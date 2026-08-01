Pisos nobles y económicos para patios, jardines chicos y terrazas

1 de agosto de 2026 00:00 5 ' minutos de lectura Escuchar Guardar Resumen Compartir Compartir LA NACION > Revista Living

Si notaron en las últimas décadas un retroceso en los pisos de ladrillo o laja en los patios, les contamos que estamos viendo una saludable vuelta a esos materiales nobles en muchas casas que visitamos últimamente. ¿A qué se llama material noble en arquitectura y decoración? Al que es natural (verus artificial o sintético), tiene valiosas características propias (no imita nada) y adquiere carácter con el tiempo en lugar de deteriorarse (envejece bien). Vamos entonces, de mano de sus hacedores, a ver algunos de estos pisos exteriores que, por si fuera poco, son económicos.

Saber reciclar

Volvemos a una reforma en Rosario que nos encantó (y que pueden ver haciendo click acá). “Este PH nace a partir del reciclaje de lo existente, reinterpretado al modo de vida actual”, dijeron las arquitectas Iara Martins y Ailén Perfecto, socias en MP Arquitectura, a cargo del proyecto.

"Antes de la reforma, el patio no ocupaba un lugar central; por eso, en esta reforma buscamos darle protagonismo y una identidad propia”, explicaron desde MP Arquitectura.

“A nosotras nos interesa el tema del ladrillo, tenemos varias búsquedas y experimentaciones por ese lado. Es un material noble y de proximidad (lo encontramos en hornos muy cerca de las ciudades), lo que también contribuye a hacerlo económico. En este caso, nos pareció buena idea porque obtuvimos muchos de la demolición y porque ofrecen algo fundamental en pisos a la intemperie expuestos a lluvias: son rugosos y antideslizantes“.

Los ladrillos resultantes de las demoliciones necesarias para la reforma se reincorporaron como nuevos solados, aportando textura y continuidad histórica.

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“Nos encanta el ladrillo porque, con el tiempo, se empieza a tonalizar con colores relacionados con el arquetipo de patio nos resulta atractivo”.

Con el tiempo, el ladrillo se empieza a mimetizar con la vegetación que lo rodea.

En el mismo sentido se expresó la arquitecta Mituse Kido, socia de Estudio Shido, a quien consultamos sobre este detalle (ver abajo) de una casa en el barrio de Saavedra constuida siguiendo su mantra: que cada obra lleve, aunque sea en un gesto mínimo, un vínculo con Japón.

"Pusimos el ladrillo de canto prácticamente sin junta, uno al lado del otro, para que el piso se vea como un plano unificado y, desde lo práctico, hacerlo más amable al tránsito y fácil de limpiar".

“Elegimos este material para que el antejardín se sintiera como una extensión natural del paisaje, asociado al ladrillo que dejamos a la vista en la medianera, algo que dio continuidad y calidez“, detalla Kido. ”En cuanto a lo práctico: es antideslizante, no captura tanto el calor, se pueden reemplazar piezas puntuales sin tener que deshacer todo el piso, basta con barrerlo regularmente y baldearlo con agua y detergente cada tanto y, por último, tiene un precio muy conveniente”.

Lo que nos gusta del ladrillo es que sintoniza con los tonos de la naturaleza y no tiene brillo. Además, algo muy valorado en la cultura de Japón, envejece con belleza. ” — Arq. Mitsue Kido, de Estudio Shido

Un clásico de la galería, a la terraza

Hace muy poco, visitamos a Mariano Daniel Manzi y Juan Augusto Laplacette en un PH centenario que reformaron con su sello colorido y detallista. Allí notamos algo que no es tan común: el uso del damero en la terraza. “Es un clásico que nunca falla. Ya lo habíamos elegido en otras obras, y decidimos traerlo a nuestra nueva casa, también, por su motivo profundamente asociado a la arquitectura francesa, que acá dialoga con las molduras”.

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Damero calcáreo (Mosaicos Furlano). Mesada verde ‘Naturaleza Real’ (Alba) con cortinas impermeables (Next Interior Design).

“El damero tiene para nosotros un valor conceptual: remite al juego, una idea que atraviesa nuestra manera de pensar el interiorismo y que quisimos extender a la terraza. En este caso, optamos por baldosas calcáreas porque su textura y su carácter artesanal evocan un piso de época. De hecho, muchas visitas creyeron que era original. Esa es, precisamente, la integración que buscábamos“, resume Laplacette.

"Esta es una foto del día que instalaron el piso. La saqué desde el techo (¡lo más arriba que pude llegar!)", nos dijo con humor Juan Laplacette.

En la imagen bajo estas líneas, otra terraza recientemente reciclada en Belgrano, con el mismo piso damero blanco y negro que hicieron “subir” desde la galería, donde estos pisos son más frecuentes.

Piso calcáreo (Noi Estudio). Solo hace falta un poco de imaginación para ver la diferencia entre este piso y uno liso, o de el impermeabilizante que tenía hasta antes de la reforma.

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Lindo y austero

La reforma de este PH en Caballito a cargo del estudio Ottone-Victorica tenía dos limitantes: un tiempo exiguo para concretarla y presupuesto ajustado. (Haciendo click acá pueden ver que sortearon ambos obstáculos con éxito). “Para el patio, que es el corazón del proyecto, elegimos pórfido irregular (no hay que confundirlo con la laja, más blanda). Es un material económico, eterno, de muy lindo color y poco mantenimiento", dice la arquitecta Ana Ottone.

"El pórfido cortado de modo irregular viene en grises o tirando al rojo. Seleccionando, podés irte para un tono u otro, o bien mezclarlos". Ivan Breyter

“Más duro y no tanto más caro que la laja, además de en cortes irregulares, el pórfido también viene en forma cuadrada, rectificada, o tipo adoquín, pero de poco espesor. Es una piedra bastante versátil".

El piso del patio está revestido con laja de pórfido irregular, una piedra nacional con muy buenas prestaciones Ivan Breyter

Son viejos (y probados) materiales que en algún momento se dejaron de usar por moda, pero que hoy están muy vigentes.” — Arq. Ana Ottone, estudio Ottone-Victorica

Adaptaciones

Este pequeño jardín en La Lucila es parte de una obra que publicamos en nuestro número de junio. Hablando de los pisos y revestimientos de la parrilla, Carla Barconte, fundadora de Estudio Plök, sumó datos.

Pequeño sector de parrilla bajo una pérgola metálica y paredes revestidas con baldosas vainilla. Maia Croizet

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“Revestimos la pared y los canteros con baldosas vainilla, que puede parecer arriesgado, pero yo ya había probado con éxito en mi propia casa de fin de semana", comparte Barconte. “Es un recurso que da textura, se asociaba perfectamente con la paleta de color deseada, es resistente a la intemperie y muy económico”.

Nada de negro: la parrilla se pintó al tono del piso y el revestimiento. Banquetas ‘Lácar’ (Taller A Prima). El piso ‘Drenblock’ (Premoldeck) se eligió para continuar con los colores de la casa y con el borde de la pileta, que no se podía cambiar. Maia Croizet

Un ejemplo tomado de la casa de la arquitecta Cecilia Gómez Abuin, que en su patio puso las baldosas vainilla en el piso.

Un poco más arriba

En una categoría algo más alta está el terrazo. No es la opción más económica de entrada, pero su durabilidad, su presencia estética y la posibilidad de restaurarlo lo convierten en un material para considerar. Tomemos el caso del arquitecto Alejandro Yáñez Ayala, socio de Maya Estudio. Cuando reformó su PH en Parque Chas, quiso reivindicar la idiosincrasia italiana-española que tenían las casas en las que se crió. Al levantar un piso en las primeras etapas de la obra se dio cuenta de que debajo de la cerámica había restos de terrazo, y decidió retomar ese material en el patio.

El piso de terrazo es el foco de atención del patio. Está hecho en situ y en un solo bloque, sin uniones. Es noble y solo hay que volver a laquearlo cuando se desgasta.

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