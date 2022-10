“¿Quién reemplaza a Gallardo?”: los nombres que arrojó el Rifle Varela y que despertaron la risa de Eduardo Feinmann

escuchar

Este jueves por la mañana, Marcelo el Muñeco Gallardo sorpendió al anunciar el final de su trabajo como director técnico de River Plate. La noticia, que conmocionó a todos en el ambiente del fútbol, enseguida dio pie a las diversas especulaciones sobre quién será el reemplazante del entrenador millonario.

En El noticiero de LN+, Juan Manuel el Rifle Varela tiró una lista de posibles candidatos al banco riverplatense y, especialmente con uno, provocó una vehemente reacción del conductor del programa, Eduardo Feinmann, quien señaló: “Qué lindo sería ver a ese fracasado en River”.

“¿Quiénes pueden llegar a ser los técnicos de River?”, Le preguntó Feinmann a quemarropa a Varela. “Algunos hablan que en River piensan en un proyecto integral, no solamente de primera, que integre un poco las inferiores y todo”, comenzó diciendo el periodista deportivo y añadió: “Algunos dicen que el apuntado, escuchá bien Eduardo, es Marcelo Bielsa”.

La lista de candidatos del Rifle Varela para River y la reacción de Feinmann: "Ojalá"

Entonces, el conductor de El noticiero de LN+, que tiene una conocida antipatía por el exDT de Newell’s, Vélez y la selección nacional, reaccionó a la noticia: “¡Uh! Con todo gusto. Ojalá. ¿Sabés qué lindo sería ver un fracasado en River?, sería genial. Yo les digo a toda la dirigencia de River: Sí señores, traigan a Bielsa”.

En medio de las risas de sus compañeros, y luego de que alguien mencionara también a (Jorge) Sampaoli, Feinmann continuó: “Traiganlo a (Ángel) Cappa, a Sampaoli, traigan a todos los violinistas juntos, a todos los vendhumo, y ponganlos en el banco. Qué lindo sería. ¿Sabés qué? Todos los partidos así con pochoclos mirando. Me encantaría”, afirmó el periodista, reconocido huincha de Boca.

Entonces, para seguir el juego, Varela fue más allá y le presentó al conductor un picante dilema. “Si tenés que elegir, te voy a poner algo difícil, una Cristina (Kirchner) en Comodoro Py o un Bielsa en el Monumental, en cuclillas con la heladerita, sentado, ¿Qué elegís? Es difícil lo que te estoy diciendo”, lo chicaneó.

Entonces, en modo reflexivo, el hombre de El noticiero de LN+ respondió: “Ya, a esta altura, como yo ya sé que Cristina no va a ir en cana prefiero ver al grasa de Bielsa con la joggineta sentado en la heladerita. ¿Viste que la joggineta se la pone hasta acá, no? (Feinmann se llevó las manos hasta el pecho, provocando la risa de sus compañeros). Esa imagen creo que para River viene muy bien. Cómprenle una heladerita grande y póngansela en la línea de puntos, ahí. Genial. Me encantaría”, afirmó.

Luego de que el conductor se despachara con sus ironías en contra de Bielsa, Varela siguió con el desfile de nombres para el banco de River: “Chacho Coudet, (Leonardo) Poncio, (Martín) Demichelis, que viene de trabajar en el Bayern Munich”.

“Este muchacho (Demichelis) en Alemania debe haber aprendido muchísimo. En serio. Uno de los grandes equipos del mundo, el Bayern Munich. Lo mismo que le pasó a Gallardo, que vino con toda la impronta europea”, acotó Feinmann.

“Pero el gran sueño de River es Bielsa”, insistió Varela, mientras en pantalla aparecía la imagen del entrenador rosarino. “Vamos por Bielsa, me encanta. La imagen del éxito”, remató Feinmann, a puro sarcasmo.

LA NACION