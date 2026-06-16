Con padres exitosos y muy trabajadores Valeria Groisman trabaja desde los 17 porque en su casa “el esfuerzo era algo natural”

Es escritora, hija de una reconocida médica, habla de la vejez y la muerte de su abuela la inspiró: “Era un personaje total”

Daniela Chueke Perles 16 de junio de 2026 03:00 14 ' minutos de lectura Escuchar Guardar Resumen Compartir Compartir LA NACION > Lifestyle

Cuando su madre le sacó la venda después de una intervención médica, vio la herida y le preguntó: “Valeria, ¿qué te hicieron?”. Su madre es la reconocida médica nutricionista Mónica Katz. La hija, Valeria Sol Groisman, periodista, escritora y coautora junto a ella de varios libros sobre nutrición y salud. La punción había durado más de lo previsto, el procedimiento había sido mucho más cruento de lo esperado y sobre la piel le quedó una marca negra permanente.

Hasta entonces informar sobre temas de salud era su trabajo cotidiano, algo conocido. Además creció entre médicos, diagnósticos, papers científicos y conversaciones sobre patologías y tratamientos. Pero una cosa era narrar la relación entre la medicina, la ciencia y el cuerpo desde la distancia que impone el rol de comunicadora, y otra muy distinta atravesar la vivencia con todas las emociones que emergen en esos momentos. El dolor, el miedo, la incertidumbre, la preocupación por el marido y las hijas, la espera.

Para la recuperación tuvo que estar vendada durante varios días desde el pecho hasta el cuello, sentía que le faltaba el aire. “Creo que el primer ataque de pánico vino de ahí, de sentir que no podía respirar”, recuerda ahora.

Lo que ocurrió después fue una sucesión de episodios atravesados por la ansiedad, la vulnerabilidad y el desconcierto. También el comienzo de algo inesperado: la transformación de esas experiencias en literatura.

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Valeria Groisman y Mónica Katz, madre e hija comparten trabajo y viajes de chicas Gentileza

“Llegué a correr por la calle con los labios pintados de rojo”

El primer ataque de pánico, reconocido como tal, ocurrió un sábado, mientras estaba con su marido en el club. “Tuve esta sensación exacta de que me estaba yendo para arriba. Como una luz. Yo le decía: ‘No sé, me estoy yendo’”. Un amigo médico entendió enseguida lo que estaba pasando. Dos días después volvió a ocurrir. Entonces su madre la pasó a buscar y la llevó a Fundación Favaloro.

“Me dejaron internada todo un día. Me hicieron de todo. Y cuando salí me fui con una tarjetita que decía: ‘Tenés que llamar a Rafael’”, un psicólogo especialista en terapia cognitiva conductual. El tratamiento no tuvo nada de lo que ella esperaraba. El terapeuta le pedía que provocara deliberadamente las sensaciones que más miedo le daban: subir y bajar escaleras hasta quedarse sin aire, correr alrededor de la manzana, marearse a propósito, hacer filas eternas en el supermercado, subirse a un avión en pleno ataque de pánico.

“Lo que me enseñó fue a darme cuenta de que podía tolerar los síntomas sin que pasara nada. Era insoportable, pero después entendías que sobrevivías.”

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En uno de esos ejercicios terminó corriendo por las calles de Belgrano con labios pintados de rojo, cartera roja y ropa de oficina. Un amigo de su marido la vio desde el auto y le gritó en broma si estaba entrenando para una maratón. Ella, mientras tanto, estaba intentando convencer a su cerebro de que no se iba a morir.

Sesión de fotos profesionales, algo que le sienta bien Gentileza

La ansiedad también se coló en su trabajo, el día en que, contratada por una multinacional, brindó una conferencia frente a un auditorio enorme. Antes de subir al escenario, la producción le pidió que se sacara los anteojos porque daban reflejo en cámara, por educación no se atrevió a decir que no y tuvo que lidiar con el miedo a estar haciendo las cosas mal. “No veía nada. Tenía taquicardia, calor, sentía que estaba fuera de mí. Hablé toda la conferencia así.” Bajó del escenario convencida de que su performance había sido un desastre, pero meses después la volvieron a contratar. “Ahí entendí que muchas veces el ataque de pánico es completamente invisible para el otro.”

Situaciones traumáticas y cómo narrar la salud

En su vida tuvo una seguidilla de situaciones bastante traumáticas. Cuando su hija mayor tenía dos años, tuvo un embarazo ectópico. Le explotó una trompa, la operaron de urgencia y se salvó de milagro. A pesar de entender racionalmente que ese embarazo no era viable, sintió mucha culpa de estar viva. Se quedó sin voz, la operaron varias veces más, y fueron años muy difíciles porque no lograba quedar embarazada de nuevo.

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Después de seis años, volvió a embarazarse de manera natural. Poquito después, en su primera mamografía, a los 35 años, le dijeron que tenían que hacerle una punción. Lo que iba a ser un procedimiento de veinte minutos terminó siendo una suerte de cirugía de dos horas y media, y ella despierta.

Unos días después tuvo su primer ataque de pánico. Y de esa experiencia nació Barullo, su primera novela, cuya trama es absolutamente ficcional. Usó su experiencia para poder narrar lo que siente Maca, pero su historia no es la de ella, es ficcional y es universal: el miedo a la muerte.

“Son momentos de quiebre total, donde se piensa lo peor, donde se piensa sobre la propia muerte”, señala Grosiman. Para ella la ansiedad es justamente eso: el miedo a la muerte expresado en un síntoma. “La ansiedad sos vos corriendo contra el reloj, contra el orden natural de las cosas. Sos vos muerta de miedo de que no exista un futuro”, dice.

— ¿Fue sanador escribir Barullo?

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—No creo. Yo no siento que la literatura sea instrumental, que sirva exactamente para algo. Pero sí ocurrió que tuve una recepción muy emocionante. Tanta gente que tenía ataques de pánico y no se animaba a hablar, me escribían por Instagram: ‘Me animé a decirle a mi novio que tengo ataques de pánico.’ ¿Nunca se lo habías dicho? Ahí entendí la cantidad de vergüenza que todavía existe alrededor de la salud mental.

Con el tiempo, aprendió a leer la vulnerabilidad de otra manera. “Alguien que se mantiene entero cuando la vida lo golpea es alguien que está desconectado de la realidad. Prefiero la vulnerabilidad a la insensibilidad”, dice. Y traza un paralelo con Aldous Huxley: así como en Un mundo feliz el Soma adormecía el malestar, hoy existe un equivalente cotidiano. “Nuestro Soma es la hiperconexión.”

Barullo fue también el libro que la llevó a reconocerse escritora y le abrió la puerta siguiente. A partir de esa novela, Valeria ganó una beca de la Fundación Cátedra Vargas Llosa para escribir una nueva obra y así desarrolló Vantablack.

La vejez, los hongos y el espíritu curioso

Vantablack —el color negro más negro del mundo, un material que absorbe casi toda la luz— es también el título de su segunda novela, publicada en 2025. La historia empezó con un llamado telefónico.

— ¿De dónde vino la idea de unas señoras mayores alucinadas?

— Estaba charlando con mi mamá y me cuenta que, cuando estaba en el hospital público, una paciente mayor la llamó una noche al celular —ella les daba su número, cosa loca para un hospital público— y le dijo: ‘Doctorcita, estoy viendo cosas raras.’ Se había ido a Mar del Plata con las amigas, juntaron lo que creyeron que eran champiñones para la ensalada, los comieron, y bueno, eso me llevó a imaginar el resto. De esa anécdota nació Julia, una médica de hospital público que iba a ser la protagonista. Pero entonces Valeria entró a un local de ropa con su hija mayor, y todo cambió: apareció el otro personaje, Raquel.

— ¿Qué fue lo que te llamó la atención para convertirla en personaje?

—Entró una mujer de 80 años con el pelo blanco bien cortito y una cadena tipo re canchera, parecía una rockera de 80 años. Yo dije: ésta es Raquel. Y empecé a dar vuelta la novela: Raquel terminó siendo la protagonista.

Pero el personaje también tiene otra raíz, más cercana. Durante sus años como Secretaria de Cultura en la Asociación Hebraica Argentina, Valeria manejaba el área de adultos mayores. Sin presupuesto, con inventiva, iba al cine con ellos, charlaba, organizaba actividades. Un día, una de las mujeres del grupo, Perla se animó a decirle lo que nadie se atrevía.

— ¿Qué te dijo Perla?

— Me dijo: “Valeria, te adoro, te quiero mucho pero, pero vos todo el tiempo nos hacés charlas con un guitarrista, cine, proyección de no sé qué. Yo quiero emborracharme. Yo no me siento una vieja, me siento una pendeja. Y vos todo lo pensás con una solemnidad que no existe.”. Eso me dio vuelta la cabeza. La mirada de afuera sobre los viejos es muy solemne, muy formal. Y no es así.

Hubo un tercer acontecimiento que resignificó la mirada sobre la vejez que la autora desarrolló en la novela. Mientras la escribía, su abuela paterna estaba acercándose al momento de su muerte, pero la forma de atravesarlo fue muy distinta de lo esperado. “Mi abuela era un personaje total y mi abuelo se la pasaba haciéndola reír. Pese al momento difícil estar con ellos era pasarlo riéndonos.”, Esos escenarios alimentaron la figura de Raquel, la protagonista de la novela, una mujer mayor que decide proyectar la creación de un centro de consumo controlado de psilocibina para adultos mayores, como “una última aventura antes de morirte”.

— ¿Y vos, probaste hongos?

— No. Mi psicólogo me había advertido que me podía reactivar los ataques de pánico, y aunque ya hace años que no los tengo, me daba miedo. Pero sí hice todo lo que haría un periodista. Viajé a Ámsterdam mientras escribía, entrevisté a personas que administran psilocibina.

— Acá también se está haciendo...

— Sí, en Argentina me contacté con un tipo que tiene un laboratorio y vende microdosis a psiquiatras. Fui a un bar donde él atendía, con su riñonera, y me contó todo: sensaciones, riesgos, casos.

Divulgación y literatura, los dos géneros en los que Groisman se mueve con fluidez. No dieta, escrito junto con la doctora Monica Katz y Vantablack, su segunda novela. Gentileza

— ¿Y la cuestión bibliográfica? Supongo que investigaste por ahí.

— ¡Obvio! Leí todos los libros que hay sobre psicodélicos, desde Huxley en adelante. Los papers que aparecen mencionados en la novela son reales.”

Una de las historias que escuchó en Ámsterdam la marcó especialmente. No aparece en la novela con todos sus detalles, pero sí en forma velada: el episodio en que Raquel ve a su amiga Beba como una naranja. “En la realidad —cuenta Valeria— un chico quiso agredir a su amigo porque lo veía como una fruta. Lo llevaron al consultorio agarrándolo fuerte de los brazos para contenerlo. Después de eso pensé: “esto es más delicado de lo que se dice.”

Vantablack también habla de amistad, de traición, de los vínculos que cambian con las etapas de la vida y cómo se resignifican en la vejez.

— ¿Cómo pensás la amistad?

— Para mí la amistad es una relación con conflictos de interés, y muchas veces la romantizamos demasiado. No sos amigo de todo el mundo en cualquier momento. Por ahí te separás y te hacés más amiga de otras mujeres que están separadas. Los vínculos se resignifican.

El desafío de narrar ficción

Hoy, treinta años después de aquella primera clase de periodismo, Groisman escribe novelas con la misma exigencia que la formó: todos los datos científicos verificables, todos los papers reales, toda la investigación de campo hecha antes de sentarse a escribir. “Me cuesta mucho cuando uso datos que no son contrastables. Me cuesta separarme de eso.” Pero también sabe que la ficción le permite ir a donde el periodismo no llega: al pánico que nadie ve, a la vejez que se quiere emborrachar, a la hija que tardó años en dejar de ser solo la hija de.

Ahora trabaja en una tercera novela. “Cada libro tiene su tiempo”, dice. Y recuerda: “Me costó poco escribir Barullo, pero Vantablack me llevó mucho más tiempo y me mostró que tenía una madurez mayor como escritora.

Forjar un nombre propio: “Yo soy la hija de la doctora”

Mónica Katz es una de las nutricionistas más reconocidas de Argentina. Autora de libros, conferencista internacional, creadora del método No Dieta: una figura pública con peso propio. Crecer en esa sombra —y después aprender a salir de ella— es otra de las historias que Valeria lleva en el cuerpo.

— ¿Cómo organizaban las comidas durante tu infancia, tu mamá te limitaba con los alimentos?

—Al contrario. En mi casa siempre se podía comer de todo, en la medida justa. Nunca una presión por ser flaca o esbelta. Y así también se han educado mis hijas: acá no existe la dieta.

Sin embargo, la adolescencia tuvo algunos momentos tormentosos, como un tratamiento hormonal que le provocó hinchazón corporal y otros efectos transitorios de ese tipo de medicamentos. “Me obsesioné un poquito”, admite. “Pero no se convirtió en un trastorno alimentario porque no había presión familiar.”

Con los años Valeria entendió que también cargaba con otra herencia: la exigencia. Hija de dos padres exitosos y extremadamente trabajadores, aprendió desde chica que quedarse quieta no era una opción. “Yo trabajo desde los 17 años. Empecé mientras estudiaba dos carreras juntas. En mi casa el esfuerzo era algo completamente natural.”

Quería estudiar Literatura, pero el mandato familiar la desvió. “Mi papá me dijo: ‘Te vas a morir de hambre’.” Entonces eligió Comunicación y Periodismo. La primera clase marcó un antes y un después. El periodista Pepe Avigliani —jefe internacional de la agencia Télam— apoyó un paquete de cigarrillos sobre el escritorio y les pidió a los alumnos que escribieran sobre eso. Groisman entregó un texto cargado de metáforas y tono literario. La devolución fue inmediata y delante de todos: “Groisman, esto no es Literatura. Esto es periodismo.” Valeria salió llorando.

Quizá porque todo llega a su debido tiempo, la pandemia fue un punto de inflexión clave en este recorrido, el que la llevó a retomar ese deseo postergado. Fue así que, en 2020, se inscribió en una Maestría en Escritura Creativa en la Universidad de La Rioja (Logroño, España) que se cursaba a distancia, donde se graduó con título de honor. Desde el año pasado es fellow vitalicia de Salzburg Global por su participación en el programa Creating Futures: The Art of Narrative.

En un encuentro organizado por la revista BeCult, donde es editora, al final de una charla entre Jorge Asis y Gonzalo Unamuno, en la Fundación Medifé. Gentileza

La relación con su madre tampoco fue sencilla desde el principio. Trabajar juntas, aparecer en escena como “la hija de”, construir una identidad propia junto a alguien que ya tiene la suya tan consolidada: todo eso llevó tiempo.

— ¿Cómo fue al principio trabajar con mamá?

—Me costó un montón ser ‘la hija de’. Me costó entender: pará, vos tenés tu propio camino, tenés un montón de recorrido, un montón de cosas hechas. Y ella todo el tiempo me dice: ‘Debe ser muy difícil ser mi hija.’ Pero yo creo que hice la mía.

— ¿Y hoy cómo es?

—Hace tres años nos contrataron de un laboratorio para dar una serie de conferencias juntas, sobre la relación madre-hija, combinando comunicación y nutrición. Apenas abríamos la charla se armaba como un stand-up. Yo la presentaba y decía: ‘Yo soy la hija de la doctora.’, algo que sorprendía por la diferencia de apellidos, entonces enseguida decían: ‘¿Cómo, la hija?’ Querían saber cómo nos llevábamos. Somos muy graciosas cuando hablamos, nos matamos de la risa. Para mí es un privilegio poder trabajar con ella.”

Valeria Groisman y Mónica Katz: "Somos muy graciosas cuando hablamos, nos matamos de la risa. Para mí es un privilegio poder trabajar con ella.” Gentileza

El primer libro que escribieron Katz y Groisman fue Más que un cuerpo (Aguilar), en el que juntas analizaron cómo los medios, las redes, la publicidad y la moda fomentan el malestar corporal. Después siguieron El ABC de la obesidad (Sanidad), El método No Dieta (Aguilar), Somos lo que comemos (Aguilar) y Eso no se come (Aguilar). En abril de 2027 se publica su nuevo libro juntas.