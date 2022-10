Es estudiante de Psicología, limpia casas “inhabitables” y los videos son escabrosos

escuchar

Al parecer, existe una correlación directa entre la salud mental y los espacios limpios y ordenados. Así lo considera Brogan Ingram, una estudiante de Psicología que, para probar su teoría, ha estado ofreciendo servicios gratuitos de limpieza profunda del hogar a personas en condiciones inhabitables para ayudarlas a sentirse mejor y volver a ser dueñas de sus vidas.

Brogan, que en TikTok se hace llamar @nottheworstcleaner, tiene más de 4,2 millones de seguidores desde que abrió la cuenta hace dos años. Allí muestra cómo salva condiciones de vida extremas y entornos tóxicos y los convierte en hogares aptos para familias.

Brogan Ingram se dedica a limpiar espacios inhabitables para ayudar a las personas que lo necesiten

En diálogo con el medio BuzzFeed, Ingram explicó que “aborda cada proyecto con amabilidad y respeto” debido a que la mayoría de las personas a las que dona su tiempo son madres solteras, personas con discapacidades y personas que “claramente luchan con la salud mental y/o física”.

Junto con la limpieza también les ofrece comida, productos para esa tarea y juguetes para las familias. Para evitar los comentarios negativos, la joven explica: “Tengo que recordarles a los seguidores regularmente que absolutamente nadie quiere vivir de la manera en que lo hacen estas personas y no es una decisión activa que estén tomando conscientemente”. “Lo último que necesitan es ser juzgados por otras personas. Su valor como seres humanos no depende de la limpieza de sus hogares”, agregó.

Además de recordarles que no deben criticar, la joven también les recomienda a sus seguidores darse cuenta de la importancia que tiene la limpieza en la salud mental. “Durante los últimos ocho años estudiando psicología en la universidad, rápidamente me di cuenta de la enorme correlación entre la salud mental y la limpieza. Realmente creo que es poco estudiado, poco discutido y tiene una gran falta de conciencia”, explicó. “El desorden subconscientemente afecta nuestros cerebros de maneras que no nos damos cuenta. Nuestros cerebros absorben todos los estímulos que nos rodean, y si vivimos en un ambiente desordenado y abarrotado, en realidad, puede desencadenar una lucha o huida”.

Las condiciones de vida antihigiénicas y desordenadas “aumentan los niveles de cortisol, que es la hormona del estrés”, continuó Ingram. “Esto puede hacer que las tareas fáciles parezcan imposibles, puede quitar la motivación y llevar a la procrastinación. Desafortunadamente, esto afecta nuestra salud mental de manera negativa e impacta directamente en la ansiedad, la depresión, los patrones de sueño y puede aumentar las posibilidades de desarrollar enfermedades del corazón. Antes de que comenzara a hacer estas limpiezas profundas con regularidad, no tenía idea de que había personas necesitadas justo al lado”, comentó Brogan.

“No tenía idea de cuánta necesidad había, especialmente en mi comunidad. Y una vez que hice mi primera casa y vi el alivio y la nueva oportunidad de vida que tenía esa dulce mujer, supe que tenía que continuar con este trabajo”, compartió. Ingram explicó que siempre trata de preparar a sus clientes para el éxito después de haber limpiado sus casas. “Dejo a los clientes con suficientes suministros para que comiencen con el mantenimiento general una vez que me vaya. Dependiendo de la situación, les dejaré tablas y horarios de limpieza, tablas de tareas para los niños y recursos para la salud mental”, explicó.

Como consejo a sus seguidores, Brogan Ingram sugirió: “Una buena esponja y detergente son esenciales y te ayudarán mucho si recién estás comenzando. Puedes ir aumentando la cantidad de productos a medida que avanzas, pero comienza con lo básico. En lugar de esperar dos semanas y pasar un día entero limpiando la casa de arriba a abajo, divídala en secciones de habitaciones y hágalo treinta minutos al día. Es un cambio de vida y lo ayudará a evitar esa mentalidad negativa y el resentimiento hacia la limpieza en general”.

