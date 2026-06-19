Es hija de migrantes mexicanos y ganó una beca de US$400 mil para Stanford: “Quiero ayudar a la gente”

Sophia García Lara logró acceder a una beca universitaria valorada en US$400 mil que cubrirá sus estudios durante cuatro años en la Universidad de Stanford. La joven, residente en Charlotte, Carolina del Norte, fue seleccionada a través del programa QuestBridge, destinado a estudiantes con alto rendimiento académico y limitaciones económicas.

El ensayo sobre salud mental latina que Sophia García Lara incluyó en su solicitud a Stanford

La futura universitaria es hija de Julio y Josefina, una pareja que emigró desde México hace 25 años con el objetivo de ampliar las oportunidades educativas de su familia en Estados Unidos. Fue una de las 2550 personas que recibieron la beca para Stanford en 2025.

“El proceso fue muy difícil, o sea, no tuve nadie que me ayudara”, relató en una entrevista con La Noticia. “Entonces yo tuve que hacerlo toda solita, pero en el final fue muy emocionante porque me enteré que tuve una beca, una beca completa”, agregó.

Uno de los aspectos centrales de su postulación fue un texto enfocado en la salud mental dentro de la comunidad latina. En él, Sophia abordó las dificultades que enfrentan muchas familias hispanas para acceder a apoyo psicológico y hablar sobre estos temas.

“Mi hermana tuvo depresión por la Academia de Policía y mis papás, ellos no creen en terapia, dicen que ‘está en tu mente’. Entonces ella no pudo agarrar esa ayuda que los psicólogos dan y eso me hizo pensar: 'Yo quiero ayudar a la gente a que vaya a terapia, a que los hispanos puedan ir conmigo confiados en hablar español en terapias‘“, contó.

A partir de esa experiencia decidió orientar su formación académica hacia la Psicología, con el propósito de trabajar en el futuro con pacientes latinos que busquen atención en un contexto cultural y lingüístico cercano.

“Mis papás no querían que me fuera a otro estado. Pero después de que mis hermanas le platicaron que esta es una oportunidad muy buena, ya entendieron y están muy felices. A todos les dicen: ‘Mi hija va a ir a Stanford con beca completa’”, comentó.

A través del programa QuestBridge, la estudiante sobresalió entre más de 25.000 aspirantes Captura de pantalla La Noticia

El GPA y las actividades que destacaron la postulación de Sophia García Lara

Además del ensayo, Sophia presentó un expediente académico que la ubicó entre los estudiantes con mejores resultados de su escuela secundaria East Mecklenburg High School. Durante su trayectoria obtuvo un promedio GPA de 4.6 (equivalente a una calificación de A+), ocupó el puesto 14 entre 537 alumnos y completó siete asignaturas del programa de Bachillerato Internacional.

Su participación también incluyó actividades fuera del aula. Formó parte de iniciativas comunitarias y ejerció funciones de liderazgo en organizaciones estudiantiles, entre ellas la National Honor Society, donde llegó a desempeñarse como presidenta.

“Fue algo muy difícil. Tuve que tomar clases muy avanzadas como de universidad y tuve que hacer muchas cosas afuera de la escuela. Tuve que hacer trabajo voluntario”, relató en una entrevista con Hola News.

Sophia aseguró que toda su trayectoria influyó para obtener una beca completa valorada en US$400 mil bajo el programa QuestBridge. “Esta beca me da el derecho de estudiar en Stanford University en California”, reiteró.

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Cómo funciona el National College Match de QuestBridge y qué cubre en Stanford

La ayuda económica fue otorgada mediante QuestBridge, una organización que conecta a jóvenes de bajos recursos con universidades de EE.UU. que participan en su sistema de selección. A través del programa National College Match, los estudiantes presentan una única candidatura y pueden ser vinculados con alguna de las instituciones asociadas.

Cuando una universidad acepta el perfil del postulante, este recibe una beca integral para completar sus estudios. En el caso de Sophia, la financiación contempla matrícula, alojamiento, alimentación, libros y otros gastos académicos.

Según el relato de la joven a La Noticia, el valor estimado del apoyo alcanza los US$100 mil por año, hasta completar los cuatro años de carrera. “Tengo nervios, pero también mucha emoción. Me iré para comenzar en septiembre”, explicó.

El consejo de Sophia García Lara para latinos que buscan becas universitarias

Tras conocer el resultado de su postulación, Sophia compartió algunas recomendaciones para jóvenes que buscan ingresar a universidades de alto nivel académico. Entre ellas destacó la importancia de acercarse a los docentes, solicitar orientación y aprovechar las oportunidades disponibles dentro de las escuelas.

“Yo creo que si la gente ve que alguien latino está haciendo esto, ellos van a querer también hacerlo”, señaló. “No tengas miedo de pedir ayuda. Yo siempre estaba con mis maestras pidiéndole ayuda, diciéndole “¿qué puedo hacer aquí para ayudar a la escuela?”, agregó.

La joven relató que fue una profesora quien le habló por primera vez sobre QuestBridge. También señaló la necesidad de involucrarse en actividades comunitarias y mantener constancia durante el proceso educativo.