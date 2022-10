Lollapalooza 2023, all access: cómo comprar las entradas y cuánto cuestan

escuchar

El festival de música Lollapalooza 2023 será el primer evento multitudinario del próximo año en el país. Con una gran serie de atractivos en los diferentes escenarios propuestos, los fanáticos podrán observar durante tres días a las bandas con las que tienen más simpatía y además observar un gran show que se arma en las periferias, con una gran oferta gastronómica que se complementa al espectáculo.

La organización del festival anunció toda la programación que empezará el viernes 17 de marzo y se extenderá hasta el domingo 19, en el Hipódromo de San Isidro, donde cada persona podrá elegir el día que quiere ir -de acuerdo a sus preferencias musicales- o bien, sacar un paquete que incluya las tres jornadas consecutivas.

Con la venta al público abierta desde las 10 de la mañana de este viernes, los usuarios podrán acceder a la compra de un ticket diario, con un valor de 20.000 pesos más el service change (cargo por servicio) y 6 cuotas sin interés con tarjetas American Express del Banco Santander. Los clientes de otras entidades bancarias tendrán la oportunidad de financiarla hasta en 24 cuotas con intereses.

En cambio, para los que quieran realizar el tour completo de los tres días, el precio será de 50.000 pesos más el adicional de service change y al igual que el ingreso diario se podrá obtener con seis cuotas sin interés con la tarjeta American Express del Banco Santander.

En el ítem más relevante del asunto es cómo adquirir estas entradas. Las opciones de pase para este importante evento se encuentran disponibles a la venta en la plataforma All Access, con un tope de cuatro entradas por usuario.

Una vez dentro de la página, existen las opciones de “día 1″; “día 2″; “día 3″ o “abono” que incluye la totalidad del pack. Luego, se deberá elegir el casillero del sector, si es un acceso general o VIP. Al costado, para ir finalizando la operación, está el recuadro de “tarifa” y por último, antes de presionar el botón “comprar”, la cantidad de entradas que uno desea adquirir.

El line up del Lollapalooza

Durante tres días, el Hipódromo de San Isidro vibrará al compás de las bandas más importantes de la industria musical. Entre los intérpretes más reconocidos y codiciados estarán Drake, Rosalia, Blink-182, Billie Eilish, María Becerra y otros más.

El viernes 17, quienes encabezarán el primer día del festival serán Drake y Rosalía. Además, completarán la jornada: Armin Van Buuren, Trueno, Alison Wonderland, Chano, Aurora, Tove Lo, Marilina Bertoldi, Danny Ocean, Cigarettes After Sex, Omar Apollo, Álvaro Díaz, John Summit, Dante Spinetta, Villano Antillano, Young Miko, 100 Gecs, Suki Waterhouse, Guitarricadelafuente, Oscu, Silvestre y la Naranja, The Change, Flaca, Plastilina, An Espil, Paz Carrara, Panther, Guillermo Beresñak y Nani.

Rosalia, una de las intérpretes que formarán parte del Lollapalooza DIEGO SPIVACOW / AFV

El sábado 18 seguirán: Blink-182, Tame Impala, The 1975, Jane´s Addiction, Jamie Xx, Fred Again, Melanie Martinez, Usted Señalemelo, Mora, Wallows, Sofi Tukker, Yungblud, Purple Disco Machine, Bresh, Catupecu Machu, Ryan Castro, Nafta, Nora En Pure, Elsa y Elmar, Papichamp, Rusowsky, Ralphie Choo, 1915, Kchiporros, Broke Carrey, Delfina Campos, Melanie Williams & el cabloide, Florian, Ángela Torres, Sassygirl y Friolento.

Por último, el domingo 19 cerrarán el festival: Billie Eilish, Lil Nas x, María Becerra, Claptone, Kali Uchis, Diego Torres, Conan Gray, Rise Against, Dominic Fike, Polo & Pan, Gorgon City, Tokischa, Gera Mx, Callejero Fino, Modest Mouse, Rei, Rojuu, Hot Milk, Muerejoven, Gauchito Club, Odd Mami, Judeline, Connie Isla, Oh!Dulceari, León Cordero, Camilú, Mia Zeta, Soui Uno y Mora Navarro.

.

LA NACION