Es mexicana y relata cómo es vivir en su carro en San Francisco para ahorrarse el alquiler en California: “Lo elijo”

En medio de la crisis de vivienda que golpea al Área de la Bahía, California, Verónica Hernández captó la atención de la comunidad en San Francisco al revelar que vive por elección dentro de su carro. Si bien la joven cuenta con estabilidad económica en México, optó por esta modalidad para evadir rentas que oscilan entre los US$1000 y US$1500, sumado a las exigencias de depósitos elevados.

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“Es una elección... para seguir ahorrando y poder viajar”, explicó la joven a N+ Univision 14. Hernández transformó su auto en un hogar funcional donde cada espacio está calculado y organizado al detalle.

Durante la entrevista, mostró cómo adapta el interior para descansar. “Así pongo los pies aquí, mis almohadas y tapo aquí obviamente. De este lado, pongo mi ventilador y así duermo”, dijo y detalló cada espacio.

Cómo organiza su vida diaria dentro de un carro en San Francisco

Para sus necesidades básicas, se sirve de la infraestructura pública de la ciudad. “Utilizo el baño que está aquí en el parque. Normalmente está abierto los siete días a la semana hasta las 21 hs. Ahí es donde me lavo la cara y me cepillo los dientes“, relató.

La elección de su ubicación tampoco es al azar. Verónica busca lugares que le brinden estabilidad durante la semana. “Elijo este espacio porque está disponible todos los jueves”, remarcó.

A pesar de las comodidades limitadas, asegura que disfruta de esta etapa y se mantiene enfocada en sus metas financieras. Además, comparte su día a día a través de las redes sociales, donde generó una comunidad de seguidores interesados en su estilo de vida.

La joven mexicana se volvió viral por vivir en un auto en California Captura YouTube Univisión

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El factor económico fue más que determinante para abandonar la idea de un alquiler tradicional. Hernández describió como lamentable el proceso de búsqueda de vivienda en California.

“Aparte de que te quieren cobrar la renta, a veces también te piden un mes de depósito o a veces dos meses. Es muy decepcionante ver cuánto te piden y a veces ni te quieren entregar el depósito cuando te vas“, sentenció la mexicana.

A pesar de tener su hogar y negocio en México, Verónica prefiere la libertad que le otorga no estar atada a un contrato de arrendamiento en una de las ciudades más caras de Estados Unidos, según datos del Consejo Nacional de Investigación Comunitaria y Económica (C2ER, por sus siglas en inglés).

San Francisco se ubica dos veces y media por encima del promedio nacional de costo en vivienda RudyBalasko - iStockphoto

“El índice calcula el costo total de vida midiendo los gastos de los consumidores en diversas categorías, como vivienda, transporte y atención médica. En San Francisco, la vivienda fue, con diferencia, la categoría más cara”, remarcaron desde el portal The San Francisco Standard.

“Mientras que Appleton, Wisconsin, obtuvo una puntuación de 100 en cuanto al costo promedio de la vivienda (que incluye alquileres y compraventa de viviendas), San Francisco se ubica dos veces y media por encima del promedio nacional, con una puntuación de 254″, agregaron.

Ante las críticas de quienes le sugieren buscar un lugar convencional para vivir, Hernández se mantiene firme con su decisión: "Cada quien tiene sus pensamientos, sus decisiones y el porqué hacemos las cosas“.