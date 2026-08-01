Transformaron una terraza con parrilla en un quincho con todas las comodidades

“Los clientes compraron el departamento en pozo y me llamaron cuando el edificio todavía estaba en construcción”, cuenta la arquitecta y diseñadora de interiores Melina Trogolo, sobre su llegada a este departamento de tres pisos en Saavedra. La pareja con hijos adolescentes llegó a Trogolo buscando un proyecto de interiorismo completo para el departamento y un cambio radical en el último nivel.

Mesa y sillas de madera (Talleres Sustentables). Luminaria colgante (La Feliz). Maia Croizet

Ubicado en el último piso del edificio, el departamento cuenta con tres niveles donde se distribuyen accesos, sala de estar, cocina, dormitorios. Terminando el recorrido, llegamos al quincho.

Al fondo, pared revestida en melamina que oculta una pequeña bodega detrás de la TV. Banquetas (Bull). Luminarias (E27 Iluminación). Maia Croizet

El proyecto

Los clientes llegaron a Melina a través de una reforma que había realizado para una amiga en común. La conexión fue inmediata. “La propuesta del triplex era espectacular y, a su vez, a ellos les encantó todo lo que les fui proponiendo”, recuerda.

En el proyecto original del edificio, la terraza planteaba una parrilla con mesada, apenas cubiertas por una pérgola. El cambio es asombroso. Maia Croizet

La ventaja de llevar el proyecto al mismo tiempo que la construcción del edificio, le permitió a la arquitecta “meter mano” en todas las decisiones de interiorismo y realizar algunos cambios estructurales.

Durante casi dos años, Trogolo trabajó a la par con la constructora del edificio. “No es lo más habitual, pero nos dieron mucha libertad para elegir los materiales en función de los gustos del cliente. A excepción de la fachada y las aberturas, reformamos todo”.

Se hizo un cerramiento completo para darle más protagonismo al quincho, pero con aberturas de piso a techo que se abren para integrarse con el afuera. Maia Croizet

El quincho

En el proyecto original, el tercer piso del departamento era una terraza con parrilla semicubierta. “Cuando vimos que podíamos desarrollarlo más, terminamos llevándolo a esta idea de quincho a medida, con todas las comodidades para una familia moderna”.

Parrilla con frente de chapa que permite cerrarla cuando no está en uso. Sobre el mismo nivel, la cocina fue equipada con vajilla, anafe y horno. Maia Croizet

“Los clientes siempre estuvieron de acuerdo con todas las ideas y con la impronta que propuse para el quincho. Me dieron mucho vuelo para trabajar, fue un placer”.

La mesada de mármol es una pieza entera que tuvieron que subir con la grúa (Mármoles Naturales). Luminarias (E27 Iluminación). Maia Croizet

La arquitecta planteó una diseño que trasciende la idea de quincho tradicional: parrilla, sala de estar con TV y spa, en el espacio cerrado; y una mini piscina con living, en el balcón.

Continuidad

“El interiorismo tiene un diálogo muy claro con el resto de la casa”, cuenta la arquitecta, que recurrió a las líneas simples, tonos neutros y revestimiento en madera, para darle calidez al ambiente.

Para lograr la sensación de calidez, se revistió todo el techo con un varillado de madera. Sillas de madera negra y pana gris (Talleres Sustentables). Luminarias colgantes en fibras sintéticas (La Feliz). Maia Croizet

“El pedido fue que se sienta como una casita independiente, pero en concordancia al resto de la propiedad. Entonces fui por una línea clásico-moderna, con elementos atemporales que no pasen de moda”.

Todas las comodidades

Aprovechando las dimensiones del espacio, la arquitecta propuso un área de relajación con sauna seco y sauna húmedo. “En un principio se iban a poner máquinas, pero como ya tienen el gimnasio del edificio, fuimos por la idea del spa”.

Dos propuestas bien marcadas: hacia la derecha, el sauna seco, con revestimiento en madera; hacia la izquierda, el sauna húmedo, en mármol gris. Maia Croizet

Al estar en el piso 12, el spa goza de vistas abiertas hacia el barrio. Para simular un cielo estrellado por la noche, colocaron un cielo raso con pequeñas luces que simulan estrellas.

La ventana del sauna con vistas a la ciudad y a la mini pileta. Maia Croizet

Disfrutar del aire libre

A pesar de haber cerrado el quincho, el espacio del balcón terraza era muy valioso. Para disfrutar al máximo del balcón, crearon un espacio de living y una piletita con la que batallar los días de calor.

Sillones individuales y mesas ratonas (AR DESIGN). Lámparas de mesa (Alto Rancho). Maia Croizet

La mini pileta revestida en deck tiene un acceso directo al área de spa. Sin dudas, los metros mejor invertidos para poder disfrutar del afuera todo el año.