Nueva York abre la beca Excelsior: quiénes pueden estudiar gratis en CUNY y SUNY en 2026

La gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, anunció el 26 de mayo la apertura de las solicitudes para la beca Excelsior correspondiente al período 2026-2027. El beneficio permite que alumnos de tiempo completo cursen estudios sin costo de matrícula en las universidades CUNY y SUNY.

Quiénes pueden acceder a la beca Excelsior en Nueva York

Administrada por la Corporación de Servicios de Educación Superior del Estado de Nueva York (HESC, por sus siglas en inglés), la asistencia está dirigida a estudiantes cuyos hogares registren ingresos federales ajustados de hasta US$125.000 anuales.

La cobertura alcanza carreras de dos y cuatro años dentro del sistema universitario público estatal. Opera como un apoyo de último recurso: primero se aplican las subvenciones federales y estatales y luego la beca Excelsior cubre el saldo restante de la matrícula, explican en el sitio de la HESC.

El programa apunta a estudiantes con ingresos familiares de hasta US$125.000 Magnific

La iniciativa aplica a carreras en la Universidad Estatal de Nueva York (SUNY, por sus siglas en inglés) y la Universidad de la Ciudad de Nueva York (CUNY).

Las autoridades detallaron una serie de requisitos obligatorios para obtener la ayuda. Los solicitantes deberán:

Mantener estudios de tiempo completo.

de tiempo completo. Completar al menos 30 créditos anuales vinculados a la carrera, incluidos los períodos de verano e invierno.

anuales vinculados a la carrera, incluidos los períodos de verano e invierno. Estar apuntados en un mínimo de 12 créditos por semestre .

. Sostener una matrícula continua , sin interrupciones académicas.

, sin interrupciones académicas. Avanzar hacia la graduación dentro de los plazos establecidos.

dentro de los plazos establecidos. Tener ciudadanía o estatus elegible y residencia en Nueva York durante 12 meses continuos.

El plan también determina que los alumnos deberán finalizar un título asociado en dos años o una licenciatura en cuatro años. En carreras aprobadas de cinco años o en programas de oportunidades, la asistencia podrá extenderse durante ese período académico.

La iniciativa exige además que quienes reciban los fondos residan y trabajen en el estado de Nueva York durante la misma cantidad de años en que obtuvieron la ayuda financiera. Las autoridades advierten que si una persona abandona el estado antes de cumplir con ese compromiso, una parte o la totalidad del monto recibido podría transformarse en un préstamo sin intereses.

Nueva York también otorga ayudas en matrículas de universidades privadas

La administración estatal confirmó además la apertura de solicitudes para el programa Premio de Matrícula Mejorada (ETA, por sus siglas en inglés). Esa iniciativa otorga hasta US$6000 para estudiantes que seleccionen universidades privadas participantes del esquema.

La asistencia funciona como complemento de otras subvenciones estatales y federales Magnific

El gobierno precisó que existen varias condiciones obligatorias para acceder al beneficio. Los postulantes deberán cumplir con los siguientes puntos:

Ser ciudadano estadounidense o no ciudadano elegible .

o . Residir en el estado de Nueva York desde al menos 12 meses antes del inicio del período académico.

desde al menos 12 meses antes del inicio del período académico. Asistir a una universidad privada participante dentro del estado.

participante dentro del estado. Tener ingresos familiares combinados de hasta US$125.000 .

de hasta . Mantener estudios de tiempo completo.

de tiempo completo. Completar 30 créditos por año académico.

Hasta cuándo se puede presentar la solicitud para la beca Excelsior y el programa ETA

El estado fijó el 31 de agosto de 2026 como fecha límite para nuevos solicitantes de la beca Excelsior y del programa ETA. Los estudiantes que ya reciben alguno de estos beneficios no deberán enviar nuevas solicitudes cada año para continuar con los pagos.

Sin embargo, tendrán que conservar las condiciones de elegibilidad y completar anualmente la Solicitud Gratuita de Ayuda Federal para Estudiantes (FAFSA), la solicitud del Programa de Asistencia de Matrícula (TAP) o la aplicación de la DREAM Act.