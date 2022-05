El Marginal: un usuario descubrió un error en la quinta temporada de exitosa la serie y lo mostró en TikTok

La quinta y última temporada de la serie El Marginal es furor en la plataforma Netflix. En el inicio del primer capítulo, se observa cómo el penal de Puente Viejo está dividido por las bandas que comandan Mario Borges (Claudio Rissi) y Pastor (Juan Minujín), sumado a la participación estelar de Diosito (Nicolás Furtado), que se encuentra prófugo de la Justicia al escaparse de la cárcel. Con muchos aditivos que la convirtieron en una de las series más taquilleras del último tiempo, los usuarios en las redes sociales no tardaron en hacerse eco del estreno y, uno de ellos, encontró un inesperado error en la producción encabezada por Sebastián Ortega.

Al tratarse de una ficción que requiere de mucha edición, es posible que haya algún descuido que se escape a la vista humana. En TikTok, un usuario llamado @marcosjulian0 se encargó de marcarlo y compartió un video donde aparece el personaje de Medina, protagonizado por el actor Jorge Prado, en una escena en la que tortura a uno de los presos. En el material, se puede apreciar un cambio constante de la mano con la que sujeta un cigarro, que coincide con los algunos cambios de plano.

Un usuario descubrió un error en la quinta temporada de exitosa la serie de Netflix

“¿Por qué Hollywood es Hollywood y nosotros somos simplemente Argentina? Bueno por este tipo de cosas…”, sentenció el usuario, a modo introductorio para exponer las diferencias que existen entre los rodajes estadounidenses y los argentinos. En la escena se observa a Medina, que es parte de una secta, atormentando a un preso por algunas actitudes que escapan a los códigos de su celda. Más allá de lo feroces que resultan las imágenes, el tiktoker no pudo evitar observar el traspaso constante de la mano derecha a la izquierda del cigarro. “Qué monstruos que son”, finalizó, indignado por esta falla.

Los comentarios no se hicieron esperar y, en defensa de la serie, varias personas salieron a responderle a quien publicó el contenido. “Hasta en Game Of Thrones se dejaron un café en una escena. Son errores de producción que les suceden a todos”; “Errores de continuidad tienen las producciones más grandes de Hollywood. Es bastante común”; “Jaja hasta películas ganadoras de Oscars tienen errores. En Gladiador a una carreta en el Coliseo se le ve un motor”, escribieron algunas personas en el posteo, que alcanzó los 2500 me gusta.

El Marginal Temporada 5

“Pastor y Diosito, separados luego de la fuga frustrada, enfrentan nuevos peligros y desafíos para sobrevivir. Uno quedó encerrado, el otro buscando un lugar fuera de los muros, ambos tendrán que enfrentarse a las consecuencias de sus actos y reparar los daños del pasado. Mientras tanto, en el interior de Puente Viejo, las disputas por el poder recrudecen. Borges, James y Bardo, frente a César y la Sub21, se encaminan a un ajuste de cuentas brutal. Todo bajo la atenta mirada del ‘renovado’ director, Sergio Antín”, relata la sinopsis oficial de la quinta entrega de la exitosa serie.

La producción, que estrenó su primer episodio el 2 de junio de 2016 en la TV Pública y saltó a la fama internacional gracias al impulso de Netflix, cuenta con la participación de actores como Juan Minujín (Pastor), Nicolás Furtado (Diosito), Claudio Rissi (Borges), Gerardo Romano (Antín), Ariel Staltari (Bardo), Daniel Pacheco (James), Ana Garibaldi (Gladys), Abel Ayala (César) y María Leal (Jueza Piñeyro), entre otros.