técnica de un albañil se volvió lo más comentado por los usuarios en TikTok y otras redes sociales por la manera ocurrente de trabajar en una construcción. Miles de usuarios compararon sus habilidades con los del superhéroe Spider-Man. El video viral ya cuenta con más de medio millón de reproducciones.

El video fue compartido el último viernes por el usuario de TikTok @trujillomanyas y, de acuerdo con los comentarios de los usuarios, el curioso hecho tuvo lugar en las afueras del colegio Dante Aliguieri, en Trujillo, Perú.

El albañil que se volvió viral

En las imágenes se observan dos albañiles que intentan subir un balde con arena fina hasta el último piso del colegio usando una soga y una polea. Lo curioso es que uno de los trabajadores aprovechó la situación y se colgó de la cuerda para impulsar el contenedor y que pueda ser tomado por el otro obrero, ubicado en el piso superior.

La publicación se viralizó en la plataforma y superó los 780 mil reproducciones en solo 24 horas. Además, los comentarios de los usuarios no se hicieron esperar. “A eso se llama trabajar con estilo”, escribió una persona. Mientras que otra, comparó al trabajador con un superhéroe de Marvel: “Ni el Hombre Araña se atrevió a tanto”.

Si bien la mayoría de usuarios bromeó con la particular forma de trabajar de los albañiles, algunos comentarios recomendaron que este tipo de trabajos debe contar con todos los implementos de seguridad para evitar accidentes. “Más que risa, me generó preocupación” , “¡Pobre albañíl! No puede trabajar de esa forma”, apuntaron otras dos personas.

Así evitó que le roben: albañil se defendió con bloques de construcción

Días atrás, en TikTok se volvió viral la valentía de un albañil, quien tuvo una rápida reacción al percatarse que dos delincuentes pretendían atacarlo. El hombre se defendió con bloques de construcción y así evitó que los ladrones se queden con sus pertenencias. El hecho ocurrió en Guayaquil.

En Guayaquil, un albañil se defendió con bloques de construcción para evitar ser asaltado @elcrissec / TikTok

El pasado 27 de marzo, en la ciudad Lomas de la Florida, dos delincuentes intentaron asaltar a un albañil que descansaba en el exterior de la obra de construcción. Fue ahí cuando se percataron que estaba solo y lo sorprendieron.

Sin embargo, los delincuentes nunca imaginaron que el hombre se defendería con ladrillos pesados y bolsas de cemento. Según se observó en las imágenes virales, uno de ellos portaba un cuchillo, pero eso poco o nada le importó al albañil.

Los ladrones se dieron cuenta que el trabajador no iba a dejar perpetuar el robo, ya que les lanzó objetos contundentes. Y fue en ese momento cuando escaparon y no se llevaron nada. La escena fue registrada por una cámara de seguridad de la zona.

Ante esta escena de película, los usuarios elogiaron la valentía del hombre para evitar el asalto y de la forma en qué lo hizo. “Su valentía y su fe lo salvaron”, “Muy bien, así hay que defendernos”, “Dios lo ayudó”, se logran leer entre los comentarios del video viral, que suma 3.8 millones de vistas en TikTok.